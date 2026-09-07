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Πώς θα απαλλαγείτε από τη μυρωδιά του τηγανητού στο σπίτι σας - Τα μυστικά των ειδικών

Ευ Ζην
Πώς θα απαλλαγείτε από τη μυρωδιά του τηγανητού στο σπίτι σας - Τα μυστικά των ειδικών
magnific
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Δευτέρα, 07/09/2026 - 16:09
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Πώς θα διώξετε από την κουζίνα και το σπίτι σας την επίμονη μυρωδιά του τηγανητού φαγητού.

Τα τηγανητά φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα, ωστόσο όσο δελεαστική κι αν είναι η μυρωδιά τους εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν θέλει να τη νιώθει στο σπίτι ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά το μαγείρεμα.

Γιατί συμβαίνει αυτό; «Όταν βάζουμε κάτι στο στόμα μας και αντιλαμβανόμαστε τη μυρωδιά του, ο εγκέφαλος μπορεί να την ερμηνεύσει ως φαγητό», εξήγησε στην Washington Post η Dani Reed, επικεφαλής επιστημονική διευθύντρια του Monell Chemical Senses Center στη Φιλαδέλφεια. Όταν όμως σταματήσετε να μασάτε, τα πράγματα αλλάζουν. «Ο εγκέφαλος ερμηνεύει διαφορετικά την ίδια μυρωδιά», μερικές φορές μάλιστα αρνητικά.

«Το να απαλλαγείτε από τις μυρωδιές του μαγειρέματος είναι ταυτόχρονα πολύ απλό και αδύνατο», τόνισε η ίδια. «Είναι πολύ απλό επειδή όλες οι μυρωδιές δεν είναι τίποτε άλλο από μόρια που αιωρούνται στον αέρα. Είναι αρκετά ελαφριά ώστε να αιωρούνται, να εισέρχονται στη μύτη και να φτάνουν στο οσφρητικό επιθήλιο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τις μυρωδιές».

Άρα, αρκεί να απομακρύνετε αυτά τα μόρια από τον αέρα, σωστά; Θεωρητικά ναι, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο εύκολο. «Οι μυρωδιές από το μαγείρεμα, ιδιαίτερα εκείνες από τηγανητά και ψάρια, ποτίζουν διάφορες επιφάνειες και στη συνέχεια απελευθερώνονται σταδιακά. Γι’ αυτό είναι ουσιαστικά αδύνατο να τις αποφύγετε εντελώς, επειδή όταν μαγειρεύετε εξαπλώνονται παντού».

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε όσο γίνεται τις μυρωδιές του μαγειρέματος και πώς να τις αντιμετωπίσετε όταν τελικά εξαπλωθούν στο σπίτι.

Ελέγξτε τη ροή του αέρα

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά αξίζει να το επαναλάβουμε: όταν μαγειρεύετε και ιδιαίτερα όταν τηγανίζετε, ανοίξτε ένα παράθυρο ή μια πόρτα που οδηγεί προς τα έξω και ανάψτε τον απορροφητήρα, εφόσον ο αέρας διοχετεύεται εκτός σπιτιού.

Οι ενιαίοι χώροι είναι πολύ δημοφιλείς στον σύγχρονο σχεδιασμό κατοικιών, έχουν όμως ένα μειονέκτημα: οι ανεπιθύμητες μυρωδιές φτάνουν εύκολα στα χαλιά, στις κουρτίνες, στους καναπέδες, στα μαξιλάρια και σε άλλες επιφάνειες που τις απορροφούν. Αν η κουζίνα σας έχει πόρτα, κλείστε την ώστε να εμποδίσετε τις μυρωδιές να εξαπλωθούν σε όλο το σπίτι. «Επιπλέον συστήνεται, να κλείνετε πάντα την πόρτα του υπνοδωματίου», ανέφερε η σεφ και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής Abra Berens. Η κίνηση αυτή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα αν μένετε σε διαμέρισμα ή σε μικρότερο σπίτι.

Καθαρίστε όσο πιο γρήγορα γίνεται

Όσο περισσότερο μένουν τα φαγητά εκτεθειμένα, τόσο περισσότερο χρόνο έχουν οι μυρωδιές τους να εξαπλωθούν στον χώρο. Γι’ αυτό προσπαθήστε να καθαρίζετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και μην αφήνετε τα άπλυτα πιάτα για ώρες.

Αν έχετε χρησιμοποιήσει λάδι για τηγάνισμα και περιμένετε να κρυώσει για να το αποθηκεύσετε ή να το πετάξετε, σκεπάστε το τηγάνι με ένα καπάκι. Έτσι, οι μυρωδιές θα παραμείνουν εγκλωβισμένες μέχρι να είστε έτοιμοι να ασχοληθείτε με το λάδι.

