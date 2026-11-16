Οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν μια έκτακτη δαπάνη - Ακόμη και στην Υγεία

Ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα δεδομένα για το 2025, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της χώρας (50,5%) δηλώνουν ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σε αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αφορούν την Υγεία, εκεί που η χώρα μας έχει την υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη στην Ε.Ε.

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μεγάλη, καθώς στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 29,2%, έναντι 30% το 2024. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα η οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης ενός έκτακτου εξόδου αφορά έναν στους δύο πολίτες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αφορά περίπου τρεις στους δέκα.

Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Λετονία με 43,7% και η Βουλγαρία με 42,4%, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Ολλανδία, όπου μόλις το 15,3% του πληθυσμού δηλώνει αντίστοιχη αδυναμία.

Η συγκεκριμένη μέτρηση δεν αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες υγείας. Ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυαστεί με τα στοιχεία για το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία αναδεικνύουν ότι για σημαντικό μέρος του πληθυσμού ακόμη και η πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η ειδική έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2025 και εξετάζει τη δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν το 10% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετώπισε καταστροφικές δαπάνες υγείας το 2023. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με το 2008, όταν το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν περίπου στο 7%.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα δεν κατανέμεται ισότιμα στον πληθυσμό. Οι καταστροφικές δαπάνες συγκεντρώνονται κυρίως στα φτωχότερα νοικοκυριά, τα οποία αντιστοιχούσαν σχεδόν στα δύο τρίτα του συνόλου των περιπτώσεων το 2023.

Ειδικότερα, το ποσοστό των νοικοκυριών στο χαμηλότερο εισοδηματικό πέμπτο που αντιμετώπισαν καταστροφικές δαπάνες υγείας έφτασε το 32% το 2023, από 23% το 2008. Πρόκειται, μάλιστα, για το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε σε ολόκληρη την περίοδο που εξετάζει η μελέτη.

Παράλληλα, περίπου το 3% των νοικοκυριών βρέθηκε σε κατάσταση φτώχειας ή οδηγήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική επιδείνωση εξαιτίας των άμεσων πληρωμών για υπηρεσίες υγείας.

Τα φάρμακα και η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Η έκθεση του ΠΟΥ αναδεικνύει και τις βασικές αιτίες πίσω από την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, οι μεγαλύτεροι παράγοντες καταστροφικών δαπανών είναι τα φάρμακα και η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Αντίθετα, στα υψηλότερα εισοδήματα μεγαλύτερη συμβολή έχουν οι νοσοκομειακές υπηρεσίες και η οδοντιατρική φροντίδα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας. Σύμφωνα με το προφίλ υγείας της Ελλάδας για το 2025, που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δημόσιοι και υποχρεωτικοί πόροι κάλυπταν το 61% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα το 2023, έναντι 80% στην ΕΕ.

Αντίστοιχα, οι ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης αντιστοιχούσαν στο 39% των συνολικών δαπανών, όταν στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 20%.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη μεγαλύτερη εξάρτηση του ελληνικού συστήματος από την ιδιωτική χρηματοδότηση και, κατ' επέκταση, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην κάλυψη των αναγκών περίθαλψής τους.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ίδια έκθεση, το 9,5% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετώπισε καταστροφικές δαπάνες υγείας το 2023, έναντι 6,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Εμπόδιο στην πρόσβαση

Η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στα χρήματα που αναγκάζονται να καταβάλουν οι πολίτες για την περίθαλψή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά, οδηγώντας στην αναβολή ή ακόμη και στην εγκατάλειψη αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 είναι χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών ιατρικής περίθαλψης στην ΕΕ, με 21,9% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω που χρειάζονταν εξέταση ή θεραπεία να δηλώνουν ότι δεν κατάφεραν να την πραγματοποιήσουν.

Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3,6%.

Η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη μεταξύ των οικονομικά ευάλωτων πολιτών. Στην Ελλάδα, η διαφορά στο ποσοστό των ανικανοποίητων αναγκών υγείας μεταξύ όσων βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και όσων δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο κίνδυνο έφτασε τις 12,7 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, καθώς και για συνταγογραφούμενα φάρμακα, παραμένουν υψηλότερες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με βασικό παράγοντα το κόστος.