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Ψωρίαση: Το δέρμα φαίνεται, η ανάγκη για στήριξη όχι

Ευ Ζην
Ψωρίαση: Το δέρμα φαίνεται, η ανάγκη για στήριξη όχι
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 23:24

Το ΚΑΛΥΨΩ κατέγραψε σε έξι μήνες σχεδόν όσες συμμετοχές στις δράσεις του είχε ολόκληρο το 2025 — Οι νέοι στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης.

Σε μόλις έξι μήνες, οι συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» πλησίασαν το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς: 324 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 363 σε ολόκληρο το 2025. Παράλληλα, 48 άνθρωποι έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη. Τα στοιχεία του Σωματείου φέρνουν στο προσκήνιο μια διάσταση της ψωρίασης που συχνά παραμένει αθέατη: τη σημασία της υποστήριξης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής σύνδεσης για τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Αυτή η αθέατη πλευρά βρίσκεται στην καρδιά της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης, στις 29 Οκτωβρίου. Με το μήνυμα «Look Beyond My Skin – Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου», η διεθνής καμπάνια της IFPA επικεντρώνεται στους νέους και ζητά να ακουστούν οι εμπειρίες τους, πέρα από τα ορατά σημάδια στο δέρμα.

Σύμφωνα με την IFPA, σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες με ψωρίαση εμφάνισε τη νόσο πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Η ψωρίαση μπορεί, επομένως, να είναι ήδη παρούσα όταν ένας νέος διαμορφώνει την αυτοεικόνα του, δημιουργεί φιλίες και προσωπικές σχέσεις ή κάνει τα πρώτα του βήματα στις σπουδές και την εργασία. Τα επίμονα βλέμματα, οι παρανοήσεις και ο φόβος απόρριψης μπορούν να δυσκολέψουν αυτή την καθημερινότητα και να κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται ότι πρέπει να κρύβει το δέρμα του ή να εξηγεί διαρκώς τη νόσο του.

Η ψωρίαση είναι χρόνια, μη μεταδοτική, φλεγμονώδης νόσος. Δεν μεταδίδεται με το άγγιγμα ή την καθημερινή επαφή. Ωστόσο, η άγνοια γύρω από τη νόσο μπορεί να δημιουργεί αποστάσεις εκεί όπου χρειάζονται κατανόηση και αποδοχή. Η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των παρανοήσεων.

Οι συμμετοχές που καταγράφει το ΚΑΛΥΨΩ αναδεικνύουν τη σημασία ενός χώρου όπου οι άνθρωποι με ψωρίαση μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να μοιραστούν εμπειρίες και να αναζητήσουν υποστήριξη. Η φροντίδα τους χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμπτώματα όσο και τον τρόπο με τον οποίο η νόσος επηρεάζει τις σχέσεις, την αυτοπεποίθηση και την καθημερινή ζωή τους.

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ», που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004, παρέχει ενημέρωση για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα, προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης είναι ένα κάλεσμα να ακούσουμε τους νέους χωρίς προκαταλήψεις και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες τους. Να μπορούν να συμμετέχουν στις σπουδές, στην εργασία, στις σχέσεις και στην κοινωνική ζωή χωρίς να αισθάνονται ότι η εμφάνιση του δέρματός τους καθορίζει τη θέση τους . Κοίταξε πέρα από το δέρμα. Δες τον άνθρωπο, τονίζει ο κος Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του Συλλόγου ΚΑΛΥΨΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 23:37

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