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Καύσωνας: Είναι αλήθεια ότι το χρώμα των ρούχων σας επηρεάζει τη θερμότητα που απορροφάτε;

Ευ Ζην
Καύσωνας: Είναι αλήθεια ότι το χρώμα των ρούχων σας επηρεάζει τη θερμότητα που απορροφάτε;
stefamerpik / Freepik
Newsroom
Παρασκευή, 21/08/2026 - 03:03
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Ποια είναι τα καλύτερα ρούχα για τον καύσωνα.

Καθώς οι ακραίοι καύσωνες γίνονται ολοένα και συχνότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ρούχα που φοράμε παίζουν σημαντικό ρόλο στο πόσο δροσεροί μπορούμε να παραμείνουμε. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, καθώς και σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τι πρέπει, λοιπόν, να φορέσετε για να παραμείνετε δροσεροί;

Χρώμα και γραμμή

Όσον αφορά το χρώμα, το καλοκαίρι οι περισσότεροι επιλέγουν λευκά ρούχα, επειδή το λευκό αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου, ενώ το μαύρο απορροφά το φως.

Ωστόσο, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα όταν συνυπολογίζονται το πάχος και η γραμμή των ρούχων, καθώς η θερμότητα δεν προέρχεται μόνο από τον ήλιο, αλλά και από το ίδιο μας το σώμα. Όταν η θερμότητα που εκπέμπει το σώμα φτάνει στα λευκά ρούχα, αντανακλάται ξανά προς αυτό.

Το 1980, μια μελέτη εξέτασε γιατί οι Βεδουίνοι, ένας αυτόχθονος, ημινομαδικός λαός που ζει σε ερημικές περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, φορούν μαύρους χιτώνες στην έρημο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θερμότητα που δεχόταν το σώμα ήταν ίδια, είτε τα μέλη της φυλής φορούσαν μαύρους είτε λευκούς χιτώνες.

Πώς γίνεται αυτό;

Τα μαύρα υφάσματα εκπέμπουν αποτελεσματικότερα τη θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι απορροφούν τη θερμότητα που προέρχεται από το σώμα, γεγονός που μπορεί επίσης να συμβάλει στο να παραμείνει δροσερό. Το μυστικό των Βεδουίνων είναι ότι φορούν φαρδιά μαύρα ρούχα, ιδιαίτερα όταν φυσάει. Τα φαρδιά μαύρα ρούχα θερμαίνουν τον αέρα ανάμεσα στο ύφασμα και στο δέρμα, δημιουργώντας ένα ανοδικό ρεύμα, παρόμοιο με αυτό μιας καμινάδας, το οποίο βοηθά το σώμα να δροσιστεί.

«Η ποσότητα θερμότητας που δέχεται ένας Βεδουίνος στη ζέστη της ερήμου είναι ίδια, είτε φορά μαύρο είτε λευκό χιτώνα. Η επιπλέον θερμότητα που απορρόφησε ο μαύρος χιτώνας χάθηκε προτού φτάσει στο δέρμα», σημείωσαν οι ερευνητές.

Επομένως, η γραμμή των ρούχων είναι στην πραγματικότητα πιο σημαντική από το χρώμα τους. Αν, ωστόσο, πρόκειται να φορέσετε στενά ρούχα, προτιμήστε τα λευκά. Τα υφάσματα με ανάγλυφη υφή, όπως το πικέ, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στις μπλούζες πόλο, βοηθούν επίσης ώστε το ρούχο να μην κολλάει στο δέρμα.

Το ύφασμα έχει σημασία

«Η επιλογή του υφάσματος είναι καθοριστική», εξήγησε στο BBC η Heather Newberger, στιλίστρια και αρθρογράφος μόδας. «Αν φοράτε μια πολύ φαρδιά τζιν ολόσωμη φόρμα, θα ζεσταίνεστε πολύ περισσότερο από κάποιον που φορά ένα πιο εφαρμοστό σύνολο από ανάλαφρη γάζα ή σιφόν».

Όσον αφορά τη γραμμή, τα ελαφριά υφαντά υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το μετάξι, συνήθως πέφτουν πιο χαλαρά στο σώμα από τα πλεκτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν υπάρχει υγρασία. Σε συνθήκες ξηρής ζέστης, μπορεί να αρκεί ένα ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία, καθώς απορροφά τον ιδρώτα από το σώμα και του επιτρέπει να εξατμιστεί. Όταν, όμως, επικρατούν ζέστη και υγρασία, ο αέρας γύρω σας είναι ήδη κορεσμένος με υδρατμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδρώτας που απορρόφησαν τα ρούχα σας δεν μπορεί εύκολα να εξατμιστεί.

