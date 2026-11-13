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Απίθανη συνταγή για γαλακτομπούρεκο, χωρίς φύλλο

Ευ Ζην
Απίθανη συνταγή για γαλακτομπούρεκο, χωρίς φύλλο
Κατερίνα / Cookpad
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Παρασκευή, 13/11/2026 - 06:27

Εύκολη συνταγή για να πετυχαίνει πάντα το γαλακτομπούρεκο.

Τα γλυκά με βάση το γάλα έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική παράδοση, με την κρέμα και τα αρώματα της βανίλιας και των εσπεριδοειδών να πρωταγωνιστούν σε πολλές αγαπημένες συνταγές. Ανάμεσά τους, το γαλακτομπούρεκο ξεχωρίζει για την πλούσια γέμισή του. Στην εκδοχή που ακολουθεί, παρασκευάζεται χωρίς φύλλο και χωρίς σιρόπι, με την κρέμα σιμιγδαλιού να ψήνεται απευθείας στο ταψί. Το πορτοκάλι δίνει άρωμα και το πασπάλισμα με ζάχαρη άχνη και κανέλα ολοκληρώνει το γλυκό.

Υλικά

• 1½ λίτρο γάλα

• 2 κούπες ζάχαρη

• 1½ κούπα ψιλό σιμιγδάλι

• 2 βανίλιες

• 200 γρ. βούτυρο

• Ξύσμα και χυμός από 1 πορτοκάλι

• 3 αυγά

• Ζάχαρη άχνη και κανέλα για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

  • Βάλτε σε μια κατσαρόλα το γάλα, τις βανίλιες και τη ζάχαρη. Αφήστε το μείγμα να πάρει μια πρώτη βράση και προσθέστε το σιμιγδάλι.
  • Όταν η κρέμα πήξει καλά, απομακρύνετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέστε το βούτυρο. Ανακατέψτε καλά και προσθέστε το ξύσμα και τον χυμό πορτοκαλιού. Τέλος, προσθέστε ένα-ένα τα αυγά.
  • Βουτυρώστε καλά ένα ταψί διαμέτρου περίπου 30 εκ., αδειάστε μέσα το μείγμα και ψήστε στους 180°C για περίπου 1 ώρα. Αφήστε το γλυκό να κρυώσει καλά και πασπαλίστε με κανέλα και ζάχαρη άχνη.

Πηγή: Κατερίνα / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2026 - 03:02

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