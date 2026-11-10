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5 φυτικές τροφές που είναι απροσδόκητα πλούσιες σε σίδηρο

Ευ Ζην
5 φυτικές τροφές που είναι απροσδόκητα πλούσιες σε σίδηρο
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Τρίτη, 10/11/2026 - 08:14

Ανακαλύψτε πέντε φυτικές τροφές που ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε σίδηρο.

Το κόκκινο κρέας δεν είναι η μοναδική επιλογή για να αυξήσετε την πρόσληψη σιδήρου μέσω της διατροφής σας. Υπάρχουν αρκετές φυτικές τροφές που αποτελούν εξαιρετικές πηγές αυτού του απαραίτητου μετάλλου, το οποίο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη γνωστική λειτουργία και στη διατήρηση της ενέργειας. Είτε αντιμετωπίζετε έλλειψη σιδήρου είτε απλώς θέλετε να ενισχύσετε τη διατροφή σας, οι παρακάτω επιλογές μπορούν να σας βοηθήσουν με έναν εύκολο και γευστικό τρόπο.

1. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα δεν αποτελεί μόνο μια απολαυστική επιλογή για επιδόρπιο, αλλά και μια καλή πηγή φυτικού σιδήρου. Συγκεκριμένα, μια μερίδα περίπου 28 γραμμαρίων μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα σε κακάο 70%-85% προσφέρει περίπου 3,4 mg σιδήρου, καλύπτοντας σχεδόν το 19% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Μπορείτε να απολαμβάνετε μερικά κομμάτια ως βραδινό γλυκό, να προσθέτετε λιωμένη μαύρη σοκολάτα στο γιαούρτι σας ή να τη συνδυάζετε με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, δημιουργώντας ένα θρεπτικό σνακ.

2. Τόφου

Το τόφου, το οποίο παρασκευάζεται από σόγια, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους ακολουθείτε μια φυτική διατροφή και αναζητάτε τροφές πλούσιες τόσο σε πρωτεΐνη όσο και σε σίδηρο. Μισό φλιτζάνι τόφου μπορεί να προσφέρει περίπου 6,5 mg σιδήρου, συμβάλλοντας σημαντικά στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σας.

Χάρη στην ήπια γεύση του, απορροφά εύκολα τα αρώματα από τις μαρινάδες και τις σάλτσες με τις οποίες το συνδυάζετε. Μπορείτε να το ψήσετε στον φούρνο, να το σοτάρετε ή να το εντάξετε σε ασιατικές συνταγές, χρησιμοποιώντας το ως φυτική εναλλακτική του κοτόπουλου ή του μοσχαριού.

3. Κολοκυθόσποροι

Μπορεί να είναι μικροί σε μέγεθος, ωστόσο οι κολοκυθόσποροι έχουν σημαντική διατροφική αξία. Μια μερίδα περίπου 28 γραμμαρίων παρέχει περίπου 2,5 mg σιδήρου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 14% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Παράλληλα, προσφέρουν περίπου 8,5 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης ανά μερίδα.

Μπορείτε να τους καταναλώνετε σκέτους ως σνακ ή να τους προσθέτετε σε σαλάτες, βελουτέ σούπες και μπολ με δημητριακά και λαχανικά. Μια ακόμη επιλογή είναι το βούτυρο κολοκυθόσπορου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το κλασικό φυστικοβούτυρο ή το βούτυρο αμυγδάλου.

4. Φακές

Οι φακές είναι γνωστές για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, όμως αποτελούν και μια αξιόλογη πηγή φυτικού σιδήρου. Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές προσφέρει περίπου 3 mg σιδήρου, συμβάλλοντας στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σας, ιδιαίτερα όταν αποτελούν τακτικό μέρος της διατροφής σας.

Μπορείτε να τις απολαμβάνετε στην κλασική τους μορφή ως σούπα, να τις προσθέτετε σε σαλάτες και γεύματα με δημητριακά ή να τις χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τραγανά σνακ στον φούρνο. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζετε τα γεύματά σας με θρεπτικά συστατικά, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγετε αποκλειστικά σε ζωικές πηγές σιδήρου.

5. Ζυμαρικά από ρεβίθια

Τα ρεβίθια αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή και μπορείτε να επωφεληθείτε από τα συστατικά τους και μέσα από τα ζυμαρικά που παρασκευάζονται από αυτά. Τα συγκεκριμένα ζυμαρικά είναι πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ενώ μία μερίδα μπορεί να καλύψει περίπου το 30% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης σιδήρου, ανάλογα με το προϊόν.

Για να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο τη διατροφική αξία του γεύματός σας, συνδυάστε τα με σάλτσες που περιέχουν βιταμίνη C, όπως μια σάλτσα ντομάτας ή πέστο με λεμόνι. Η βιταμίνη C βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει αποτελεσματικότερα τον μη αιμικό σίδηρο, δηλαδή τη μορφή σιδήρου που βρίσκεται στις φυτικές τροφές.

Πώς μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψη σιδήρου μέσω της διατροφής σας;

Παρότι το κόκκινο κρέας αποτελεί μία από τις πιο γνωστές πηγές σιδήρου, δεν είναι απαραίτητο να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό για να καλύπτετε τις ανάγκες σας. Η μαύρη σοκολάτα, το τόφου, οι κολοκυθόσποροι, οι φακές και τα ζυμαρικά από ρεβίθια μπορούν να εμπλουτίσουν το καθημερινό σας διαιτολόγιο με αυτό το απαραίτητο μέταλλο.

Ο σίδηρος συμβάλλει στη μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ η επαρκής πρόσληψή του είναι σημαντική και για τη μείωση της κόπωσης που σχετίζεται με την έλλειψή του. Φροντίστε, λοιπόν, να συμπεριλαμβάνετε ποικιλία τροφών στα γεύματά σας και να τις συνδυάζετε με πηγές βιταμίνης C, ώστε να ενισχύετε την απορρόφηση του φυτικού σιδήρου.

Εάν έχετε διαγνωστεί με αναιμία ή χαμηλά επίπεδα σιδήρου, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας, καθώς η διατροφή από μόνη της ενδέχεται να μην αρκεί για την αντιμετώπιση της έλλειψης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 02:42

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