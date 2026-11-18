Σημαντική εξέλιξη για την GSK στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων για τον καρκίνο .

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 επιταχυνόμενη έγκριση σε φάρμακο της GSK για μια σπάνια μορφή προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία επιτυχία για την εταιρεία, η οποία ήρθε μετά από την ιστορική εξαγορά της Nuvalent, ύψους 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Luke Miels ηγείται της προσπάθειας της GSK να επιστρέψει στον τομέα της ογκολογίας —έναν κλάδο από τον οποίο είχε αποχωρήσει πριν από μία δεκαετία— με την εξαγορά της Nuvalent να αποτελεί την πιο δυναμική κίνηση της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα.

Το neladalkib, το οποίο θα λαμβάνεται μία φορά την ημέρα από το στόμα, κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Nelkarmi. Έχει εγκριθεί για ασθενείς με έναν τύπο μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, η νόσος των οποίων έχει παρουσιάσει εξέλιξη μετά από θεραπεία με αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης ALK. Αυτά τα στοχευμένα φάρμακα αναστέλλουν μια μη φυσιολογική πρωτεΐνη που προκαλεί την ανάπτυξη του όγκου. «Η έγκριση αυτή παρέχει μια νέα επιλογή σε ασθενείς που έχουν εξαντλήσει τις υπάρχουσες στοχευμένες θεραπείες και για τους οποίους η χημειοθεραπεία αποτελούσε συχνά τη βασική εναπομείνασα επιλογή», σημειώνει το Reuters.

Το neladalkib ήταν ένα από τα δύο φάρμακα για τον καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο στάδιο που απέκτησε η GSK μέσω της εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Το άλλο φάρμακο, το Jideytro, έλαβε έγκριση από τον FDA τον ίδιο μήνα.

Τα στοιχεία για τον καρκίνο του πνεύμονα στις ΗΠΑ

«Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της παγκόσμιας ογκολογικής αγοράς, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια από τις ετήσιες πωλήσεις φαρμάκων», τονίζει το Reuters. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), περίπου 229.410 άτομα αναμένεται να διαγνωστούν με καρκίνο του πνεύμονα στις ΗΠΑ το 2026, καθιστώντας τον, τον δεύτερο συχνότερο τύπο καρκίνου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Η αίτηση της Nuvalent προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή βασίστηκε σε κλινική μελέτη, κατά την οποία το φάρμακο προκάλεσε συρρίκνωση των όγκων —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο— σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με φάρμακα στοχευμένα κατά της μετάλλαξης ALK. Το φάρμακο θα ανταγωνιστεί στην αγορά το Alecensa της Roche και το Lorbrena της Pfizer, τα οποία στοχεύουν αμφότερα στη μετάλλαξη ALK.

Το Neladalkib εξετάζεται επίσης σε σύγκριση με το Alecensa της Roche, στο πλαίσιο κλινικής μελέτης προχωρημένου σταδίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του ως θεραπεία πρώτης γραμμής.