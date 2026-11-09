ΕΟΦ: Τα 344 φάρμακα που λείπουν από τα ελληνικά φαρμακεία

Αύξηση στα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Ο ΕΟΦ έδωσε στη δημοσιότητα τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη στα ελληνικά φαρμακεί, τα οποία μάλιστα είναι αυξημένα σε σχέση με το καλοκαίρι. Δηλαδή, σε μία εποχή που έχουμε αυξημένη κινητικότητα των ιώσεων, τα σκευάσματα είναι πιο δυσεύρετα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ, τον περασμένο μήνα ήταν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 325+19 σκευάσματα, έναντι 268 + 21 τον Αύγουστο.

Τα 325 διατίθενται μέσω των γνωστών καναλιών χορήγησης και τα 19 αφορούν έκτακτες εισαγωγές από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Η εικόνα, ανά είδος φαρμάκου, έχει ως εξής:

Φάρμακα κοινότητας: 325 (210 και τον Σεπτέμβριο).

Νοσοκομειακά φάρμακα: 62 (56).

Μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ): 1 (1).

Εμβόλια: 2 (1).

Σκιαγραφικά: 1 (1).

ΙΦΕΤ: 19 (21).

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