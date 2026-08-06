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⁠Είναι επικίνδυνο να φοράτε στενά ρούχα όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο;

Ευ Ζην
⁠Είναι επικίνδυνο να φοράτε στενά ρούχα όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο;
Ross Parmly / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 06/08/2026 - 08:05
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Τι ρούχα προτείνουν οι ειδικοί να φοράτε στο αεροπλάνο.

Αν έχετε φορέσει ποτέ κολάν ή άλλα εφαρμοστά αθλητικά ρούχα σε μια πολύωρη πτήση, πιθανότατα το κάνατε για έναν απλό λόγο: για να νιώθετε άνετα. Άλλωστε, τα ελαστικά ρούχα έχουν γίνει κάτι σαν ανεπίσημη ενδυμασία των αεροπορικών ταξιδιών.

Ωστόσο, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα στενά ρούχα στο αεροπλάνο μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο σχηματισμού ενός επικίνδυνου θρόμβου, γνωστού ως εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Αυτό έχει κάνει πολλούς ταξιδιώτες να αναρωτιούνται αν πρέπει να αλλάξουν τα ρούχα που επιλέγουν συνήθως για ένα αεροπορικό ταξίδι.

Είναι ασφαλές να φοράτε στενά ρούχα στο αεροπλάνο;

Για τους περισσότερους υγιείς ταξιδιώτες, τα κολάν ή άλλα εφαρμοστά ρούχα δεν αρκούν από μόνα τους για να προκαλέσουν θρόμβο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πολύωρη παραμονή σε καθιστή θέση.

Όταν κάθεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επιβραδυνθεί, με αποτέλεσμα το αίμα να λιμνάζει στα πόδια και να αυξάνεται ο κίνδυνος εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πτήσεις διάρκειας 4 ωρών ή περισσότερο, εξήγησε στο Very Well Health ο Alan Dietzek, διευθυντής του τμήματος αγγειοχειρουργικής στο Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center.

Αν και τα στενά ρούχα συνήθως δεν αποτελούν την κύρια αιτία σχηματισμού ενός θρόμβου, μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση. «Τα στενά ρούχα μπορεί να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επιστροφή του φλεβικού αίματος από τα πόδια και να συμβάλουν στην αύξηση του κινδύνου σχηματισμού θρόμβου», ανέφερε ο Dietzek.

Ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τους περισσότερους υγιείς ταξιδιώτες. Είναι, όμως, υψηλότερος για όσους έχουν ορισμένες παθήσεις ή παράγοντες κινδύνου, όπως:

  • Προηγούμενο επεισόδιο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης
  • Καρκίνος
  • Κληρονομικές διαταραχές της πήξης του αίματος
  • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση
  • Λήψη ορισμένων φαρμάκων που περιέχουν οιστρογόνα, όπως κάποια αντισυλληπτικά χάπια ή ορμονοθεραπείες
  • Εγκυμοσύνη ή πρόσφατος τοκετός

Τι ισχύει για τις κάλτσες συμπίεσης;

Οι κάλτσες συμπίεσης, όμως, λειτουργούν διαφορετικά.

Σε αντίθεση με τα στενά κολάν ή τις κάλτσες που απλώς πιέζουν τα πόδια, οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, ασκώντας διαβαθμισμένη πίεση. Είναι πιο σφιχτές γύρω από τον αστράγαλο και η πίεση μειώνεται σταδιακά όσο ανεβαίνουν προς τη γάμπα, τόνισε ο Dietzek.

Μάλιστα, οι επαγγελματίες υγείας συχνά συνιστούν στους ταξιδιώτες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης να φορούν πριν από μια πολύωρη πτήση κάλτσες συμπίεσης στο κατάλληλο μέγεθος.

Τι πρέπει να φοράτε στο αεροπλάνο;

Ο Paul Gross, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας με έδρα το Βανκούβερ, συνέστησε να επιλέγετε άνετα, ελαφριά και δροσερά ρούχα, τα οποία δεν περιορίζουν τις κινήσεις σας. Αποφύγετε τα πολύ στενά λάστιχα στη μέση και στους αστραγάλους, καθώς μπορεί να ασκήσουν πίεση στις φλέβες.

Σημαντικό είναι επίσης να φοράτε άνετα παπούτσια. «Φορέστε παπούτσια που στηρίζουν καλά την καμάρα του πέλματος, καθώς τα πόδια έχουν την τάση να πρήζονται όταν παραμένουν για ώρες περιορισμένα σε μικρό χώρο», επισήμανε ο Gross.

Αν τα πόδια σας πρήζονται στα ταξίδια, μπορεί να σας βολέψουν περισσότερο παπούτσια που αφήνουν λίγο περιθώριο για το πρήξιμο, αντί για άκαμπτα ή στενά σχέδια.

Αν έχετε εμφανίσει θρόμβο στο παρελθόν ή έχετε πολλούς παράγοντες κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό σας, μπορεί να σας συστήσει κάλτσες συμπίεσης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα προληπτικά μέτρα.

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε σε μια πολύωρη πτήση

Τα ρούχα που φοράτε είναι μόνο μία μικρή παράμετρος. Η κίνηση είναι πολύ πιο σημαντική για τη διατήρηση της καλής κυκλοφορίας του αίματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Για να διατηρείται η ροή του αίματος, το βασικό είναι να κινείστε τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα», κατέληξε ο Gross. «Κάθε φορά που περπατάτε στον διάδρομο του αεροπλάνου, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να τεντώσετε τους μυς της γάμπας και να πιείτε λίγο νερό».

Ακόμη και αν δεν μπορείτε να σηκωθείτε, μπορείτε να βοηθήσετε την κυκλοφορία του αίματος κάνοντας απλές κυκλικές κινήσεις με τους αστραγάλους, σηκώνοντας τις φτέρνες από το πάτωμα και σφίγγοντας τους μυς της γάμπας ενώ παραμένετε καθιστοί.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 03:22
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