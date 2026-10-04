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Πώς θα βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας - Εβδομαδιαίο πλάνο για να ξεκινήσετε

Ευ Ζην
Πώς θα βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας - Εβδομαδιαίο πλάνο για να ξεκινήσετε
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 04/10/2026 - 08:13
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Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το περπάτημα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία.

Με το κατάλληλο πρόγραμμα μπορείτε να ξεκινήσετε να αυξάνετε σταδιακά τον χρόνο που αφιερώνετε κάθε μέρα για περπάτημα.

Το παρακάτω πλάνο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο:

Ημέρα 1: Συνολικά 20 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 5 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Περπάτημα 5 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 10 λεπτών
Ή: Δύο περίπατοι των 10 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 2: Συνολικά 25 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 5 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Περπάτημα 5 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 15 λεπτών
Ή: Περπάτημα 10 λεπτών + Περπάτημα 15 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 3: Συνολικά 30 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 10 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Δύο περίπατοι των 5 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 10 λεπτών
Ή: Περπάτημα 10 λεπτών + Περπάτημα 20 λεπτών, ή δύο περίπατοι των 15 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 4: Συνολικά 40 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 10 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Περπάτημα 10 λεπτών + Περπάτημα 5 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 15 λεπτών
Ή: Δύο περίπατοι των 20 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 5: Συνολικά 45 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 10 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Δύο περίπατοι των 10 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 15 λεπτών
Ή: Περπάτημα 15 λεπτών + Περπάτημα 30 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 6: Συνολικά 50 λεπτά
Πρωί: Περπάτημα 20 λεπτών
Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Περπάτημα 10 λεπτών
Βράδυ: Περπάτημα 20 λεπτών
Ή: Περπάτημα 20 λεπτών + Περπάτημα 30 λεπτών, όποτε είναι εφικτό.

Ημέρα 7: Ξεκούραση
Κάντε ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά σας.

Ωστόσο, προσπαθήστε να παραμείνετε σε κίνηση και αποφύγετε να περάσετε όλη την ημέρα στην καρέκλα ενός γραφείου ή στον καναπέ.

«Αν και οποιαδήποτε αύξηση στον αριθμό των βημάτων μπορεί να είναι ωφέλιμη, προσπαθήστε να αυξήσετε σταδιακά τον χρόνο που αφιερώνετε στο περπάτημα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το παραπάνω πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις σας.

Ο στόχος δεν είναι να ολοκληρώσετε όλο το περπάτημα σε μία μόνο συνεδρία. Αναζητήστε ευκαιρίες για να κατανείμετε το περπάτημα μέσα στην ημέρα και να διακόπτετε τα μεγάλα διαστήματα καθιστικής ζωής. Ακόμη και ένα σύντομο περπάτημα στον χώρο του γραφείου, η τοποθέτηση του εκτυπωτή ή της καφετιέρας σε διαφορετικό όροφο του σπιτιού σας ή ένας γρήγορος γύρος γύρω από το τετράγωνο μπορούν να βοηθήσουν», συμβουλεύει σε άρθρο του το EatingWell.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 03:42
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