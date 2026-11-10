Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι

Το ποπ κορν είναι ένα από τα αγαπημένα σνακ για μια βραδιά με ταινία. Συχνά, όμως, φτιάχνεται με αρκετό βούτυρο, το οποίο προσθέτει θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά.

Με λίγο ή καθόλου βούτυρο, το ποπ κορν μπορεί να είναι ένα πιο ελαφρύ σνακ που σας προσφέρει φυτικές ίνες. Μία μερίδα από τη συνταγή που ακολουθεί δίνει περίπου 4–5 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Μπορείτε να το ετοιμάσετε στον φούρνο μικροκυμάτων σε λίγα λεπτά, χωρίς λάδι ή βούτυρο, και να του δώσετε γεύση με λίγο πιπέρι ή το αγαπημένο σας μπαχαρικό.

Υλικά για 1 άτομο

• 3–4 κ.σ. καλαμπόκι για ποπ κορν

• Αλάτι, πιπέρι ή όποιο άλλο μπαχαρικό προτιμάτε

Εκτέλεση

Βάλτε τους κόκκους καλαμποκιού σε ειδικό σκεύος με καπάκι για ποπ κορν στον φούρνο μικροκυμάτων.

Κλείστε το καπάκι σύμφωνα με τις οδηγίες του σκεύους και ζεστάνετε το καλαμπόκι στην υψηλή ισχύ για περίπου 3 λεπτά.

Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φούρνο σας, γι’ αυτό σταματήστε τη θέρμανση όταν μεσολαβούν περίπου 2 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σκασίματα.

Βγάλτε προσεκτικά το σκεύος, αδειάστε το ποπ κορν σε ένα μπολ και προσθέστε αλάτι, πιπέρι ή το μπαχαρικό της επιλογής σας.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αντιστοιχούν σε 3–4 κουταλιές της σούπας άψητο καλαμπόκι, περίπου 45–60 γρ., πριν προσθέσετε αλάτι ή μπαχαρικά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

• Ενέργεια 160–212 θερμίδες

• Πρωτεΐνες 4,1–5,5 γρ.

• Υδατάνθρακες 29,5–39,3 γρ.

• Λιπαρά 1,7–2,3 γρ.

• Φυτικές ίνες 4,1–5,4 γρ.

Πηγή: Δέσποινα / Cookpad