Γιατί δεν πρέπει να απλώνετε τα βρεγμένα ρούχα μέσα στο σπίτι - Οι κίνδυνοι για την υγεία

Πώς το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι μπορεί να βλάψει την υγεία σας.

Τους τελευταίους μήνες, το άπλωμα των ρούχων σε εξωτερικούς χώρους ήταν σχεδόν αδύνατο, καθώς οι πρόσφατες καταιγίδες έφεραν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Έχει όμως σημασία ο τρόπος με τον οποίο στεγνώνουμε τα ρούχα μας μέσα στο σπίτι;

Όταν απλώνετε βρεγμένα ρούχα σε χώρους που δεν αερίζονται καλά, μπορεί να αυξηθεί η υγρασία και να ευνοηθεί η ανάπτυξη μούχλας. Η μούχλα έχει συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και με τον θάνατο.

Η μούχλα εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή μαύρων ή πράσινων κηλίδων στους τοίχους και συχνά συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική μυρωδιά κλεισούρας και υγρασίας. Δεν πρέπει να την αγνοείτε, καθώς η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία σας.

Ο όρος «μούχλα» περιλαμβάνει διάφορα είδη μυκήτων που παράγουν μικροσκοπικά σωματίδια, τα λεγόμενα σπόρια. Οι μύκητες παράγουν σπόρια όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους, όπως οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία. Γι' αυτό και η μούχλα εμφανίζεται συχνότερα στο ταβάνι του μπάνιου ή σε τοίχους με υγρασία, όπου τα σπόρια βρίσκουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εγκατασταθούν και να πολλαπλασιαστούν.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μούχλας. Αυτά που προκαλούν συχνότερα προβλήματα σε σπίτια με υγρασία είναι οι μύκητες Penicillium και Aspergillus. Μάλιστα, εκτιμάται ότι καθημερινά εισπνέουμε μικρές ποσότητες σπορίων αυτών των μυκήτων.

Ευτυχώς, το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει και να καταστρέφει αποτελεσματικά τα σπόρια των μυκήτων. Έτσι, παρόλο που ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί τους, οι μυκητιασικές λοιμώξεις των πνευμόνων είναι σχετικά σπάνιες. Στις κυψελίδες των πνευμόνων, δηλαδή στους μικροσκοπικούς σάκους όπου γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, υπάρχουν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται μακροφάγα. Τα κύτταρα αυτά εντοπίζουν και καταστρέφουν δυνητικά επιβλαβή σωματίδια που εισπνέουμε, συμπεριλαμβανομένων των σπορίων των μυκήτων.

Οι κίνδυνοι για όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ωστόσο, σε ορισμένα άτομα το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι σε θέση να απομακρύνει αποτελεσματικά τα σπόρια των μυκήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μύκητες μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες λοιμώξεις ή να επιδεινώσουν σημαντικά ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας, όπως το άσθμα.

Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από μυκητιασικές λοιμώξεις. Μύκητες όπως ο Aspergillus μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις σε ασθενείς με μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και σε όσους έχουν υποστεί βλάβες στους πνεύμονες εξαιτίας παθήσεων όπως το άσθμα, η κυστική ίνωση και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η οποία συνδέεται με το βαρύ κάπνισμα.

Στα άτομα με άσθμα, το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά σε διάφορα ερεθίσματα, μεταξύ των οποίων και τα σπόρια των μυκήτων. Η αντίδραση αυτή προκαλεί φλεγμονή στους πνεύμονες και στένωση των αεραγωγών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η αναπνοή. Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό που ευθύνεται για τα συμπτώματα του άσθματος και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επειδή τα σπόρια των μυκήτων μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες αντιδράσεις, αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρό ερέθισμα για ορισμένα άτομα.

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, τα σπόρια δεν προκαλούν μόνο φλεγμονή, αλλά μπορούν να εισχωρήσουν στους αεραγωγούς και να τους φράξουν, προκαλώντας ακόμη και αιμορραγία στους πνεύμονες. Αυτό συμβαίνει όταν τα σπόρια αρχίζουν να αναπτύσσονται και σχηματίζουν μακριές δομές που μοιάζουν με ιστό αράχνης και αποτελούν το λεγόμενο μυκήλιο. Οι δομές αυτές δημιουργούν κολλώδεις μάζες που φράζουν τους αεραγωγούς και προκαλούν βλάβες στους ευαίσθητους ιστούς των πνευμόνων.

Η αυξανόμενη αντοχή στα αντιμυκητιασικά φάρμακα

Οι λοιμώξεις από τον μύκητα Aspergillus αντιμετωπίζονται με αντιμυκητιασικά φάρμακα που ονομάζονται αζόλες. Τα φάρμακα αυτά εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του μύκητα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα μεγαλύτερη αντοχή του Aspergillus στις αζόλες, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι διαθέσιμες κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση αυτών των λοιμώξεων είναι περιορισμένες. Όταν οι μύκητες αναπτύσσουν αντοχή, οι θεραπευτικές επιλογές των ασθενών μειώνονται σημαντικά.

Η αντοχή σε φάρμακα όπως οι αζόλες μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς που τα λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η αντοχή αναπτύσσεται συχνότερα στους μύκητες που βρίσκονται στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι ένας μύκητας μπορεί να είναι ήδη ανθεκτικός στα αντιμυκητιασικά φάρμακα πριν ακόμη προκαλέσει λοίμωξη σε κάποιον ασθενή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η θεραπεία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική από την αρχή.

Η ανάπτυξη αντοχής στους μύκητες του περιβάλλοντος έχει συνδεθεί με τη χρήση αζολών και άλλων αντιμυκητιασικών ουσιών στη γεωργία. Οι μυκητιασικές ασθένειες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τις καλλιέργειες, καθώς και τα φυτά χρειάζονται προστασία από τους μύκητες. Το πρόβλημα είναι ότι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων στον άνθρωπο.

Στην ανάπτυξη αντοχής ενδέχεται να συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να βοηθήσει τους μύκητες να αναπτύξουν αντοχή σε αντιμυκητιασικά φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά ασθενών που νόσησαν από είδη μυκήτων τα οποία παλαιότερα δεν θεωρούνταν επικίνδυνα για τον άνθρωπο, εν μέρει επειδή δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.

Επομένως, είναι πιθανό ολοένα περισσότερα είδη μυκήτων να αποκτούν την ικανότητα να προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν αντοχή στα φάρμακα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα ερευνητικά προγράμματα και οι πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας που παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές, ώστε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για μια πιθανή αύξηση των μυκητιασικών λοιμώξεων.

Παρότι ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί συνήθως να αντιμετωπίσει την καθημερινή έκθεση σε σπόρια μυκήτων χωρίς να προκληθούν προβλήματα υγείας, η έκθεση σε πολύ μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμη και για άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.