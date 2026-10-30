Τι αποκαλύπτει το χρώμα των ούρων σας για την υγεία σας

Σε ποιες περιπτώσεις το χρώμα των ούρων σας πρέπει να σάς οδηγήσει στο γιατρό.

περΤο χρώμα των ούρων μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας. Αν και οι αλλαγές στο χρώμα τους συχνά οφείλονται σε καθημερινούς παράγοντες, όπως η διατροφή, η ενυδάτωση ή η λήψη φαρμάκων, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν ένδειξη κάποιου προβλήματος υγείας.

Φυσιολογικά, το χρώμα των ούρων κυμαίνεται από σχεδόν διάφανο έως ανοιχτό κίτρινο. Ωστόσο, ορισμένες τροφές, όπως τα παντζάρια, τα βατόμουρα και τα κουκιά, μπορούν να τους δώσουν ροζ ή κόκκινο χρώμα, ενώ κάποια φάρμακα μπορεί να τα κάνουν έντονα πορτοκαλί ή πράσινα.

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες η αλλαγή στο χρώμα των ούρων συνδέεται με κάποια πάθηση. Για παράδειγμα, ορισμένες ουρολοιμώξεις μπορεί να κάνουν τα ούρα θολά, με γαλακτώδη όψη, ενώ οι πέτρες στα νεφρά, κάποιες μορφές καρκίνου και άλλες παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία, με αποτέλεσμα τα ούρα να αποκτήσουν κόκκινο χρώμα.

Δείτε παρακάτω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το χρώμα των ούρων σας, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Κόκκινα ή ροζ ούρα

Το κόκκινο χρώμα των ούρων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

• Αίμα. Η παρουσία αίματος στα ούρα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις, όπως η διόγκωση του προστάτη, οι καλοήθεις όγκοι, οι πέτρες και οι κύστεις στα νεφρά. Ορισμένες μορφές καρκίνου μπορούν επίσης να προκαλέσουν αιμορραγία στα ούρα. Ακόμη και η πολύ έντονη σωματική άσκηση, όπως το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

• Τροφές. Τα παντζάρια και τα βατόμουρα μπορούν να δώσουν στα ούρα κόκκινο ή ροζ χρώμα.

• Φάρμακα. Η ριφαμπικίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης, μπορεί να κάνει τα ούρα κοκκινοπορτοκαλί. Το ίδιο ισχύει για τη φαιναζοπυριδίνη, που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο στο ουροποιητικό σύστημα.

Πορτοκαλί ούρα

Το πορτοκαλί χρώμα των ούρων μπορεί να οφείλεται σε:

• Φάρμακα. Η φαιναζοπυριδίνη και ορισμένα φάρμακα για τη δυσκοιλιότητα μπορούν να κάνουν τα ούρα πορτοκαλί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τη σουλφασαλαζίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της φλεγμονής και του ερεθισμού. Επίσης, ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν αυτή την αλλαγή.

• Βιταμίνες. Ορισμένες βιταμίνες, όπως η βιταμίνη Α και η βιταμίνη Β12, μπορούν να δώσουν στα ούρα πορτοκαλί ή κιτρινοπορτοκαλί χρώμα.

• Προβλήματα υγείας. Τα πορτοκαλί ούρα μπορεί να αποτελούν ένδειξη προβλήματος στο συκώτι ή στους χοληφόρους πόρους, ιδιαίτερα εάν τα κόπρανά σας έχουν επίσης πολύ ανοιχτό χρώμα. Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να κάνει τα ούρα να φαίνονται πορτοκαλί.

Μπλε ή πράσινα ούρα

Το μπλε ή πράσινο χρώμα των ούρων μπορεί να οφείλεται σε:

• Χρωστικές. Ορισμένες χρωστικές τροφίμων με έντονο χρώμα μπορούν να κάνουν τα ούρα πράσινα. Επίσης, κάποιες χρωστικές που χρησιμοποιούνται σε εξετάσεις των νεφρών και της ουροδόχου κύστης μπορεί να τους δώσουν μπλε χρώμα.

