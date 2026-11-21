Νέο ρεκόρ μακροζωίας σημείωσε η Ιαπωνία. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη χώρα είναι αιωνόβιοι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 107.677 άτομα είναι τουλάχιστον 100 ετών. Η Ιαπωνία έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής παγκοσμίως. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μακροζωία σε εθνικό επίπεδο συνδέεται πιθανότατα με τα χαμηλά ποσοστά παχυσαρκίας, την υγιεινή διατροφή, τους εκτεταμένους προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους και την προσιτή υγειονομική περίθαλψη, παράγοντες που οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιακές παθήσεις και καρκίνο.

Τι τροφές επιλέγουν οι Ιάπωνες

Ρύζι

Η ιαπωνική διατροφή βασίζεται στο ρύζι. Σχεδόν σε κάθε γεύμα —από το πρωινό και το μεσημεριανό μέχρι το δείπνο— σερβίρεται έστω και λίγο ρύζι. Το ρύζι αποτελεί σύνθετο υδατάνθρακα, ο οποίος προσφέρει αίσθημα κορεσμού, περιορίζει την υπερκατανάλωση τροφής και καταστέλλει την επιθυμία για ζάχαρη (ειδικά το καστανό ρύζι). Το καστανό ρύζι είναι λιγότερο επεξεργασμένο, περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη από το λευκό ρύζι και αποτελεί καλή πηγή φυτικών ινών, οι οποίες είναι ευεργετικές για την υγεία της καρδιάς.

Σούπα miso

Υπάρχει μία ιστορία σχετικά με τα φύκια στο Ιατρικό Κέντρο του Ναγκασάκι, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της πυρηνικής έκρηξης το 1945. Το Ιατρικό Κέντρο διέθετε μόνο σακιά με καστανό ρύζι, miso και φύκια wakame για τη διατροφή του προσωπικού και των ασθενών. Παραδόξως, δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό δηλητηρίασης από ραδιενέργεια μεταξύ των νοσηλευτών και των γιατρών. Ο λόγος; Το miso έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από τη ραδιενέργεια, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την υγεία του εντέρου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ζύμωσής του, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη του για την υγεία.

Πίκλες

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της παραδοσιακής ιαπωνικής διατροφής είναι οι πίκλες. Στα περισσότερα γεύματα σερβίρεται κάποιο αλμυρό τουρσί. Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν γίνει τουρσί είναι εξαιρετικά για την πεπτική υγεία.

Λίγο κρέας

Αν και τα περισσότερα ιαπωνικά εστιατόρια τείνουν να προσφέρουν μενού με άφθονο κρέας, αυτό γίνεται για να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις των δυτικών πελατών τους. Πολλοί Ιάπωνες, ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αποφεύγουν το κρέας (αν και η κατανάλωσή του είναι πιο διαδεδομένη στις νεότερες γενιές). Ακόμη κι αν καταναλώσουν κρέας, όπως χοιρινό ή μοσχάρι, επιλέγουν συνήθως μόνο μερικές λεπτές φέτες από άπαχα κομμάτια υψηλής ποιότητας.

Daikon

Το daikon στα δυτικά σούπερ μάρκετ αποκαλείται συχνά ως «λευκό ραπανάκι. Χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα καταναλώνεται βραστό, τηγανητό ή ως συστατικό σε σούπες. Έχει αποδειχθεί ότι το daikon προσφέρει προστασία από τον καρκίνο, βοηθά στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων (όπως το έκζεμα) και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, C, E και B-6, καθώς και σε κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο και φυτικές ίνες.

Τσάι αντί για καφέ

Το πράσινο τσάι καταναλώνεται ευρέως, ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία Ιάπωνες. Καθώς είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικά, συμβάλλει στην πρόληψη καρδιακών προβλημάτων και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Να σημειωθεί ότι, ο ιαπωνικός πολιτισμός δίνει τεράστια έμφαση στη σημασία των εποχών. Η εναλλαγή των εποχών συνοδεύεται από πλήθος φεστιβάλ, εκδηλώσεων και παραδόσεων και τα μενού δεν αποτελούν εξαίρεση. Η ιαπωνική κουζίνα δεν καλύπτει ποτέ τη φυσική γεύση των υλικών με υπερβολικά μπαχαρικά ή βαριές σάλτσες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα εποχιακά υλικά εκτιμώνται τόσο πολύ. Όταν ένα προϊόν είναι φρέσκο, η φυσική του γεύση αναδεικνύεται σε ένα μεγάλο εύρος.

Στην Ιαπωνία, οι διατροφικές οδηγίες συνιστούν την κατανάλωση τουλάχιστον τριάντα διαφορετικών ειδών τροφίμων καθημερινά. Το σώμα απορροφά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα πολύ πιο εύκολα όταν αυτά προέρχονται από τροφές, παρά από χάπια ή συμπληρώματα. Η κατανάλωση μιας μεγάλης ποικιλίας τροφίμων διασφαλίζει ότι λαμβάνετε πολλαπλά οφέλη και θρεπτικά συστατικά από διάφορες πηγές.