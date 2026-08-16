Εύκολη συνταγή για ραβανί - Το γιαούρτι είναι το μυστικό της επιτυχίας

Αφράτο, αρωματικό και πλούσια σιροπιασμένο, το ραβανί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά. Σε αυτή την εύκολη συνταγή, το γιαούρτι είναι το υλικό που χαρίζει στο μείγμα υγρασία και απαλή υφή, ενώ το σιμιγδάλι δίνει στο γλυκό τη χαρακτηριστική του δομή.

Με άρωμα βανίλιας και λεμονιού, το ραβανί ολοκληρώνεται με ένα απλό σιρόπι, το οποίο απορροφά αφού κρυώσει. Η συνταγή είναι αρκετή για 20 μερίδες και αποτελεί μια πρακτική επιλογή όταν θέλετε να ετοιμάσετε γλυκό για πολλά άτομα.

Υλικά για 20 μερίδες

4 αυγά

200 γρ γιαούρτι

1 ποτήρι ψιλό σιμιγδάλι

1 ποτήρι αλεύρι Φαρίνα

1 ποτήρι ζάχαρη

1 ποτήρι ηλιέλαιο

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

2 βανίλιες

1 λεμόνι ξύσμα

Για το σιρόπι

4 ποτήρια νερό

3 ποτήρια ζάχαρη

1 λεμόνι στυμμένο

Εκτέλεση

Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να αφρατέψουν, μετά βάζουμε το γιαούρτι με το ηλιέλαιο και συνεχίζουμε το χτύπημα.

Έπειτα το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και τις φλούδες και χτυπάμε. Στο τέλος βάζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και χτυπάμε.

Σε μια καλά βουτυρωμένη φόρμα βάζουμε το μίγμα μας και ψήνουμε στους 180° για 35-40 λεπτά.

Συνεχίζουμε με το σιρόπι βάζουμε όλα τα υλικά μας σε μια κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά.

Μόλις πάρει θερμοκρασία δωματίου το ραβανί μας το χαράζουμε και το σιροπιάζουμε και το αφήνουνε 10 λεπτά να πιει το σιρόπι.

Πηγή: Μαγειρικές δραστηριότητες / Cookpad