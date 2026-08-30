ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πανεύκολη συνταγή για σπιτική μαγιονέζα – Δε θα αγοράσετε ξανά έτοιμη

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για σπιτική μαγιονέζα – Δε θα αγοράσετε ξανά έτοιμη
Gina's Auckland / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 30/08/2026 - 03:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για να φτιάξετε μαγιονέζα.

Η σπιτική μαγιονέζα ετοιμάζεται πολύ πιο εύκολα από όσο φαντάζεστε. Με λίγα απλά υλικά και ένα μπλέντερ, αποκτά πλούσια γεύση και βελούδινη, παχύρρευστη υφή μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω συνταγή σε σάντουιτς, σαλάτες, μπέργκερ ή ως βάση για διαφορετικές σάλτσες.

Υλικά για 500γρ μαγιονέζας

  • 1 αβγό ολόκληρο
  • 1 κρόκος αβγού
  • 1 κ.σ. αλάτι
  • 1 κ.σ. λευκό ξύδι
  • 1 1/2 κ.σ. μουστάρδα
  • 1 φλυτζάνι του τσαγιού ηλιέλαιο (200ml περίπου)

Εκτέλεση

  • Ρίχνουμε τα αβγά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να κάνουν αφρό.
  • Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες τη μουστάρδα και χτυπάμε για 15-20’’.
  • Ρίχνουμε το μισό φλιτζάνι ηλιέλαιο και ξανά χτυπάμε για άλλα 15-20’’. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να σφίγγει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο ηλιέλαιο και χτυπάμε για ακόμα 15-20’’.
  • Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να πάρει μια παχύρρευστη μορφή και είναι πανέτοιμη. Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες. Ρίχνουμε τα αβγά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να κάνουν αφρό.
  • Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες τη μουστάρδα και χτυπάμε για 15-20’’.
  • Ρίχνουμε το μισό φλιτζάνι ηλιέλαιο και ξανά χτυπάμε για άλλα 15-20’’. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να σφίγγει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο ηλιέλαιο και χτυπάμε για ακόμα 15-20’’.
  • Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να πάρει μια παχύρρευστη μορφή και είναι πανέτοιμη. Διατηρούμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες.

Πηγή: Eleftheria V / Cookpad

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2026 - 02:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεσογειακή διατροφή: Οι 5 πιο εύκολες αλλαγές για μια πιο υγιεινή διατροφή
Μεσογειακή διατροφή: Οι 5 πιο εύκολες αλλαγές για μια πιο υγιεινή διατροφή 31 Αυγούστου 2026
Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί 29 Αυγούστου 2026
Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Επικαιρότητα
Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Ευ Ζην
Πώς θα ανακουφιστείτε από τις αιμορροΐδες στο σπίτι

Πώς θα ανακουφιστείτε από τις αιμορροΐδες στο σπίτι

Ευ Ζην
Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Ευ Ζην
Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