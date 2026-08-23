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Το μυστικό του Άκη Πετρετζίκη για την πιο νόστιμη χωριάτικη σαλάτα

Ευ Ζην
Το μυστικό του Άκη Πετρετζίκη για την πιο νόστιμη χωριάτικη σαλάτα
Loes Klinker / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 23/08/2026 - 02:44
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Πώς θα φτιάξετε την καλύτερη χωριάτικη σαλάτα απλά και χωρίς κόπο.

Η χωριάτικη σαλάτα είναι ιδανική τόσο για ένα γρήγορο μεσημεριανό όσο και ως γευστικό συνοδευτικό στο βραδινό σας. Η κλασική εκδοχή της περιλαμβάνει ντομάτες, κόκκινο κρεμμύδι, αγγούρια, ελιές και φέτα, μαζί με ελαιόλαδο, ξίδι και ρίγανη. Όταν είναι σωστά φτιαγμένη, σας μεταφέρει κατευθείαν στις γεύσεις της Μεσογείου.

Αν, όμως, τα λαχανικά δεν είναι τραγανά, το ντρέσινγκ είναι άγευστο ή η φέτα δεν έχει έντονη γεύση, το αποτέλεσμα θα είναι μια νερουλή εκδοχή αυτού του κλασικού πιάτου.

Το παν είναι το ελαιόλαδο και το ξίδι

Ο Άκης Πετρετζίκης αποκάλυψε στη σελίδα Eating Well ότι ένα καλό ντρέσινγκ είναι το κλειδί για να αποκτήσει η σπιτική χωριάτικη σαλάτα γεύση εστιατορίου. «Το μυστικό για αποτέλεσμα επιπέδου εστιατορίου είναι να χρησιμοποιήσετε εξαιρετικό ελαιόλαδο», ανέφερε ο Έλληνας σεφ, «και να προσθέσετε όσο ξίδι χρειάζεται για να αναδείξετε τη γεύση των λαχανικών, χωρίς να την καλύψετε».

Πώς θα καταλάβετε, όμως, ότι επιλέγετε το κατάλληλο λάδι και ξίδι για το ντρέσινγκ; Η Τόνι Ελκούρι, σεφ και ιδιοκτήτρια του Cedars Cafe στη Μελβούρνη της Φλόριντα, τόνισε ότι τα περισσότερα είδη ξιδιού από κόκκινο κρασί προσφέρουν την οξύτητα που χρειάζεται, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με λίγο φρέσκο χυμό λεμονιού. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να επιλέξετε φρέσκο και ποιοτικό ελαιόλαδο και ότι αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως ακούγεται. «Βεβαιωθείτε ότι έχει πιπεράτη γεύση και μην κοιτάτε την ημερομηνία λήξης. Κοιτάξτε την ημερομηνία συγκομιδής», συμβούλεψε η Ελκούρι. Επιλέξτε ελαιόλαδο με όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη ημερομηνία συγκομιδής, επειδή «οξειδώνεται και υποβαθμίζεται αρκετά γρήγορα όσο παραμένει στο ράφι», επισήμανε.

Για να φτιάξετε ένα εξαιρετικό ντρέσινγκ, η Ελκούρι συμβούλεψε: «Αναμείξτε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ξίδι από κόκκινο κρασί, φρέσκο χυμό λεμονιού, ψιλοκομμένο σκόρδο, αποξηραμένη ρίγανη, μουστάρδα Ντιζόν, αλάτι, μαύρο πιπέρι και, αν χρειάζεται, μια πρέζα ζάχαρη ή λίγο μέλι για να εξισορροπήσετε την οξύτητα. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα ή βάλτε τα σε ένα βάζο που κλείνει καλά και ανακινήστε το. Αφήστε το ντρέσινγκ να σταθεί για 10 έως 15 λεπτά πριν το σερβίρετε, ώστε να αναδειχθούν οι γεύσεις».

Τα φρέσκα υλικά κάνουν τη διαφορά

Αφού ετοιμάσετε το ντρέσινγκ με φρέσκα υλικά, μπορείτε να συγκεντρώσετε τα υπόλοιπα συστατικά της χωριάτικης σαλάτας. Οι σεφ επισήμαναν ότι είναι εξίσου σημαντικό να επιλέξετε και γι’ αυτά φρέσκα προϊόντα καλής ποιότητας. «Επειδή είναι ένα τόσο απλό πιάτο», εξήγησε ο Άκης Πετρετζίκης, «κάθε υλικό μετράει: ώριμες ντομάτες, τραγανά αγγούρια, τραγανές πράσινες πιπεριές, φρέσκο κόκκινο κρεμμύδι, ποιοτικές ελιές Καλαμών, ελληνική φέτα και αποξηραμένη ρίγανη».

«Απλώς σεβαστείτε τα υλικά», πρόσθεσε η Ελκούρι. «Χρησιμοποιήστε τα καλύτερα που μπορείτε να βρείτε και κόψτε τα λαχανικά την τελευταία στιγμή, ώστε να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο φρέσκα». Η Ελκούρι συνέστησε επίσης να αγοράζετε υλικά όπως οι ελιές και η φέτα από μια αγορά παραγωγών ή από ένα κατάστημα όπου μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Έτσι, θα γνωρίζετε ότι είναι νόστιμα και έχουν τη σωστή αλμύρα.

Περισσότερες συμβουλές για την τέλεια χωριάτικη σαλάτα

Οι σεφ συμφώνησαν ότι η χωριάτικη σαλάτα είναι ένα ελαφρύ γεύμα, ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ακολουθούν μερικές ακόμη συμβουλές των σεφ για να φτιάξετε μια εξαιρετική χωριάτικη σαλάτα.

  • Επιλέξτε απλά υλικά. «Η συμβουλή μου είναι να μην περιπλέκετε τα πράγματα. Όταν τα υλικά είναι φρέσκα, κάνουν όλη τη δουλειά», είπε ο Άκης Πετρετζίκης.
  • Δώστε προσοχή στον τρόπο που συνθέτετε τη σαλάτα. «Κόψτε τα λαχανικά σε μεγάλα κομμάτια και όχι σε πολύ μικρούς κύβους. Προσθέστε τη φέτα σε μεγάλα κομμάτια αντί να τη θρυμματίσετε, ώστε να διατηρήσει την κρεμώδη υφή της. Ρίξτε το ντρέσινγκ λίγο πριν από το σερβίρισμα, για να παραμείνουν όλα τα υλικά τραγανά, και ολοκληρώστε τη σαλάτα με λίγη αποξηραμένη ρίγανη και λίγο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, για μια αυθεντική μεσογειακή πινελιά», πρότεινε η Ελκούρι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2026 - 03:19
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