«Όσον αφορά τα ρούχα, είναι προτιμότερο να επιλέγετε ένα υλικό που επιτρέπει στους υδρατμούς να περνούν μέσα από αυτό, ώστε να μην εμποδίζεται η εξάτμιση του ιδρώτα», τόνισε ο Rhett Allain, αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Southeastern Louisiana. «Ορισμένα από τα νεότερα υλικά που χρησιμοποιούνται στα αθλητικά ρούχα το επιτρέπουν. Το βαμβάκι δεν τα καταφέρνει τόσο καλά σε αυτό».

Όλα τα υφάσματα παγιδεύουν σε κάποιον βαθμό την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει το σώμα. Αυτό μας βοηθά να διατηρούμαστε ζεστοί όταν κάνει κρύο, αλλά δεν είναι ιδανικό σε μια ζεστή ημέρα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φοράτε ρούχα που αναπνέουν. Το βαμβάκι χωρίς επίστρωση, το λινό, το νάιλον και ο πολυεστέρας θεωρούνται, σε διαφορετικό βαθμό, υφάσματα που αναπνέουν, καθώς επιτρέπουν στον ιδρώτα και στη θερμότητα να διαφεύγουν μέσα από το υλικό. Διαφέρουν, ωστόσο, από τα υφάσματα που απομακρύνουν την υγρασία, τα οποία τραβούν ενεργά τον ιδρώτα από το σώμα.

Το βαμβάκι και ο πολυεστέρας απορροφούν και αντανακλούν σχεδόν το 99% της υπέρυθρης ακτινοβολίας που δέχονται. Γι’ αυτό συχνά εμφανίζονται λευκά στις υπέρυθρες εικόνες. Όμως, αυτά τα υλικά επιτρέπουν επίσης να περάσει μέσα από αυτά το 30% έως 40% του ορατού φωτός. Σύμφωνα με ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να κάνει το σώμα να ζεσταθεί γρηγορότερα από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει επειδή το ορατό φως που περνά μέσα από το ύφασμα μπορεί να παράγει θερμότητα, η οποία στη συνέχεια δεν μπορεί να διαφύγει με τη μορφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει το σώμα.

Ρόλο παίζει, όμως, και ο άλλος μηχανισμός που διαθέτει το σώμα για να δροσίζεται, η εφίδρωση. Το βαμβάκι απορροφά την υγρασία, αλλά δεν στεγνώνει γρήγορα. Επομένως, αν ιδρώνετε πολύ, τα ρούχα σας θα παραμένουν βρεγμένα και θα γίνονται λιγότερο άνετα. Το λινό χρησιμοποιείται ευρέως, επειδή οι μεγάλες ίνες του το βοηθούν να αναπνέει εξαιρετικά καλά. Όπως και το βαμβάκι, όμως, στεγνώνει αργά. Το μαλλί merino αποτελεί δημοφιλή επιλογή για όσους ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες, επειδή αναπνέει, απομακρύνει την υγρασία και δεν συγκρατεί τις οσμές.

Το νάιλον και ο πολυεστέρας χρησιμοποιούνται στα περισσότερα αθλητικά ρούχα, επειδή απομακρύνουν την υγρασία και στεγνώνουν γρήγορα. Ωστόσο, συγκρατούν τις οσμές. Έρευνες έδειξαν επίσης ότι το νάιλον απορροφά περισσότερη υγρασία και την απομακρύνει αποτελεσματικότερα από τον πολυεστέρα, αλλά στεγνώνει πιο αργά. Οι συνθετικές ίνες, όπως το νάιλον και ο πολυεστέρας, μπορεί επίσης να γίνουν δυσάρεστες όταν βραχούν.

Τα ρούχα προστατεύουν το δέρμα από τα εγκαύματα που προκαλεί ο ήλιος, αλλά το γυμνό σώμα διατηρείται πιο εύκολα δροσερό. Όσο λιγότερα ρούχα φοράτε, τόσο ευκολότερα μπορεί να γίνει ανταλλαγή θερμότητας μέσω της εξάτμισης ανάμεσα στο δέρμα και στον αέρα. Φυσικά, η προστασία του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία παραμένει προτεραιότητα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2026 - 02:41
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