Γιατί ο σκύλος σας κυνηγά την ουρά του;

Τι σημαίνει όταν ο σκύλος σας κυνηγά την ουρά του.

Όταν ένας σκύλος κυνηγά την ουρά του, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά.

Ένα κουτάβι, για παράδειγμα, μπορεί να ανακαλύψει την ουρά του και να προσπαθήσει να την πιάσει με το στόμα του. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιστροφές γύρω από τον εαυτό του είναι μια σύντομη προσπάθεια να εξερευνήσει αυτό το μέρος του σώματός του. Ένας σκύλος μπορεί επίσης να κυνηγά την ουρά του όταν είναι ενθουσιασμένος ή έχει διάθεση για παιχνίδι.

Άλλες φορές, όμως, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κρύβει κάποιο πρόβλημα.

1. Έχετε ενθαρρύνει τη συμπεριφορά του

Όταν ο σκύλος σας κυνηγά την ουρά του, είναι πιθανό να στρέφετε την προσοχή σας πάνω του, ενθαρρύνοντάς τον άθελά σας να συνεχίσει. Ορισμένοι κηδεμόνες γελούν, του δίνουν λιχουδιές ή ακόμη και του δείχνουν την ουρά του για να τον παρακινήσουν να την κυνηγήσει.

Έτσι, το κατοικίδιό σας μαθαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά τού εξασφαλίζει κάτι ευχάριστο και την επαναλαμβάνει συχνότερα. Αν σταματήσετε να του δίνετε προσοχή, μπορεί να απογοητευτεί και να επιμείνει ακόμη περισσότερο, προσπαθώντας να σας κάνει να ασχοληθείτε μαζί του ή να του δώσετε μια λιχουδιά.

2. Ο σκύλος σας βαριέται

Όλοι οι σκύλοι χρειάζονται δραστηριότητες που καλύπτουν τις σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές ανάγκες τους. Όταν αυτές οι ανάγκες μένουν ακάλυπτες, μπορεί να βαριούνται και να αναζητούν τρόπους να απασχοληθούν. Το κυνήγι της ουράς είναι ένας από αυτούς.

Για να βοηθήσετε τον σκύλο σας να μη βαριέται, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:

• Βγάζετέ τον βόλτα καθημερινά.

• Κανονίστε συναντήσεις με άλλους σκύλους για να παίζουν μαζί.

• Δώστε του ευκαιρίες να μυρίζει και να εξερευνά καινούργια μέρη, να σκάβει, να μασά ασφαλή παιχνίδια, να τρέχει και να κολυμπά.

• Εξασκηθείτε σε εντολές που ήδη γνωρίζει και μάθετέ του καινούργιες, επιβραβεύοντάς τον όταν ανταποκρίνεται σωστά.

• Προσφέρετέ του παιχνίδια που εξασκούν το μυαλό του και τον καλούν να λύσει μικρά προβλήματα, όπως παιχνίδια μέσα στα οποία κρύβεται τροφή που πρέπει να καταφέρει να βγάλει.

Όταν η πλήξη γίνεται μόνιμη κατάσταση, μπορεί να προκαλέσει και άγχος, το οποίο επίσης ενδέχεται να οδηγήσει στο κυνήγι της ουράς.

3. Ο σκύλος σας έχει στρες ή άγχος

Το χρόνιο στρες και το άγχος μπορεί να κάνουν έναν σκύλο να κυνηγά την ουρά του, ιδιαίτερα αν με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει κάτι που τον φοβίζει ή αισθάνεται προσωρινή ανακούφιση.

Οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που εμφανίζονται ως αντίδραση στις συνθήκες του περιβάλλοντος ονομάζονται στερεοτυπικές. Το κατοικίδιο επαναλαμβάνει τις ίδιες κινήσεις με συγκεκριμένο μοτίβο ή ρυθμό. Για παράδειγμα, αν μένει σε κλουβί χωρίς αρκετές δραστηριότητες και ερεθίσματα, μπορεί να αρχίσει να κάνει μικρούς κύκλους γύρω από τον εαυτό του, να πιάνει την ουρά του με το στόμα και να συνεχίζει να περιστρέφεται.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα σπίτι όπου ο σκύλος δεν έχει την κοινωνική επαφή, τη σωματική άσκηση και την πνευματική απασχόληση που χρειάζεται.

4. Ο σκύλος σας έχει κάποιο πρόβλημα υγείας

Αν ο σκύλος σας αρχίσει ξαφνικά να κυνηγά την ουρά του, ενώ δεν το έκανε προηγουμένως, ή αν το κάνει όλο και συχνότερα, μπορεί να υπάρχει κάποια πάθηση ή σωματική ενόχληση. Πιθανές αιτίες είναι:

• Η φλεγμονή των πρωκτικών σάκων.

• Ο ερεθισμός του ορθού.

• Τα παράσιτα.

• Οι ψύλλοι ή τα τσιμπούρια. Οι ψύλλοι, μάλιστα, συχνά συγκεντρώνονται στη βάση της ουράς.

• Ο πόνος.

• Ο καρκίνος.

• Οι παθήσεις που προκαλούν επιληπτικές κρίσεις.

5. Ο σκύλος σας έχει καταναγκαστική διαταραχή

Η καταναγκαστική διαταραχή στους σκύλους μοιάζει με τις στερεοτυπικές συμπεριφορές, αλλά δεν συνδέεται με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αν ο σκύλος σας έχει αυτή τη διαταραχή, μπορεί να δυσκολεύεστε να τον κάνετε να σταματήσει να κυνηγά την ουρά του. Ακόμη κι αν καταφέρετε να τον απασχολήσετε με κάτι άλλο, πιθανότατα θα επιστρέψει στην ίδια συμπεριφορά.

Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, το κατοικίδιο δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες να του αποσπάσετε την προσοχή και το κυνήγι της ουράς φτάνει να τον εμποδίζει ακόμη και να φάει ή να πιει νερό. Ορισμένοι σκύλοι προσπαθούν επανειλημμένα να πιάσουν την ουρά τους με τα δόντια, τη δαγκώνουν και τη μασούν μέχρι να τραυματιστούν, με κίνδυνο να προκληθεί λοίμωξη.

Ο ακρωτηριασμός της ουράς, δηλαδή η αφαίρεση ενός μέρους της ή ολόκληρης της ουράς, δεν αποτελεί θεραπεία για αυτές τις καταναγκαστικές συμπεριφορές.

Οι καταναγκαστικές διαταραχές στους σκύλους εξακολουθούν να μελετώνται, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στην εμφάνισή τους παίζουν ρόλο και γενετικοί παράγοντες. Παρατηρούνται συχνότερα σε ορισμένες φυλές, όπως:

• Μπουλ τεριέ.

• Μινιατούρα μπουλ τεριέ.

• Γερμανικοί ποιμενικοί.

• Σταφορντσάιρ μπουλ τεριέ.

Στους σκύλους με καταναγκαστική διαταραχή, συνήθως χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τη δράση χημικών ουσιών στον εγκέφαλο, ώστε να έχουν αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις στη συμπεριφορά και οι αλλαγές στο περιβάλλον τους. Ο κτηνίατρός σας μπορεί να σας καθοδηγήσει για την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον κτηνίατρο

Αν δυσκολεύεστε να κάνετε τον σκύλο σας να σταματήσει να κυνηγά την ουρά του ή αν παρατηρείτε παράλληλα άλλα συμπτώματα, χρειάζεται να απευθυνθείτε άμεσα στον κτηνίατρο. Ειδικότερα, το κατοικίδιο σας πρέπει να εξεταστεί αν παρουσιάζει:

• Ενδείξεις λοίμωξης, παράσιτα, ασυνήθιστα εξογκώματα ή άλλα σημάδια προβλήματος υγείας.

• Πληγές ή τραυματισμούς που προκαλεί ο ίδιος στον εαυτό του.

• Δυσκολία να φάει, να πιει νερό, να ξεκουραστεί ή να έρθει σε επαφή με άλλους όπως συνήθως.

Κάθε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του σκύλου σας, με το κυνήγι της ουράς να είναι μόνο ένα παράδειγμα, αποτελεί λόγο να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Εκείνος μπορεί να τον εξετάσει και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα υγείας που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Πώς να βοηθήσετε τον σκύλο σας να σταματήσει να κυνηγά την ουρά του

Παρότι το κυνήγι της ουράς μπορεί να αποτελεί μέρος του παιχνιδιού, όταν γίνεται πρόβλημα υπάρχουν τρόποι να το περιορίσετε ή ακόμη και να το σταματήσετε.

Προσέξτε πώς αντιδράτε

Αν δίνετε προσοχή στον σκύλο σας κάθε φορά που κυνηγά την ουρά του, μπορεί να μάθει να το κάνει ακριβώς για να ασχολείστε μαζί του. Ακόμη και το να του φωνάζετε μπορεί άθελά σας να ενισχύσει τη συμπεριφορά, αφού και πάλι του εξασφαλίζει την προσοχή σας. Γι’ αυτό, αποφύγετε να τον ενθαρρύνετε και μην αντιδράτε όταν το κάνει.

Αν του μαθαίνετε να κάνει περιστροφές ως κόλπο, φροντίστε η εκπαίδευση να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εντολές τόσο για να ξεκινά όσο και για να σταματά. Σε κάθε περίπτωση, πριν θεωρήσετε αστείο το κυνήγι της ουράς, προσπαθήστε να καταλάβετε τι το προκαλεί.

Μάθετέ του έναν διαφορετικό τρόπο να ζητά προσοχή

Αν ο σκύλος σας κυνηγά την ουρά του επειδή βαριέται ή θέλει να ασχοληθείτε μαζί του, μπορείτε να του μάθετε να κάνει κάτι άλλο στη θέση αυτής της συμπεριφοράς.

Για παράδειγμα, εκπαιδεύστε τον να σας φέρνει ένα παιχνίδι και να κάθεται ή να κάθεται και να σηκώνει το πόδι του όταν θέλει την προσοχή σας. Όταν μάθει αυτές τις συμπεριφορές και τις επιβραβεύετε σταθερά, το κυνήγι της ουράς αναμένεται να μειωθεί.

Εμπλουτίστε την καθημερινότητά του με δραστηριότητες

Αν ο σκύλος σας βαριέται, ξεκινήστε προσφέροντάς του περισσότερες ευκαιρίες να απασχολείται μέσα στην ημέρα.

Αφιερώστε χρόνο για να ασχολείστε ουσιαστικά μαζί του και φροντίστε να ασκείται αρκετά. Δώστε του ευκαιρίες να κοινωνικοποιείται, εφόσον το απολαμβάνει, προσφέρετέ του διαδραστικά παιχνίδια και παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων και εντάξτε συχνά στην καθημερινότητά του δραστηριότητες που συνδυάζουν το παιχνίδι με την εκπαίδευση.