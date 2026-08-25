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Φανουρόπιτα: Η συνταγή της εκκλησίας με 9 υλικά

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Φανουρόπιτα: Η συνταγή της εκκλησίας με 9 υλικά
armyvoice
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 02:51
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Η συνταγή της επιτυχίας για φανουρόπιτα της εκκλησίας.

Η φανουρόπιτα έχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική θρησκευτική παράδοση και παρασκευάζεται κυρίως ενόψει της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου. Οι πιστοί τη φέρνουν στην εκκλησία για να ευλογηθεί και στη συνέχεια τη μοιράζουν, ζητώντας από τον Άγιο να τους βοηθήσει να βρουν κάτι που έχει χαθεί ή να τους δώσει καθοδήγηση σε ένα ζήτημα που τους απασχολεί.

Η παραδοσιακή συνταγή είναι νηστίσιμη, χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, και ξεχωρίζει για το άρωμα του πορτοκαλιού και της κανέλας. Τα καρύδια και οι σταφίδες συμπληρώνουν τη γεύση της, ενώ η προετοιμασία της είναι απλή και δεν απαιτεί μίξερ. Δείτε πώς θα φτιάξετε τη φανουρόπιτα της εκκλησίας και ποια ευχή συνοδεύει, σύμφωνα με το έθιμο, την προσφορά της.

Σημείωση ακρίβειας: Η συνταγή που έστειλες δεν περιλαμβάνει 9 υλικά, αλλά 10 βασικά υλικά, χωρίς να υπολογίζονται το επιπλέον λάδι, το αλεύρι για το ταψί και η προαιρετική ζάχαρη άχνη. Επομένως, ο τίτλος χρειάζεται διόρθωση ή προσαρμογή της συνταγής.

Η συνταγή της Εκκλησίας με 9 υλικά

Η πιο διαδεδομένη εκδοχή είναι η φανουρόπιτα με 9 υλικά, που σύμφωνα με την παράδοση συμβολίζουν τις εννέα αρετές ή τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Υλικά

  • 1⅓ κούπα ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική
  • 1 κούπα ηλιέλαιο + επιπλέον για το ταψί
  • 1½ κούπα χυμός πορτοκαλιού
  • 1 κουτ. γλυκού κανέλα
  • ξύσμα από 2 ακέρωτα πορτοκάλια
  • 2 κουτ. σούπας κονιάκ
  • 500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του + επιπλέον για το ταψί
  • 3 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • 1 κούπα καρύδια, σπασμένα
  • 1 κούπα σταφίδες ζάχαρη άχνη, για πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση συνταγής:

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C.

• Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 30 εκ.

• Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ την κρυσταλλική ζάχαρη, το σπορέλαιο, τον χυμό, το ξύσμα και το κονιάκ. Ομογενοποιούμε ανακατεύοντας καλά με μια κουτάλα.

• Ενσωματώνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Δεν ρίχνουµε µεµιάς όλο το αλεύρι, γιατί µπορεί να χρειαστεί λιγότερο. Ανακατεύουμε απαλά και το ενσωματώνουμε.

• Στο τέλος προσθέτουμε τις σταφίδες και τα καρύδια. Αν η ζύµη βγει σκληρή, µπορούµε να ρίξουµε λίγο περισσότερο χυµό.

• Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 50 λεπτά.

• Κάνουμε το τεστ με το μαχαίρι για να δούμε αν η φανουρόπιτα έχει ψηθεί σωστά μέχρι μέσα και τη βγάζουμε από τον φούρνο.

Αν θέλουμε, αφού κρυώσει, πασπαλίζουμε τη φανουρόπιτα με ζάχαρη άχνη και σχηματίζουμε στη μέση ένα σταυρό

Πηγή: armyvoice

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 02:53
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