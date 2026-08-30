Πανεύκολη συνταγή για σπιτική μαγιονέζα – Δε θα αγοράσετε ξανά έτοιμη

Η σπιτική μαγιονέζα ετοιμάζεται πολύ πιο εύκολα από όσο φαντάζεστε. Με λίγα απλά υλικά και ένα μπλέντερ, αποκτά πλούσια γεύση και βελούδινη, παχύρρευστη υφή μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω συνταγή σε σάντουιτς, σαλάτες, μπέργκερ ή ως βάση για διαφορετικές σάλτσες.

Υλικά για 500γρ μαγιονέζας

1 αβγό ολόκληρο

1 κρόκος αβγού

1 κ.σ. αλάτι

1 κ.σ. λευκό ξύδι

1 1/2 κ.σ. μουστάρδα

1 φλυτζάνι του τσαγιού ηλιέλαιο (200ml περίπου)

Εκτέλεση

Ρίχνουμε τα αβγά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να κάνουν αφρό.

Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες τη μουστάρδα και χτυπάμε για 15-20’’.

Ρίχνουμε το μισό φλιτζάνι ηλιέλαιο και ξανά χτυπάμε για άλλα 15-20’’. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να σφίγγει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο ηλιέλαιο και χτυπάμε για ακόμα 15-20’’.

Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να πάρει μια παχύρρευστη μορφή και είναι πανέτοιμη. Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες. Ρίχνουμε τα αβγά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να κάνουν αφρό.

Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες τη μουστάρδα και χτυπάμε για 15-20’’.

Ρίχνουμε το μισό φλιτζάνι ηλιέλαιο και ξανά χτυπάμε για άλλα 15-20’’. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να σφίγγει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο ηλιέλαιο και χτυπάμε για ακόμα 15-20’’.

Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να πάρει μια παχύρρευστη μορφή και είναι πανέτοιμη. Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες.

Πηγή: Eleftheria V / Cookpad