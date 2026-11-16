Πολλά άτομα μπορεί να έχουν υψηλή χοληστερίνη και να μην το γνωρίζουν αφού συνήθως η κατάσταση αυτή δεν παρουσιάζει προφανή συμπτώματα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ελέγχουμε τακτικά τη χοληστερίνη μας με τις κατάλληλες εξετάσεις. Εάν η υψηλή χοληστερίνη αφεθεί χωρίς διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις.

Γι’ αυτό ο γιατρός Dave Nichols εφιστά την προσοχή των ασθενών του σε σημάδια, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Ο Δρ. Dave Nichols σημειώνει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την The Mirror: «Οι σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πόνο στο στήθος ή συμπτώματα καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Λιγότερο συχνά, ενδέχεται να εμφανιστούν κιτρινωπές εναποθέσεις ή λιπώδη εξογκώματα στο δέρμα γύρω από τα μάτια».

Αυτές οι κιτρινωπές εναποθέσεις, γνωστές ως ξανθελάσματα, αποτελούν σημαντική προειδοποιητική ένδειξη. Μια εκτενής δανέζικη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 άτομα, διαπίστωσε ότι όσοι παρουσίαζαν αυτά τα σημάδια διέτρεχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο και να υποστούν καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα για την Καρδιά (British Heart Foundation), υπάρχει ένα ακόμη σημάδι που πρέπει να προσέχει κανείς. Τα άτομα με μια γενετική μορφή της πάθησης, η οποία ονομάζεται οικογενής υπερχοληστερολαιμία, ενδέχεται να παρατηρήσουν τον σχηματισμό ενός ανοιχτόχρωμου, λευκού δακτυλίου γύρω από το χρωματιστό τμήμα του ματιού τους — γνωστό ως corneal arcus.

Ωστόσο, το British Heart Foundation τονίζει ότι αυτά τα οπτικά σημάδια είναι εύκολο να διαφύγουν της προσοχής. Επισημαίνει ότι, συνήθως, «δεν υπάρχουν συμπτώματα υψηλής χοληστερόλης» και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση: «εάν η πάθηση «παραμείνει χωρίς θεραπεία, η υψηλή χοληστερόλη μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο».

Γιατί η υψηλή χοληστερίνη είναι τόσο επικίνδυνη

Οι κρυφοί κίνδυνοι της υψηλής χοληστερόλης είναι σοβαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου. Η οργάνωση Stroke Association αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 10%.

Εξηγώντας ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, ο Δρ Dave επισημαίνει: «Τα μη ισορροπημένα επίπεδα χοληστερόλης αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, προκαλώντας βλάβες και αποφράξεις στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο. Τα υψηλά επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης συμβάλλουν στη συσσώρευση λιπαρών εναποθέσεων (πλακών) στις αρτηρίες. Αυτές οι πλάκες μπορούν να στενέψουν ή να φράξουν τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο».

Όσον αφορά το θέμα της ιδανικής διατροφής για τη διαχείριση της χοληστερίνης, ο Δρ. Dave προτείνει τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες - όπως η βρώμη, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά - καθώς και σε υγιεινά λιπαρά από ξηρούς καρπούς, σπόρους, ελαιόλαδο και λιπαρά ψάρια. Παράλληλα, προειδοποιεί για τον δραστικό περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών, των τρανς λιπαρών και των επεξεργασμένων τροφίμων.