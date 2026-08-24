Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να αποκαταστήσει έως και το 80% των μαλλιών που χάνουν οι ασθενείς

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρθρίτιδας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αλωπεκία να ξαναβγάλουν έως και το 80% των μαλλιών που έχασαν.

Περίπου 160 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με γυροειδή αλωπεκία, μια χρόνια αυτοάνοση δερματική νόσο που προκαλεί απώλεια μαλλιών και τριχών από το κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία για τη γυροειδή αλωπεκία. Για την αντιμετώπιση της πάθησης χρησιμοποιούνται διάφορα φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή, ανοσοθεραπεία και αναστολείς της κινάσης Janus.

«Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί τριχόπτωση και έχει σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς», εξήγησε στο Medical News Today ο Arash Mostaghimi, αντιπρόεδρος κλινικών δοκιμών και καινοτομίας στο Τμήμα Δερματολογίας του Brigham and Women’s Hospital στη Βοστόνη και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

«Παρά την έγκριση νέων φαρμάκων από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τα τελευταία χρόνια, πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στις υπάρχουσες θεραπείες. Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι απαραίτητη, ώστε να αυξηθούν οι αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για αυτούς τους ασθενείς», επισήμανε.

Ο Mostaghimi είναι ο πρώτος συγγραφέας μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Dermatology. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ένα φάρμακο που αναστέλλει την κινητόάση Janus και χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με γυροειδή αλωπεκία να ξαναβγάλουν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε 24 εβδομάδες.

Γιατί εξετάστηκε ένα φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ως θεραπεία για την τριχόπτωση;

Για αυτή την τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή φάσης 3, οι ερευνητές συγκέντρωσαν σχεδόν 1.400 συμμετέχοντες με σοβαρή γυροειδή αλωπεκία, μεταξύ των οποίων ενήλικες και έφηβοι.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε δόση 15 χιλιοστόγραμμων (mg) είτε δόση 30 mg ουπαδασιτινίμπης, ενός αναστολέα της κινάσης Janus που χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία αρκετών χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn και η ατοπική δερματίτιδα.

«Η ουπαδασιτινίμπη είναι ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και δρα στο μονοπάτι JAK/STAT, μια βασική οδό κυτταρικής σηματοδότησης που συμβάλλει στην εκδήλωση της φλεγμονής», ανέφερε ο Mostaghimi.

«Με δεδομένο τον μηχανισμό δράσης της, αλλά και τις παρατηρήσεις από την καθημερινή κλινική πράξη ότι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν το φάρμακο για έκζεμα και είχαν παράλληλα γυροειδή αλωπεκία άρχισαν να ξαναβγάζουν μαλλιά, η διερεύνηση της ουπαδασιτινίμπης ως θεραπείας ειδικά για τη γυροειδή αλωπεκία ήταν το επόμενο λογικό βήμα», τόνισε.

Η ουπαδασιτινίμπη βοήθησε να καλυφθεί με μαλλιά τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής

Στο τέλος της μελέτης, ο Mostaghimi και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες που έλαβαν τη δόση των 15 mg ουπαδασιτινίμπης ξαναέβγαλαν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε 24 εβδομάδες. Το ίδιο αποτέλεσμα καταγράφηκε στο 54% όσων έλαβαν τη δόση των 30 mg.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ουπαδασιτινίμπη άρχισε να δρα γρήγορα και οδήγησε σε σημαντική ανταπόκριση», είπε ο Mostaghimi. «Αν και δεν επρόκειτο για μελέτη που συνέκρινε άμεσα την ουπαδασιτινίμπη με κάποια άλλη θεραπεία, τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να συγκαταλέγεται στις αποτελεσματικότερες συστηματικές θεραπείες που έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για τη γυροειδή αλωπεκία».

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ουπαδασιτινίμπη, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση στην ανάπτυξη των φρυδιών και των βλεφαρίδων τους. Παράλληλα, δήλωσαν ότι αισθάνονταν καλύτερα τόσο συναισθηματικά όσο και στις κοινωνικές τους σχέσεις.

«Ο τελικός στόχος της θεραπείας για τη γυροειδή αλωπεκία δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο αριθμός των τριχών, αλλά να αποκατασταθούν η αυτοπεποίθηση και η ποιότητα ζωής των ασθενών», υπογράμμισε ο Mostaghimi. «Η επανεμφάνιση τριχών σε σημαντικά σημεία εκτός του τριχωτού της κεφαλής, όπως τα φρύδια και οι βλεφαρίδες, σε συνδυασμό με τις μετρήσιμες βελτιώσεις στη συναισθηματική και κοινωνική ευεξία, επιβεβαιώνει ότι η ουπαδασιτινίμπη προσφέρει αποτελέσματα με πραγματική κλινική σημασία».

«Με βάση αυτά τα κλινικά δεδομένα, η ουπαδασιτινίμπη έχει ήδη εγκριθεί στην Ευρώπη για τη σοβαρή γυροειδή αλωπεκία», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα προκαλούν αισιοδοξία, αλλά χρειάζονται περισσότερα μακροπρόθεσμα δεδομένα

Η Alexis Young, πιστοποιημένη δερματολόγο στο Hackensack University Medical Center στο Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε ότι η πρώτη της αντίδραση στα αποτελέσματα της μελέτης ήταν πολύ μεγάλη αισιοδοξία.

«Το γεγονός ότι έως και το 55% των ασθενών που έλαβαν τη δόση των 30 mg ουπαδασιτινίμπης ξαναέβγαλαν αρκετά μαλλιά, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 80% του τριχωτού της κεφαλής τους μέσα σε μόλις 24 εβδομάδες, αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι παρατηρήθηκαν τόσο γρήγορα και σημαντικά αποτελέσματα, με αισθητή βελτίωση ήδη από τις 8 εβδομάδες, τόσο στους ενήλικες όσο και στους εφήβους. Οι έφηβοι έχουν σήμερα πολύ περιορισμένες επιλογές συστηματικής θεραπείας», είπε η ίδια.

Παρότι τα δεδομένα των 24 εβδομάδων δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ οφέλους και κινδύνου είναι ιδιαίτερα θετική και ότι το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου συμφωνεί με όσα έχουν καταγραφεί για τις άλλες εγκεκριμένες χρήσεις του, η Young ανέφερε ότι αναμένει τα πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα.

«Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον τυφλή περίοδο 28 εβδομάδων και τα αποτελέσματα στις 52 εβδομάδες και έπειτα θα είναι καθοριστικά», συνέχισε. «Αυτά τα μακροπρόθεσμα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των μαλλιών, να εντοπίσουμε αν χρειάζονται αλλαγές στη δοσολογία με την πάροδο του χρόνου και να βεβαιωθούμε ότι δεν εμφανίζονται καθυστερημένα προβλήματα ασφάλειας, προτού αρχίσουμε να συνταγογραφούμε συστηματικά το φάρμακο στην καθημερινή κλινική πράξη».