ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να αποκαταστήσει έως και το 80% των μαλλιών που χάνουν οι ασθενείς

Φάρμακο
Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να αποκαταστήσει έως και το 80% των μαλλιών που χάνουν οι ασθενείς
magnific / Freepik
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 16:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρθρίτιδας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αλωπεκία να ξαναβγάλουν έως και το 80% των μαλλιών που έχασαν.

Περίπου 160 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με γυροειδή αλωπεκία, μια χρόνια αυτοάνοση δερματική νόσο που προκαλεί απώλεια μαλλιών και τριχών από το κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία για τη γυροειδή αλωπεκία. Για την αντιμετώπιση της πάθησης χρησιμοποιούνται διάφορα φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή, ανοσοθεραπεία και αναστολείς της κινάσης Janus.

«Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί τριχόπτωση και έχει σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς», εξήγησε στο Medical News Today ο Arash Mostaghimi, αντιπρόεδρος κλινικών δοκιμών και καινοτομίας στο Τμήμα Δερματολογίας του Brigham and Women’s Hospital στη Βοστόνη και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

«Παρά την έγκριση νέων φαρμάκων από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τα τελευταία χρόνια, πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στις υπάρχουσες θεραπείες. Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι απαραίτητη, ώστε να αυξηθούν οι αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για αυτούς τους ασθενείς», επισήμανε.

Ο Mostaghimi είναι ο πρώτος συγγραφέας μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Dermatology. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ένα φάρμακο που αναστέλλει την κινητόάση Janus και χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με γυροειδή αλωπεκία να ξαναβγάλουν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε 24 εβδομάδες.

Γιατί εξετάστηκε ένα φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ως θεραπεία για την τριχόπτωση;

Για αυτή την τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή φάσης 3, οι ερευνητές συγκέντρωσαν σχεδόν 1.400 συμμετέχοντες με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία, μεταξύ των οποίων ενήλικες και έφηβοι.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε δόση 15 χιλιοστόγραμμων (mg) είτε δόση 30 mg ουπαδασιτινίμπης, ενός αναστολέα της κινάσης Janus που χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία αρκετών χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn και η ατοπική δερματίτιδα.

«Η ουπαδασιτινίμπη είναι ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και δρα στο μονοπάτι JAK/STAT, μια βασική οδό κυτταρικής σηματοδότησης που συμβάλλει στην εκδήλωση της φλεγμονής», ανέφερε ο Mostaghimi.

«Με δεδομένο τον μηχανισμό δράσης της, αλλά και τις παρατηρήσεις από την καθημερινή κλινική πράξη ότι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν το φάρμακο για έκζεμα και είχαν παράλληλα γυροειδή αλωπεκία άρχισαν να ξαναβγάζουν μαλλιά, η διερεύνηση της ουπαδασιτινίμπης ως θεραπείας ειδικά για τη γυροειδή αλωπεκία ήταν το επόμενο λογικό βήμα», τόνισε.

Η ουπαδασιτινίμπη βοήθησε να καλυφθεί με μαλλιά τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής

Στο τέλος της μελέτης, ο Mostaghimi και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες που έλαβαν τη δόση των 15 mg ουπαδασιτινίμπης ξαναέβγαλαν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε 24 εβδομάδες. Το ίδιο αποτέλεσμα καταγράφηκε στο 54% όσων έλαβαν τη δόση των 30 mg.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ουπαδασιτινίμπη άρχισε να δρα γρήγορα και οδήγησε σε σημαντική ανταπόκριση», είπε ο Mostaghimi. «Αν και δεν επρόκειτο για μελέτη που συνέκρινε άμεσα την ουπαδασιτινίμπη με κάποια άλλη θεραπεία, τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να συγκαταλέγεται στις αποτελεσματικότερες συστηματικές θεραπείες που έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για τη γυροειδή αλωπεκία».

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ουπαδασιτινίμπη, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση στην ανάπτυξη των φρυδιών και των βλεφαρίδων τους. Παράλληλα, δήλωσαν ότι αισθάνονταν καλύτερα τόσο συναισθηματικά όσο και στις κοινωνικές τους σχέσεις.

