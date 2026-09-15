ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Novo Nordisk γίνεται «Novo» - Η νέα εταιρική κουλτούρα

Επιχειρείν
Η Novo Nordisk γίνεται «Novo» - Η νέα εταιρική κουλτούρα
Reuters
Newsroom
Τρίτη, 15/09/2026 - 14:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα στρατηγική εταιρικής κουλτούρας ακολουθεί η Novo Nordisk.

Η Novo Nordisk αλλάζει όνομα και γίνεται … «Novo», υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Η εταιρεία, όπως γράφει το Reuters επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στον έντονο ανταγωνισμό για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Η Novo, η οποία πρόκειται να παρουσιάσει λεπτομέρειες για την επιχειρηματική της στρατηγική κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Κεφαλαιαγοράς» (Capital Markets Day) στις 21 Σεπτεμβρίου, θα διατηρήσει την επωνυμία «Novo Nordisk A/S».

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μία νέα στρατηγική εταιρικής κουλτούρας με την ονομασία «The Novo Way», η οποία βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εστίαση στον πελάτη, ανταγωνιστικότητα, σαφήνεια, καθώς και φροντίδα και ακεραιότητα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία έντονου ανταγωνισμού από την Eli Lilly -ανταγωνίστρια εταιρεία στον τομέα των φαρμάκων για την απώλεια βάρους -, πιέσεων από τους επενδυτές για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων - «μπλοκμπάστερ», αλλά και προβλημάτων στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου φαρμάκων της.

Η μετοχή της εταιρείας στην Κοπεγχάγη έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 15% φέτος, παρόλο που το χορηγούμενο από το στόμα φάρμακο GLP-1 που διαθέτει ξεπερνά σε πωλήσεις (βάσει συνταγογραφήσεων στις ΗΠΑ) το αντίστοιχο σκεύασμα της Eli Lilly κατά εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA που παρασχέθηκαν από αναλυτές.

Τα εμπορικά κέρδη έχουν επισκιαστεί από τα προβλήματα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, με αποκορύφωμα την απόφαση της περασμένης εβδομάδας για τη διακοπή δύο κλινικών δοκιμών προχωρημένου σταδίου για το πειραματικό καρδιολογικό φάρμακο ziltivekimab.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 14:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Dyson: Λανσάρει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που κοστίζει 499 δολάρια - Τα χαρακτηριστικά
Dyson: Λανσάρει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που κοστίζει 499 δολάρια - Τα χαρακτηριστικά 07 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα γενική διευθύντρια για Ελλάδα και Κύπρο

Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα γενική διευθύντρια για Ελλάδα και Κύπρο

Επιχειρείν
Novo Nordisk: Μηνύει την Eli Lilly για παραπλανητική διαφήμιση

Novo Nordisk: Μηνύει την Eli Lilly για παραπλανητική διαφήμιση

Επιχειρείν
Novo Nordisk Ελλάδος: Τιμήθηκε με το «Σήμα Διαφορετικότητας» 2026 από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής &amp; Οικογένειας

Novo Nordisk Ελλάδος: Τιμήθηκε με το «Σήμα Διαφορετικότητας» 2026 από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Επιχειρείν
Novo Nordisk: Νέα επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Κίνα

Novo Nordisk: Νέα επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Κίνα

Επιχειρείν
Εγκρίθηκε στη Μ. Βρετανία το χάπι της Novo Nordisk για την απώλεια βάρους

Εγκρίθηκε στη Μ. Βρετανία το χάπι της Novo Nordisk για την απώλεια βάρους

Φάρμακο
Η Novo Nordisk και η «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ» στο BeWell Festival ενάντια στη νόσο της παχυσαρκίας

Η Novo Nordisk και η «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ» στο BeWell Festival ενάντια στη νόσο της παχυσαρκίας

Επιχειρείν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες μετά τα 50
Ευ Ζην
15/09/2026 - 14:55
Η Novo Nordisk γίνεται «Novo» - Η νέα εταιρική κουλτούρα
Επιχειρείν
15/09/2026 - 14:25
Πώς θα καταλάβετε εάν ένα ψάρι είναι φρέσκο
Ευ Ζην
15/09/2026 - 14:04
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων ξανά οι δύο γιατροί – Εν αναμονή της απόφασης προφυλάκισής τους
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 13:22
Λέμφωμα: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζεται – Οι προκλήσεις στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 13:01
ΕΛΑΣ: «Ελεγκτικό κενό στην υγεία από το 2019 – Η υγεία των πολιτών δεν αντέχει πειράματα»
Πολιτική Υγείας
15/09/2026 - 12:46
Ανθή Βούλγαρη σε Άδωνι Γεωργιάδη: «Είχα πάει και εγώ σε αυτή την κλινική…»
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 12:29
ΠΙΣ: «Άμεση και αυστηρή αντιμετώπιση των παραπλανητικών διαφημίσεων στον χώρο της υγείας»
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 11:56
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας καταργήθηκε το 2019»
Πολιτική Υγείας
15/09/2026 - 11:36
Παιδιά και γρίπη: Πόσες ημέρες κρατάει – Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 11:13
Φάρμακα GLP-1: Νέα μελέτη τα συνδέει με σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή
Φάρμακο
15/09/2026 - 10:39
Καρκίνος προστάτη: Η αξία του τακτικού ελέγχου στην πρόληψη της νόσου
Ευ Ζην
15/09/2026 - 10:19
Πώς να χάσετε το λίπος της κοιλιάς χωρίς γυμναστική
Ευ Ζην
15/09/2026 - 09:31
Τι λέει η ψυχολογία για όσους δεν θέλουν αγκαλιές
Ευ Ζην
15/09/2026 - 06:45
Σταφιδόψωμο: Η συνταγή από το παλιό τετράδιο της γιαγιάς, με στραγγιστό γιαούρτι
Ευ Ζην
15/09/2026 - 06:27
Επικίνδυνες οι ελλείψεις σε αίμα - Κανονικότητα οι υπομεταγγίσεις
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 06:14
Καρκίνος του προστάτη: Μπορούν τα γαλακτοκομικά να αυξήσουν τον κίνδυνο;
Μελέτες
15/09/2026 - 06:00
ΙΣΑ για αδειοδοτήσεις ιατρείων: Δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι ή μετά από καταγγελία
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 19:46
3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε αν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια
Ευ Ζην
14/09/2026 - 19:25
Καρκίνος προστάτη: Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε εξετάσεις
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 18:56
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία: Καμπάνια ενημέρωσης για την παραπληροφόρηση και τις παραπλανητικές διαφημίσεις
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 18:06
Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον;
Ευ Ζην
14/09/2026 - 17:34
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 17:32
Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές
Ευ Ζην
14/09/2026 - 17:01
Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Συνελήφθη η μητέρα του
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 16:40
Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech
Φάρμακο
14/09/2026 - 15:36
Καθηγητής Τούντας: Τι απαντά για τη συμμετοχή της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζωνάκη σε συνέδριο
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 15:15
Η νέα γενιά γερνάει πιο γρήγορα και εμφανίζει νωρίτερα καρκίνο - Τι αποκάλυψε νέα μελέτη
Μελέτες
14/09/2026 - 15:06
«Παπανικολάου»: Πρώτο σε κατάταξη νοσοκομείο - δότης στη Β. Ελλάδα το 2025
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 14:49
Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη
Πολιτική Υγείας
14/09/2026 - 14:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