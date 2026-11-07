Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι

Η πρασόπιτα χωρίς φύλλο είναι μια εύκολη και χορταστική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν μια σπιτική πίτα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Με βασικά υλικά τα πράσα, το στραγγιστό γιαούρτι και το τυρί, η συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζει τη γεύση με τη διατροφική αξία. Τα πράσα προσφέρουν φυτικές ίνες, ενώ το γιαούρτι, το αυγό και το τυρί αποτελούν πηγές πρωτεΐνης. Μπορείτε να την απολαύσετε ως κυρίως γεύμα, να τη συνοδεύσετε με μια σαλάτα ή να την επιλέξετε ως σπιτικό σνακ μέσα στην ημέρα.

Υλικά για 8-10 μερίδες

1 αυγό

1 μικρή πατάτα βρασμένη

2 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό

1 φλυτζάνι φαρίνα

1/2 φλυτζάνι σιμιγδάλι ψιλό

150 ml ελαιόλαδο

2-3 πράσα σε λεπτές ροδέλες

250 ml ανθρακούχο νερό

1-2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι

Λίγο πιπέρι

500 γρ τυριά θρυμματισμένα (φέτα ή ό,τι άλλο θέλουμε)

2 κουταλάκια σουσάμι για πασπάλισμα πριν το ψήσιμο

Άνηθο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε τηγάνι σοτάρουμε το πράσο να μαλακώσει και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό, το αλάτι, πιπέρι το γιαούρτι και χτυπάμε καλά.

Προσθέτουμε το τυρί και ανακατεύουμε, λάδι, το μισό σιμιγδάλι, την πατάτα λιωμένη με το πιρούνι.

Προσθέτουμε και τον άνηθο (αν θέλουμε).

Αφού ανακατέψουμε καλά (ή με μίξερ ή με κουτάλα) προσθέτουμε τη φαρίνα και το υπόλοιπο σιμιγδάλι.

Στην συνέχεια προσθέτουμε και το νερό και ανακατεύουμε να γίνει ένα χυλός.

Στο τέλος ρίχνουμε και τα πράσα. Αφού λαδώσουμε ένα ταψί, αδειάζουμε το μίγμα και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε για 40 λεπτά στους 200°.

Πηγή: Sofia mar / Cookpad