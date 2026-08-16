ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εύκολη συνταγή για ραβανί - Το γιαούρτι είναι το μυστικό της επιτυχίας

Ευ Ζην
Εύκολη συνταγή για ραβανί - Το γιαούρτι είναι το μυστικό της επιτυχίας
Μαγειρικές δραστηριότητες / Cookpad
Newsroom
Κυριακή, 16/08/2026 - 03:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ραβανί.

Αφράτο, αρωματικό και πλούσια σιροπιασμένο, το ραβανί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά. Σε αυτή την εύκολη συνταγή, το γιαούρτι είναι το υλικό που χαρίζει στο μείγμα υγρασία και απαλή υφή, ενώ το σιμιγδάλι δίνει στο γλυκό τη χαρακτηριστική του δομή.

Με άρωμα βανίλιας και λεμονιού, το ραβανί ολοκληρώνεται με ένα απλό σιρόπι, το οποίο απορροφά αφού κρυώσει. Η συνταγή είναι αρκετή για 20 μερίδες και αποτελεί μια πρακτική επιλογή όταν θέλετε να ετοιμάσετε γλυκό για πολλά άτομα.

Υλικά για 20 μερίδες

4 αυγά

  • 200 γρ γιαούρτι
  • 1 ποτήρι ψιλό σιμιγδάλι
  • 1 ποτήρι αλεύρι Φαρίνα
  • 1 ποτήρι ζάχαρη
  • 1 ποτήρι ηλιέλαιο
  • 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
  • 2 βανίλιες
  • 1 λεμόνι ξύσμα

Για το σιρόπι

  • 4 ποτήρια νερό
  • 3 ποτήρια ζάχαρη
  • 1 λεμόνι στυμμένο

Εκτέλεση

  • Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να αφρατέψουν, μετά βάζουμε το γιαούρτι με το ηλιέλαιο και συνεχίζουμε το χτύπημα.
  • Έπειτα το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και τις φλούδες και χτυπάμε. Στο τέλος βάζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και χτυπάμε.
  • Σε μια καλά βουτυρωμένη φόρμα βάζουμε το μίγμα μας και ψήνουμε στους 180° για 35-40 λεπτά.
  • Συνεχίζουμε με το σιρόπι βάζουμε όλα τα υλικά μας σε μια κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά.
  • Μόλις πάρει θερμοκρασία δωματίου το ραβανί μας το χαράζουμε και το σιροπιάζουμε και το αφήνουνε 10 λεπτά να πιει το σιρόπι.

Πηγή: Μαγειρικές δραστηριότητες / Cookpad

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/08/2026 - 02:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

⁠Τα 6 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν έχετε αυξημένο κίνδυνο άνοιας
⁠Τα 6 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν έχετε αυξημένο κίνδυνο άνοιας 23 Αυγούστου 2026
⁠Τα 10 μαθήματα ζωής που μπορεί να σάς διδάξει ένας σκύλος 16 Αυγούστου 2026
⁠Τα 10 μαθήματα ζωής που μπορεί να σάς διδάξει ένας σκύλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Επικαιρότητα
Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Ευ Ζην
Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Ευ Ζην
Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Ευ Ζην
Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