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Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Μελέτες
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 04/09/2026 - 11:16
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Νέα μελέτη συνδέει τη λήψη φαρμάκων GLP-1 με την εμφάνιση τριχόπτωσης στους άνδρες.

Ανησυχία προκαλούν τα συμπεράσματα μιας νέας μελέτης, η οποία διαπίστωσε ότι οι άνδρες έχουν επιπρόσθετο κίνδυνο τριχόπτωσης 7%, εάν χρησιμοποιούν φάρμακα GLP-1 όπως το Ozempic, το Wegovy και το Zepbound για τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του NYU Langone Health, επικεντρώθηκε στο γονίδιο GLP1R, το οποίο αυξάνει φυσικά τα επίπεδα πρωτεϊνών υποδοχέα γλυκαγόνου πεπτιδίου-1 (GLP-1) στον οργανισμό. Μεγαλύτερη δράση του GLP1R σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες πρωτεΐνες υποδοχέα GLP-1.

Οι ερευνητές σύγκριναν την παρουσία γονιδίων GLP1R με την παρουσία γονιδίων που βρίσκονται σε άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία, μια κληρονομική μορφή τριχόπτωσης. Να σημειωθεί ότι, οι παθήσεις της ανδρικής τριχόπτωσης είναι καλά μελετημένες, σε αντίθεση με την τριχόπτωση στις γυναίκες.

Πολλοί χρήστες GLP-1, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, έχουν παραπονεθεί για αραίωση των μαλλιών τους ως παρενέργεια των συγκεκριμένων φαρμάκων, με τους ερευνητές μέχρι στιγμής να αποδίδουν την τριχόπτωση στην ταχεία απώλεια βάρους. Συχνά, οι χρήστες GLP-1 διαπιστώνουν ότι η τριχοφυΐα ξαναρχίζει αρκετούς μήνες μετά τη σταθεροποίηση του βάρους τους. Μέχρι τώρα, οι ερευνητές υποψιάζονταν μόνο μια γενετική σύνδεση μεταξύ της χρήσης GLP-1 και της τριχόπτωσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε online στις 3 Σεπτεμβρίου στο Journal of Investigative Dermatology, έδειξε ότι τα γονίδια GLP1R που προκαλούν φυσικά υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών υποδοχέα GLP-1 είναι πιο πιθανό να υπάρχουν σε άνδρες που έχουν ανδρογενετική αλωπεκία. Στη συνέχεια, οι ερευνητές προσάρμοσαν την ανάλυσή τους ώστε να λάβουν υπόψη τους γνωστούς κινδύνους τριχόπτωσης από υπέρταση, η οποία πιστεύεται ότι μειώνει τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής και βλάπτει την ανάπτυξη των θυλάκων της τρίχας. Ο πρόσθετος κίνδυνος 7% παρέμεινε ο ίδιος.

Οι ερευνητές έλεγξαν επίσης την ανάλυση κινδύνου σε σχέση με άλλους πιθανούς παράγοντες τριχόπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην ινσουλίνη (μια αιτία διαβήτη τύπου 2) και των μειωμένων επιπέδων τεστοστερόνης. Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος τριχόπτωσης από τη χρήση GLP-1 παρέμεινε στο 7%.

«Η μελέτη μας παρέχει την πρώτη γενετική σύνδεση μεταξύ της χρήσης GLP-1 και του αυξημένου κινδύνου τριχόπτωσης σε ανδρικό πρότυπο από ανδρογενετική αλωπεκία, μια συσχέτιση που υπήρχε εδώ και καιρό ως πιθανότητα αλλά μέχρι τώρα δεν είχε αποδειχθεί επιστημονικά», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης Lynn Petukhova, Ph.D., επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Δερματολογίας Ronald O. Perelman και στο Τμήμα Υγείας Πληθυσμού στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι, εάν μελλοντικά πειράματα αποδειχθούν επιτυχημένα, ορισμένοι άνδρες, και πιθανώς και γυναίκες, θα μπορούσαν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν ως προς τον κίνδυνο τριχόπτωσης πριν τους συνταγογραφηθούν φάρμακα GLP-1», πρόσθεσε η Petukhova. «Θα μπορούσαμε επίσης να φανταστούμε ότι αυτά τα ευρήματα θα οδηγήσουν στη συνταγογράφηση συνδυαστικών θεραπειών σε ορισμένους χρήστες GLP-1 για την πρόληψη της τριχόπτωσης, όπως η μινοξιδίλη ή κάποιο άλλο φάρμακο», ξεκαθάρισε.

Ωστόσο, η Petukhova διευκρίνισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών που οδηγούν σε αποδυνάμωση της ανάπτυξης των τριχοθυλακίων προκαλούν από τη χρήση GLP-1. Σχεδιάζει επίσης να διερευνήσει εάν οι συνδέσεις που παρατηρούνται στους άνδρες ισχύουν και για τις γυναίκες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 11:31
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