• Φάρμακα. Η αμιτριπτυλίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη, μπορεί να κάνει τα ούρα μπλε ή πράσινα. Το ίδιο ισχύει για τη σιμετιδίνη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Παρόμοια αλλαγή μπορεί να προκαλέσει και η τριαμτερένη, ένα διουρητικό φάρμακο. Η ινδομεθακίνη, που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και τα συμπτώματα της αρθρίτιδας, μπορεί να κάνει τα ούρα πράσινα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με την προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει ύπνο ή χαλάρωση πριν από χειρουργικές επεμβάσεις.

• Προβλήματα υγείας. Μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται οικογενής καλοήθης υπερασβεστιαιμία μπορεί να κάνει τα ούρα των παιδιών μπλε. Επίσης, οι ουρολοιμώξεις που προκαλούνται από συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να δώσουν στα ούρα πράσινο χρώμα.

Σκούρα καφέ ούρα

Το καφέ χρώμα των ούρων μπορεί να οφείλεται σε:

• Τροφές. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κουκιών ή αλόης μπορεί να κάνει τα ούρα σκούρα καφέ.

• Φάρμακα. Ορισμένα φάρμακα που μπορούν να σκουρύνουν το χρώμα των ούρων είναι:

- Η χλωροκίνη και η πριμακίνη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη της ελονοσίας.

- Τα αντιβιοτικά μετρονιδαζόλη και νιτροφουραντοΐνη.

- Τα καθαρτικά που περιέχουν σέννα (Senokot, Ex-Lax και άλλα).

- Η μεθοκαρβαμόλη, ένα μυοχαλαρωτικό φάρμακο.

- Η φαινυτοΐνη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων.

- Οι στατίνες, που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερίνης.

• Προβλήματα υγείας. Ορισμένες παθήσεις του συκωτιού και των νεφρών, καθώς και κάποιες ουρολοιμώξεις, μπορούν να κάνουν τα ούρα σκούρα καφέ. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας. Επίσης, η πορφυρία, μια ομάδα σπάνιων παθήσεων που επηρεάζουν κυρίως το δέρμα ή το νευρικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει καφέ χρώμα στα ούρα.

• Υπερβολικά έντονη άσκηση. Η πολύ έντονη σωματική άσκηση μπορεί να προκαλέσει μυϊκή βλάβη, με αποτέλεσμα τα ούρα να αποκτήσουν χρώμα που θυμίζει τσάι ή κόλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η μυϊκή βλάβη μπορεί να προκαλέσει και βλάβη στα νεφρά.

Θολά ούρα

Οι ουρολοιμώξεις και οι πέτρες στα νεφρά μπορούν να κάνουν τα ούρα θολά, χάνοντας τη φυσιολογική διαύγειά τους.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Το φυσιολογικό χρώμα των ούρων δεν είναι πάντα το ίδιο, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα νερού που πίνετε. Τα υγρά αραιώνουν τις κίτρινες χρωστικές που περιέχουν τα ούρα. Έτσι, όσο περισσότερο νερό πίνετε, τόσο πιο ανοιχτόχρωμα γίνονται. Αντίθετα, όταν δεν πίνετε αρκετό νερό, το κίτρινο χρώμα τους γίνεται πιο έντονο.

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε:

• Αίμα στα ούρα. Η παρουσία αίματος στα ούρα είναι συχνή σε περιπτώσεις ουρολοίμωξης ή πέτρας στα νεφρά. Συνήθως, αυτές οι καταστάσεις συνοδεύονται από πόνο. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε αίμα στα ούρα χωρίς να αισθάνεστε πόνο, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρότερου προβλήματος, όπως ο καρκίνος.

• Σκούρα ή πορτοκαλί ούρα. Μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι το συκώτι δεν λειτουργεί σωστά, ιδιαίτερα εάν παρατηρήσετε επίσης ότι τα κόπρανά σας έχουν πολύ ανοιχτό χρώμα ή ότι το δέρμα και το λευκό των ματιών σας έχουν κιτρινίσει.