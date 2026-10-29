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Συνταγή για τραγανά στικς καρότου στο φούρνο - Θα τα λατρέψουν τα παιδιά σας

Ευ Ζην
Συνταγή για τραγανά στικς καρότου στο φούρνο - Θα τα λατρέψουν τα παιδιά σας
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 06:27

Αν θέλετε να δώσετε στα παιδιά σας ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα σνακ, σας προτείνουμε τη συνταγή με τα τραγανά στικς καρότου, ψημένα στον φούρνο.

Τα καρότα μπορούν να προστεθούν σε πολλά φαγητά ή σαλάτες. Μπορούν επίσης να γίνουν ένα πολύ ωραίο σνακ για μικρούς και μεγάλους. Η συνταγή που σας προτείνουμε είναι απλή, εύκολη και δεν θα σας πάρει πάνω από 20 λεπτά.

Τι θα χρειαστείτε

- 3 μέτρια καρότα κομμένα σε μπαστούνια
- 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
- Λίγο αλάτι
- Λίγη πάπρικα καπνιστή
- 1 κουταλιά του γλυκού σκόρδο σκόνη
- Λίγο μαύρο πιπέρι
- 3 κουταλιές της σούπας σκληρό κίτρινο τυρί τριμμένο

Εκτέλεση

Πρώτα κόψτε τα καρότα σε μπαστούνια και βάλτε τα σε ένα μπολ. Προσθέστε τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο. Ανακατέψτε καλά. Προσθέστε το τυρί και ανακατέψτε πάλι. Σε ένα ταψί απλώστε λαδόκολλα και τοποθετήστε τα καρότα στη σειρά. Ό,τι τυρί έμεινε στο μπολ, απλά ρίξτε το πάνω από τα καρότα. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις για 15 - 20 λεπτά. Μπορείτε να συνοδέψετε τα στικς καρότου με γιαούρτι ή με κάποια άλλη σως της αρεσκείας σας.

Ας μην ξεχνάμε ότι, τα καρότα είναι πλούσια σε β-καροτένιο (το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α), φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Έχουν επίσης λίγες θερμίδες, γι’ αυτό είναι ιδανικά για όσους ακολουθούν δίαιτες χαμηλών θερμίδων ή θέλουν ένα υγιεινό σνακ μέσα στη μέρα χωρίς περιττά λιπαρά ή έξτρα θερμίδες.

Η κατανάλωση καρότων μπορεί να ενισχύσει την υγεία των ματιών, να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Η περιεκτικότητά τους σε καροτενοειδή συνδέεται με αυτά τα πιθανά οφέλη.

Επίσης, τα καρότα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, γεγονός που τα καθιστά καλή επιλογή για τη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, παρέχουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την πέψη και την υγεία της καρδιάς.

Αναλυτικά, οι βιταμίνες – και όχι μόνο - που περιέχουν τα καρότα:

- Βιταμίνη Α: Τα καρότα είναι πλούσια σε β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Αυτό το θρεπτικό συστατικό συμβάλλει στην καλή όραση και είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Βιοτίνη: Μια βιταμίνη του συμπλέγματος Β, η βιοτίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των λιπών και των πρωτεϊνών.
- Βιταμίνη Κ1: Γνωστή και ως φυλλοκινόνη, η βιταμίνη Κ1 είναι σημαντική για την πήξη του αίματος και μπορεί να συμβάλει στην υγεία των οστών.
- Κάλιο: Ένα απαραίτητο μέταλλο, το κάλιο είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
- Βιταμίνη Β6: Πρόκειται για μια ομάδα συγγενών βιταμινών. Η Β6 συμμετέχει στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2026 - 21:13

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