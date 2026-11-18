Μία από τις συχνότερες κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος αποτελεί ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες, ενώ το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Η παρουσία αίματος στα ούρα, ακόμη και χωρίς πόνο ή άλλα συμπτώματα, αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση της νόσου και απαιτεί άμεση ιατρική διερεύνηση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση καθορίζεται κυρίως από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί ο μυοδιηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης, στον οποίο ο όγκος έχει επεκταθεί στο μυϊκό τοίχωμα του οργάνου. Πρόκειται για μια επιθετικότερη μορφή της νόσου, με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και ανάπτυξης μεταστάσεων, ακόμη και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Στους ασθενείς με εντοπισμένη, εξαιρέσιμη νόσο, η ριζική κυστεκτομή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, αποτελεί βασική θεραπευτική επιλογή. Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση δεν επαρκεί πάντοτε για την εξάλειψη της νόσου, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν μικροσκοπικές καρκινικές εστίες που δεν ανιχνεύονται με τις συμβατικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό, η σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει τη χορήγηση συστηματικής αγωγής πριν ή και μετά το χειρουργείο, με στόχο τη μείωση του κινδύνου υποτροπής και τη βελτίωση της επιβίωσης.

Χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Για πολλά χρόνια, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη αποτελούσε καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση. Πρόσφατα, η προσθήκη ανοσοθεραπείας έχει διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν είναι κατάλληλο για θεραπεία με σισπλατίνη, κυρίως λόγω νεφρικής δυσλειτουργίας ή άλλων συνοδών προβλημάτων υγείας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αποτελεσματικών εναλλακτικών θεραπευτικών στρατηγικών.

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2026, όταν ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τον συνδυασμό durvalumab και enfortumab vedotin ως προεγχειρητική θεραπεία, ακολουθούμενη από μετεγχειρητική χορήγηση durvalumab, για ενήλικες ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης που δεν είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία με σισπλατίνη ή έχουν επιλέξει να μην τη λάβουν.

Το durvalumab είναι ένας ανοσοθεραπευτικός παράγοντας που αναστέλλει την πρωτεΐνη PD-L1, ενισχύοντας την αντικαρκινική ανοσολογική απόκριση. Το enfortumab vedotin ανήκει στα συζευγμένα αντισώματα-φάρμακα (antibody-drug conjugates, ADCs), μια σύγχρονη κατηγορία θεραπειών που επιτρέπει τη στοχευμένη μεταφορά κυτταροτοξικού φαρμάκου στα καρκινικά κύτταρα μέσω της πρωτεΐνης Nectin-4.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα μελέτης που παρουσιάστηκε στο ESMO 2026

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της διεθνούς, τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης III VOLGA, στην οποία συμμετείχαν 695 ασθενείς. Στο εγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα χορηγήθηκαν τρεις κύκλοι durvalumab και enfortumab vedotin πριν από τη ριζική κυστεκτομή και στη συνέχεια έως εννέα κύκλοι durvalumab μετά το χειρουργείο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας ESMO 2026 και δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, κατέδειξαν σημαντικό όφελος τόσο στην επιβίωση χωρίς συμβάν όσο και στη συνολική επιβίωση. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός μείωσε κατά 49% τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης συμβάντος της νόσου ή θανάτου και κατά 42% τον σχετικό κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου που αντιμετωπίστηκε με ριζική κυστεκτομή.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς συμβάν δεν είχε ακόμη επιτευχθεί στην ομάδα που έλαβε τον συνδυασμό, έναντι 12,1 μηνών στην ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι η προσθήκη συστηματικής θεραπείας πριν και μετά το χειρουργείο μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόγνωση των συγκεκριμένων ασθενών.

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση συνοδεύεται από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως δερματικές αντιδράσεις, περιφερική νευροπάθεια και ανοσολογικές επιπλοκές, καθιστώντας απαραίτητη την κατάλληλη επιλογή και στενή παρακολούθηση των ασθενών.

Η πρόσφατη έγκριση του FDA αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος στην ογκολογία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά επεκτείνεται στον αποτελεσματικό συνδυασμό διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και στην αξιοποίησή τους σε πρωιμότερα στάδια της νόσου. Η ενσωμάτωση της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπειών στην περιεγχειρητική αντιμετώπιση δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μείωση των υποτροπών, την παράταση της επιβίωσης και, τελικά, την αύξηση των πιθανοτήτων ίασης περισσότερων ασθενών.