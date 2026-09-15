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Φάρμακα GLP-1: Νέα μελέτη τα συνδέει με σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή

Φάρμακο
Φάρμακα GLP-1: Νέα μελέτη τα συνδέει με σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 15/09/2026 - 10:39
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Τα φάρμακα GLP-1 έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

Μία αποκαλυπτική ανακάλυψη για τα φάρμακα GLP-1 φέρνει στο φώς νέα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μία σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική πάθηση σε μικρό αριθμό ατόμων που λάμβαναν δημοφιλή φάρμακα για την απώλεια βάρους, όπως τα Ozempic, Wegovy, Mounjaro και Zepbound.

Η εγκεφαλοπάθεια Wernicke είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, που προκαλείται από σοβαρή έλλειψη βιταμίνης Β1, γνωστής και ως θειαμίνης. Οι ερευνητές εντόπισαν 15 περιστατικά που αναφέρθηκαν το 2023 και το 2024 σε άτομα που λάμβαναν φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, τα οποία περιέχουν σεμαγλουτίδη (που βρίσκεται στα Ozempic και Wegovy) ή τιρζεπατίδη (που βρίσκεται στα Mounjaro και Zepbound).

Η βιταμίνη Β1 είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των νεύρων. Χωρίς επαρκή ποσότητα αυτής, οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν σύγχυση, προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού, καθώς και μη φυσιολογικές κινήσεις των ματιών.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο. Οι γιατροί τη θεωρούν επείγον ιατρικό περιστατικό.

Φάρμακα GLP-1 και έλλειψη βιταμινών

Τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να συμβάλουν σε ελλείψεις βιταμινών καταστέλλοντας την όρεξη και μειώνοντας την πρόσληψη τροφής. Ο ασθενής μπορεί να μειώσει την κατανάλωση τροφών, πλούσιων σε βιταμίνη Β1, όπως το χοιρινό κρέας, τα ψάρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν την πάθηση παρουσίασαν επίσης έντονους εμέτους, απώλεια όρεξης ή ταχεία απώλεια βάρους. Αν και η διαταραχή παραμένει σπάνια, οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα θα πρέπει να βοηθήσουν τους γιατρούς να ενημερώσουν τους ασθενείς σχετικά με τον κίνδυνο και να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν προειδοποιητικά σημάδια.

Βιταμίνη Β1 και εγκέφαλος

Ο εγκέφαλος χρειάζεται ενέργεια που παράγεται χάρη στη θειαμίνη, προκειμένου να μπορούμε να σκεφτόμαστε και να έχουμε καλή μνήμη. Η σοβαρή έλλειψη θειαμίνης μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο Wernicke-Korsakoff. Η διαταραχή αυτή επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της νόσου Αλτσχάιμερ.

«Τα άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ παρεμποδίζει την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά βιταμίνες», επισημαίνουν οι ειδικοί. «Διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο επειδή οι θερμίδες που προσλαμβάνουν προέρχονται κυρίως από το αλκοόλ, το οποίο δεν περιέχει θειαμίνη», προσθέτουν. Κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου Wernicke-Korsakoff διατρέχουν και τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση γαστρικής παράκαμψης.

Μελέτες σε μη ανθρώπινους οργανισμούς υποδεικνύουν ότι τα χρόνια χαμηλά επίπεδα θειαμίνης μπορούν να οδηγήσουν στη συσσώρευση πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Οι πρωτεΐνες αυτές σχηματίζουν πλάκες και ινώδη συμπλέγματα που προκαλούν τον θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων. Οι ίδιες διεργασίες λαμβάνουν χώρα και κατά την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ, γι’ αυτό και οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον η αύξηση της πρόσληψης θειαμίνης θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη ή την επιβράδυνση και των δύο αυτών εγκεφαλικών παθήσεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 10:46
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