Παγιδεύστε τα μόρια που προκαλούν τις μυρωδιές

Επιστρέφοντας στην επιστήμη, υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που μπορούν να παγιδεύσουν τα μόρια που ευθύνονται για τις δυσάρεστες μυρωδιές. Μία επιλογή είναι τα κοινά αποσμητικά χώρου σε σπρέι.

«Τα αποσμητικά χώρου δεν καλύπτουν απλώς τα δύσοσμα μόρια με ακόμη πιο έντονες μυρωδιές», έγραψε στην Washington Post η επιστημονική συντάκτρια Rachel Feltman. «Χρησιμοποιούν χημικές ενώσεις που ονομάζονται κυκλοδεξτρίνες και παγιδεύουν κυριολεκτικά τα μόρια της οσμής».

Μια άλλη επιλογή είναι ο ενεργός άνθρακας, ο οποίος χρησιμοποιείται σε καθαριστές αέρα και σε ειδικά προστατευτικά για τα πιτσιλίσματα κατά το τηγάνισμα που απορροφούν τις μυρωδιές, ο οποίος λειτουργεί «χάρη σε μια φυσική ικανότητα προσκόλλησης που ουσιαστικά δεν εξαρτάται από τη χημική σύσταση», πρόσθεσε ο πρώην καθηγητής Χημείας και πρώην αρθρογράφος τροφίμων της Post Robert L. Wolke. «Τα αέρια εισέρχονται στο τεράστιο εσωτερικό δίκτυο μικροσκοπικών πόρων του και προσκολλώνται εκεί μέσω ενός φαινομένου που ονομάζεται προσρόφηση».

Τι γίνεται όμως με το κουτί μαγειρικής σόδας που πολλοί βάζουν στο ψυγείο; Θα μπορούσατε απλώς να αφήσετε ένα ανοιχτό κουτί στον πάγκο της κουζίνας; Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δεν λειτουργεί για όλα τα είδη οσμών, σε αντίθεση με τον ενεργό άνθρακα.

Χρησιμοποιήστε ξίδι

Το ξίδι είναι ένα ακόμη μέσο που μπορεί να βοηθήσει. Την ικανότητά του να απορροφά τις μυρωδιές έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, η δημιουργός περιεχομένου μαγειρικής και καθαριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Barbara Costello.

Η Costello προτείνει να βάζετε ένα μπολ με ξίδι δίπλα στην κουζίνα την ώρα που μαγειρεύετε, ώστε να εξουδετερώνονται οι μυρωδιές. Όμως, αυτή η μέθοδος χρειάζεται χρόνο και, αν η μυρωδιά είναι ιδιαίτερα έντονη, μπορεί να χρειαστεί να αφήσετε το μπολ εκεί για αρκετές ώρες ή ακόμη και όλη τη νύχτα.

Αν θέλετε πιο γρήγορο αποτέλεσμα, μπορείτε να ζεστάνετε το ξίδι στην κουζίνα. «Σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατέψτε μισό φλιτζάνι ξίδι με ένα φλιτζάνι νερό και αφήστε το να σιγοβράσει σε χαμηλή έως μέτρια φωτιά για 10 έως 15 λεπτά», υπογράμμισε η Sarah Sandler, βοηθός συντάκτρια στο America’s Test Kitchen.

Το λευκό αποσταγμένο ξίδι είναι η πιο οικονομική επιλογή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ξίδι. «Το οξικό οξύ που περιέχει το ξίδι θα εξουδετερώσει γρήγορα τις μυρωδιές στην κουζίνα σας».

Καλύψτε τις δυσάρεστες μυρωδιές με πιο ευχάριστα αρώματα

Η Berens προτείνει να φτιάξετε κάτι που έχει πιο έντονο και ευχάριστο άρωμα, όπως καφέ ή λιωμένη σοκολάτα, αν και, όπως επισημαίνει, η σοκολάτα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική απέναντι στη μυρωδιά του ψαριού.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι το άζωτο που υπάρχει στα χρησιμοποιημένα κατακάθια καφέ μπορεί να εξουδετερώσει τα μόρια που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, με τρόπο παρόμοιο με τη μαγειρική σόδα. «Από την άλλη, τα επιστημονικά στοιχεία που το υποστηρίζουν δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά», επισήμανε η Pamela Dalton, επίσης από το Monell Chemical Senses Center.

Η food blogger Marta Rivera Diaz προτιμά να σιγοβράζει σε μια κατσαρόλα νερό με φέτες λεμονιού, φύλλα δάφνης και γαρύφαλλο, δημιουργώντας κάτι σαν φυσικό αρωματικό χώρου πάνω στην κουζίνα.

Μπορείτε, τέλος, να προσθέσετε αρωματικά της επιλογής σας στην κατσαρόλα με το νερό και το ξίδι που αναφέρθηκε προηγουμένως. Άλλες επιλογές είναι τα αρωματικά κεριά και τα αρωματικά έλαια.

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