«Ο τελικός στόχος της θεραπείας για τη γυροειδή αλωπεκία δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο αριθμός των τριχών, αλλά να αποκατασταθούν η αυτοπεποίθηση και η ποιότητα ζωής των ασθενών», υπογράμμισε ο Mostaghimi. «Η επανεμφάνιση τριχών σε σημαντικά σημεία εκτός του τριχωτού της κεφαλής, όπως τα φρύδια και οι βλεφαρίδες, σε συνδυασμό με τις μετρήσιμες βελτιώσεις στη συναισθηματική και κοινωνική ευεξία, επιβεβαιώνει ότι η ουπαδασιτινίμπη προσφέρει αποτελέσματα με πραγματική κλινική σημασία».

«Με βάση αυτά τα κλινικά δεδομένα, η ουπαδασιτινίμπη έχει ήδη εγκριθεί στην Ευρώπη για τη σοβαρή γυροειδή αλωπεκία», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα προκαλούν αισιοδοξία, αλλά χρειάζονται περισσότερα μακροπρόθεσμα δεδομένα

Η Alexis Young, πιστοποιημένη δερματολόγο στο Hackensack University Medical Center στο Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε ότι η πρώτη της αντίδραση στα αποτελέσματα της μελέτης ήταν πολύ μεγάλη αισιοδοξία.

«Το γεγονός ότι έως και το 55% των ασθενών που έλαβαν τη δόση των 30 mg ουπαδασιτινίμπης ξαναέβγαλαν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε μόλις 24 εβδομάδες, αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι παρατηρήθηκαν τόσο γρήγορα και σημαντικά αποτελέσματα, με αισθητή βελτίωση ήδη από τις 8 εβδομάδες, τόσο στους ενήλικες όσο και στους εφήβους. Οι έφηβοι έχουν σήμερα πολύ περιορισμένες επιλογές συστηματικής θεραπείας», είπε η ίδια.

Παρότι τα δεδομένα των 24 εβδομάδων δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ οφέλους και κινδύνου είναι ιδιαίτερα θετική και ότι το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου συμφωνεί με όσα έχουν καταγραφεί για τις άλλες εγκεκριμένες χρήσεις του, η Young ανέφερε ότι αναμένει τα πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα.

«Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον τυφλή περίοδο 28 εβδομάδων και τα αποτελέσματα στις 52 εβδομάδες και έπειτα θα είναι καθοριστικά», συνέχισε. «Αυτά τα μακροπρόθεσμα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των μαλλιών, να εντοπίσουμε αν χρειάζονται αλλαγές στη δοσολογία με την πάροδο του χρόνου και να βεβαιωθούμε ότι δεν εμφανίζονται καθυστερημένα προβλήματα ασφάλειας, προτού αρχίσουμε να συνταγογραφούμε συστηματικά το φάρμακο στην καθημερινή κλινική πράξη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2026 - 16:51
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς
Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς 19 Αυγούστου 2026
Νέα μελέτη: Το Cialis ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο γλαυκώματος 25 Αυγούστου 2026
Νέα μελέτη: Το Cialis ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο γλαυκώματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Μελέτες
Αυτές είναι οι νέες τάσεις ομορφιάς - Τα «ναι» και τα «όχι»

Αυτές είναι οι νέες τάσεις ομορφιάς - Τα «ναι» και τα «όχι»

Επικαιρότητα
Γυροειδής αλωπεκία: Αυστηρές συστάσεις από ΕΟΦ και EMA για γνωστό φάρμακο – Οι πιθανοί κίνδυνοι

Γυροειδής αλωπεκία: Αυστηρές συστάσεις από ΕΟΦ και EMA για γνωστό φάρμακο – Οι πιθανοί κίνδυνοι

Φάρμακο
Πώς να μην λαδώνουν τα μαλλιά μου - 5 tips

Πώς να μην λαδώνουν τα μαλλιά μου - 5 tips

Ευ Ζην
Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε αρθρίτιδα – Τι να προσέχετε

Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε αρθρίτιδα – Τι να προσέχετε

Ευ Ζην
Πόσες φορές πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας στο ντους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πόσες φορές πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας στο ντους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