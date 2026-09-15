Η Novo Nordisk γίνεται «Novo» - Η νέα εταιρική κουλτούρα

Η Novo Nordisk αλλάζει όνομα και γίνεται … «Novo», υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Η εταιρεία, όπως γράφει το Reuters επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στον έντονο ανταγωνισμό για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Η Novo, η οποία πρόκειται να παρουσιάσει λεπτομέρειες για την επιχειρηματική της στρατηγική κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Κεφαλαιαγοράς» (Capital Markets Day) στις 21 Σεπτεμβρίου, θα διατηρήσει την επωνυμία «Novo Nordisk A/S».

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μία νέα στρατηγική εταιρικής κουλτούρας με την ονομασία «The Novo Way», η οποία βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εστίαση στον πελάτη, ανταγωνιστικότητα, σαφήνεια, καθώς και φροντίδα και ακεραιότητα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία έντονου ανταγωνισμού από την Eli Lilly -ανταγωνίστρια εταιρεία στον τομέα των φαρμάκων για την απώλεια βάρους -, πιέσεων από τους επενδυτές για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων - «μπλοκμπάστερ», αλλά και προβλημάτων στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου φαρμάκων της.

Η μετοχή της εταιρείας στην Κοπεγχάγη έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 15% φέτος, παρόλο που το χορηγούμενο από το στόμα φάρμακο GLP-1 που διαθέτει ξεπερνά σε πωλήσεις (βάσει συνταγογραφήσεων στις ΗΠΑ) το αντίστοιχο σκεύασμα της Eli Lilly κατά εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA που παρασχέθηκαν από αναλυτές.

Τα εμπορικά κέρδη έχουν επισκιαστεί από τα προβλήματα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, με αποκορύφωμα την απόφαση της περασμένης εβδομάδας για τη διακοπή δύο κλινικών δοκιμών προχωρημένου σταδίου για το πειραματικό καρδιολογικό φάρμακο ziltivekimab.