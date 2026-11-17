Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στην τηλεοπτική εκπομπή «Kontra 24» του Kontra Channel με τη Λουκία Γκάτσου. Η κα Αγαπηδάκη εξήγησε σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία συνέχισης του προγράμματος για την παχυσαρκία ενηλίκων, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που απασχολούν το ΕΣΥ και τους γιατρούς. Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις της.

Για τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία ενηλίκων:

«Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και καταλαβαίνω ότι όσο κάθε μέρα που καθυστερεί, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη τα εν λόγω φάρμακα, υπάρχει μία μέρα ακόμα αγωνίας. Το νιώθω αυτό, το κατανοώ, όμως θέλω να γνωρίζουν και την πραγματικότητα.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας πριν από λίγες εβδομάδες μας έδωσε την τελική της γνωμοδότηση για το πώς θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα μετά τη διακοπή. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ειδοποιηθεί. Πριν από τρεις μέρες έγινε τηλεφωνική ενημέρωση, σήμερα έλαβαν και γραπτή ενημέρωση να προσέλθουν για τη διαπραγμάτευση και ζήτησαν περιθώριο 15 ημερών, προκειμένου να συνομιλήσουμε.

Το Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο άμεσα για τη διαπραγμάτευση. Κανονικά αυτές οι διαπραγματεύσεις κρατάνε πάρα πολύ λίγο, μία-δύο μέρες. Είναι τυπική διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουν και οι εταιρείες καλή θέληση και να τελειώνουμε, γιατί έχουν όντως ταλαιπωρηθεί άνθρωποι.

Θέλουμε να δώσουμε δωρεάν το φάρμακο σε 43.500 δικαιούχους για έως 8 δόσεις με βάση την κρίση του γιατρού και επιπλέον διατροφική υποστήριξη από διατροφολόγο. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, εξαντλώντας κάθε διοικητικό και δημοσιονομικό περιθώριο.

Είμαστε μία από τις χώρες που κάνει πολύ στοχευμένα αυτή την παρέμβαση. Δεν πάμε να δώσουμε φάρμακα για αδυνάτισμα. Δίνουμε φάρμακα σε ανθρώπους που έχουν καρδιακή νόσο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους μετέωρους. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία. Όμως θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες ότι το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Είναι πανέτοιμο και διοικητικά και τεχνικά. Το μόνο που μένει είναι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες».

Για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Κέντρων Υγείας:

«Έχει γίνει μια σημαντική ενίσχυση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκε το ΕΣΥ ανακαινίζονται 170 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα και ενισχύονται με προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Δημοσιεύσαμε μάλιστα τώρα την πέμπτη προκήρυξη. Τα προβλήματα που είχαμε αφορούσαν συγκεκριμένες ειδικότητες. Αρχές του 2023-2024, για τους αναισθησιολόγους, βάλαμε επιπλέον κίνητρα και δεν αντιμετωπίζουμε πια πρόβλημα. Ούτε στα νοσοκομεία με τους αναισθησιολόγους. Έχουμε πρόβλημα γενικότερα, όχι μόνο στην Πρωτοβάθμια, με ακτινολόγους και νοσηλευτές. Δεν έχουμε πολλές θέσεις που βγαίνουν άγονες. Εγκατάλειψη στα Κέντρα Υγείας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση. Ενίσχυση υφίσταται και με την τηλεϊατρική. Έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και συνεχίζουμε».

Για τους αγροτικούς γιατρούς και τα κίνητρα στελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων:

«Το Ίδρυμα Χατζηιωάννου δίνει 1.500 ευρώ επιπλέον. Έχουμε αυξήσει το επίδομα στις άγονες περιοχές. Να θυμίσω ότι αυτόν τον μήνα πληρώνονται τα ενοίκια σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλο μέρος από την κύρια κατοικία τους.

Τα χρήματα αυτά τα δίνουν το Υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα Χατζηιωάννου. Οι δήμοι και οι περιφέρειες επιπλέον αυτών, όπως για παράδειγμα στην Κύθνο ή στα Ψαρά, όπου μας παραχώρησε ο Δήμος τον χώρο, το οικόπεδο.

Οι αγροτικοί έχουν πλαίσιο υποστήριξης το οποίο είναι διαμορφωμένο, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γιατροί, έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να έχουν συμβουλευτική καθοδήγηση από επιμελητές, διευθυντές κλπ.

Η φιλοσοφία όταν καθιερώθηκε στη χώρα μας η υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, ήταν ότι στη χώρα μας δεν έχουμε δίδακτρα, σπουδάζουν οι φοιτητές δωρεάν και οι γιατροί μας ασκούνται με αυτόν τον τρόπο, έχουν εποπτεία. Είναι ένα αντίδωρο προς την κοινωνία, η οποία με τη φορολογία χρηματοδοτεί τις σπουδές.

Καταλαβαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αγροτικοί γιατροί υπερβάλλουν εαυτόν, έχουν σώσει πάρα πολλές ζωές, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά το καλοκαίρι με τους τουρίστες, και προσπαθούμε να τους ενισχύσουμε όσο μπορούμε. Όμως η λύση δεν είναι να καταργήσουμε το αγροτικό. Η λύση είναι να ενισχύσουμε την υποστήριξη που έχουν οι αγροτικοί γιατροί και αυτό κάνουμε με τις προσλήψεις».

Για το ΕΣΥ:

«Επειδή υπηρετώ την Υγεία πολλά χρόνια επιστημονικά, εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ποτέ, και νομίζω κανένας άνθρωπος που έχει περάσει από θώκο στο Υπουργείο Υγείας, ότι είναι όλα τέλεια και το ΕΣΥ είναι τέλειο. Από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να παρουσιάζουμε μια εικόνα στρεβλή, δεν είναι ότι βλάπτει πολιτικά τη Δημοκρατία ή εμένα. Βλάπτει τους υγειονομικούς μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο οποίο δεν εμπιστεύονται στο τέλος οι πολίτες, γιατί έχουν μια εικόνα κατάρρευσης η οποία δεν υφίσταται. Ούτε κατάρρευση έχουμε ούτε τελειότητα. Κάνουμε μια συνεχή προσπάθεια, είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, να εντοπίζουμε κενά, να ανταποκρινόμαστε, να βρίσκουμε λύσεις. Όταν σε ένα νησί όπως τα Ψαρά, που είναι ακριτικό, δεν υπήρχε τίποτα και τώρα υπάρχει Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, γιατροί και ιατρικές κατοικίες, είναι σημαντικό».