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Τα μυστικά για την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι χωρίς περιττά λίπη

Ευ Ζην
Τα μυστικά για την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι χωρίς περιττά λίπη
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 25/10/2026 - 09:31

Οι μπριζόλες μπορούν να ψηθούν με υγιεινό τρόπο στο τηγάνι αρκεί να ακολουθήσετε κάποια βασικά βήματα.

Το ψήσιμο της μπριζόλας στο τηγάνι έχει τα μυστικά του. Αν ακολουθήσετε τα βήματα που προτείνουν οι ειδικοί θα έχετε την τέλεια ψημένη μπριζόλα στο τηγάνι σε πολύ λίγο χρόνο και χωρίς περιττά λίπη.

1. Στεγνώστε καλά τη μπριζόλα σας με χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώστε τουλάχιστον 45 λεπτά πριν από το μαγείρεμα. Ένα νωπό κρέας δεν θα ροδίσει σωστά, καθώς η ενέργεια από το τηγάνι θα καταναλωθεί στην εξάτμιση της περιττής υγρασίας, αντί να συμβάλει στο σωστό ρόδισμα του κρέατος.

2. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τη μπριζόλα σας πάνω σε μια σχάρα, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα ταψί με τοιχώματα, και αφήστε την εκεί πριν από το μαγείρεμα. Βάλτε το ταψί στο ψυγείο.

3. Χρησιμοποιήστε το πιο βαρύ τηγάνι που έχετε. Όσο πιο βαρύ είναι το τηγάνι, τόσο περισσότερη ενέργεια μπορεί να συγκρατήσει, με αποτέλεσμα η μπριζόλα να θωρακιστεί πιο αποτελεσματικά. Ένα βαρύ μαντεμένιο τηγάνι είναι η κορυφαία επιλογή.

4. Ελέγξτε τη θερμοκρασία. Ο στόχος είναι η μπριζόλα να αποκτήσει ένα τέλειο, καφέ χρώμα ακριβώς τη στιγμή που φτάνει στην επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Για μια μπριζόλα κανονικού μεγέθους —πάχους περίπου 2,5 εκατοστών— αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε ένα πολύ, πολύ καυτό τηγάνι.

5. Αν ψήσετε πολλές μπριζόλες μαζί φροντίστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2,5 εκατοστών μεταξύ τους.

6. Γυρίζετε το κρέας όσο συχνά θέλετε. Το συχνό γύρισμα όχι μόνο βοηθά το κρέας να ψηθεί λίγο πιο γρήγορα, αλλά εξασφαλίζει και πιο ομοιόμορφο ψήσιμο.

7. Αν χρησιμοποιείτε δυνατή φωτιά για μια μπριζόλα κανονικού μεγέθους, μην προσθέσετε βούτυρο και αρωματικά παρά μόνο προς το τέλος. Το βούτυρο περιέχει πρωτεΐνες που βοηθούν στο ρόδισμα, αλλά αν το προσθέσετε πολύ νωρίς, μπορεί να καεί, δίνοντας μία όχι και τόσο καλή γεύση στο φαγητό σας. Για μία πιο υγιεινή λύση μαγειρέψτε την μπριζόλα με τα υγρά της, χωρίς περιττά λίπη. Μπορείτε να προσθέσετε πολύ λίγο βούτυρο στο τέλος.

8. Μην ξεχνάτε τις άκρες! Αξίζουν και αυτές την προσοχή σας. Πιάστε τη μπριζόλα με μια τσιμπίδα και θωρακίστε καλά και τις άκρες της!

9. Αφήστε το κρέας να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε. Για να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ζουμερό, είναι σημαντικό να αφήσετε το κρέας να «ξεκουραστεί» για τουλάχιστον μερικά λεπτά μετά από το μαγείρεμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μυϊκές πρωτεΐνες χαλαρώνουν και οι χυμοί του κρέατος πήζουν ελαφρώς, ώστε να παραμείνουν στο εσωτερικό του μέχρι η μπουκιά της μπριζόλας να φτάσει στο στόμα σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2026 - 00:35

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