Πόσο τυρί πρέπει να τρώω την ημέρα – Τρεις ειδικοί εξηγούν

Αν είστε λάτρεις του τυριού, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα κατανάλωσης, η οποία συστήνεται για καθημερινή κατανάλωση. «Γενικά, οι υγιείς ενήλικες έχουν διαφορετικούς οργανισμούς και ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Επομένως, αυτό που είναι λογικό για ένα άτομο, μπορεί να μην είναι για ένα άλλο», εξηγεί η διατροφολόγος Diana Guevara, MPH, RD, LD στο marthastewart.com. Η ίδια επισημαίνει ότι, εάν η διατροφή ενός ατόμου περιλαμβάνει άφθονα «φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και ακόρεστα λιπαρά, τότε μια αναλογικά μικρή ποσότητα τυριού μπορεί να ενταχθεί μια χαρά στο διαιτολόγιο».

Σύμφωνα με την ίδια, ίσως είναι προτιμότερο να εξετάζετε την κατανάλωση τυριού σε εβδομαδιαία βάση, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν τρώνε τυρί κάθε μέρα. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο ένας συγκεκριμένος αριθμός δεν επαρκεί: «Δεν υπάρχει κάποια καθιερωμένη οδηγία για την κατανάλωση τυριού», τονίζει. Διατροφικά πρότυπα, όπως η Μεσογειακή διατροφή, η δίαιτα MIND και η δίαιτα DASH, αναφέρουν μερίδες για τα γαλακτοκομικά γενικότερα, εξηγεί, και όχι ειδικά για το τυρί.

Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος David Rhee, MD, αναφέρει: «Περίπου 85 έως 200 γραμμάρια την εβδομάδα, ή 14 έως 28 γραμμάρια την ημέρα». Αυτό προϋποθέτει επίσης «μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, δημητριακά και ξηρούς καρπούς», σύμφωνα με τον ίδιο. Αν η διατροφή σας είναι ήδη πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, τονίζει, θα πρέπει να καταναλώνετε λιγότερο τυρί.

Η Theresa DeLorenzo, PhD, RD, καθηγήτρια επιστήμης της διατροφής στο Russell Sage College, τείνει προς το ανώτερο όριο αυτού του εύρους: περίπου 28 γραμμάρια την ημέρα, «ή ποσότητα ίση με το μέγεθος τεσσάρων ζαριών», όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ίδια, όντας λάτρης του τυριού, προσθέτει: «Πρέπει πράγματι να διατηρούμε την κατανάλωση τυριού σε μέτρια επίπεδα, λόγω της περιεκτικότητάς του σε κορεσμένα λιπαρά». Η δική της συνήθεια των περίπου 30 γραμμαρίων την ημέρα είναι «ασφαλής, αρκεί να καταναλώνετε 3 έως 4 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως, καθώς και 5 έως 7 μερίδες φρούτων και λαχανικών, ώστε να λαμβάνετε επαρκή ποσότητα φυτικών ινών».

Κάτι ακόμα, που διευκρινίζει ο καρδιολόγος David Rhee είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν την ποσότητα του τυριού που περιέχεται σε έτοιμα φαγητά, όπως η πίτσα, τα γεύματα σε εστιατόρια, τα ζυμαρικά και οι σαλάτες. Ο ίδιος συμβουλεύει: «Στο σπίτι, μια ζυγαριά κουζίνας μπορεί να σας δείξει γρήγορα πόσο είναι στην πραγματικότητα μια μερίδα. Ελέγχετε επίσης τις ετικέτες στις συσκευασίες των προϊόντων που αγοράζετε».