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Πότε να ξεκινήσετε να παίρνετε βιταμίνη D το φθινόπωρο

Ευ Ζην
Πότε να ξεκινήσετε να παίρνετε βιταμίνη D το φθινόπωρο
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 30/09/2026 - 06:14
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Με τις μέρες να μικραίνουν και την ηλιοφάνεια να μειώνεται, το φθινόπωρο είναι η εποχή για να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στην βιταμίνη D.

Το καλοκαίρι έχει πλέον περάσει και μαζί του οι ζεστές, ηλιόλουστες ημέρες που βοηθούν τον οργανισμό μας να παράγει φυσικά βιταμίνη D. Με την έλευση του φθινοπώρου, οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι μέρες μικραίνουν και η έκθεση στον ήλιο μειώνεται σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς ανθρώπους είναι η ιδανική περίοδος να εντάξουν τη βιταμίνη D στην καθημερινότητά τους.

Η βιταμίνη D θεωρείται απαραίτητη για τη συνολική υγεία και ευεξία, ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι αρκετή ώστε το δέρμα να συνθέσει επαρκείς ποσότητες της βιταμίνης.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιταμίνη D;

Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών, αλλά και στη σωστή απορρόφηση του ασβεστίου. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι τα χαμηλά επίπεδά της μπορεί να συνδέονται με μειωμένη διάθεση και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εποχικής συναισθηματικής διαταραχής (Seasonal Affective Disorder - SAD), μιας μορφής κατάθλιψης που σχετίζεται με τη μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως.

Όταν οι ώρες της ημέρας μειώνονται, επηρεάζονται και οι ορμόνες που σχετίζονται με τη διάθεση, τον ύπνο και την ενέργεια, όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Αν και η βιταμίνη D δεν αποτελεί θεραπεία για την εποχική κατάθλιψη, η επάρκειά της μπορεί να υποστηρίξει τη συνολική ψυχική και σωματική υγεία.

Πότε πρέπει να ξεκινήσετε το συμπλήρωμα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχατε επαρκή έκθεση στον ήλιο, καλό είναι να ξεκινήσετε τη λήψη βιταμίνης D τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και να τη συνεχίσετε μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Αυτή η περίοδος καλύπτει τους μήνες με τη χαμηλότερη ηλιοφάνεια, όταν ο οργανισμός δυσκολεύεται να παράγει μόνος του αρκετή βιταμίνη D.

Οι επίσημες συστάσεις στη Βρετανία προτείνουν στους περισσότερους ενήλικες ένα καθημερινό συμπλήρωμα 10 μικρογραμμαρίων (400 IU) κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Ποιοι μπορεί να χρειάζονται βιταμίνη D όλο τον χρόνο;

Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι ορισμένες ομάδες ανθρώπων ενδέχεται να ωφελούνται από τη λήψη βιταμίνης D καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Άτομα με πιο σκούρο φωτότυπο δέρματος, καθώς η μελανίνη μειώνει τη σύνθεση βιταμίνης D.
  • Όσοι περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους ή έχουν περιορισμένη έκθεση στον ήλιο.
  • Γυναίκες, καθώς η βιταμίνη D φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στην αναπαραγωγική και ορμονική υγεία.

Ο ρόλος της στη γυναικεία υγεία

Η βιταμίνη D δεν είναι σημαντική μόνο για τα οστά. Υποδοχείς της υπάρχουν και στους ιστούς του αναπαραγωγικού συστήματος, ενώ μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση της με τη λειτουργία των ωοθηκών, τη γονιμότητα, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και καταστάσεις όπως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS).

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα «μαγικό» συμπλήρωμα που εξισορροπεί τις ορμόνες, αλλά για ένα θρεπτικό συστατικό που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο υγιούς ορμονικού και μεταβολικού περιβάλλοντος.

Πώς να τη λαμβάνετε για καλύτερη απορρόφηση

Αν αποφασίσετε να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D, προτιμήστε τη μορφή βιταμίνης D3, η οποία θεωρείται πιο αποτελεσματική στην αύξηση των επιπέδων της στον οργανισμό. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι η λήψη της μαζί με βιταμίνη Κ2 και μαγνήσιο (γλυκινικό μαγνήσιο) μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την αξιοποίηση και απορρόφησή της.

Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι τα επίπεδά σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και, εφόσον χρειαστεί, να κάνετε εξέταση αίματος πριν ξεκινήσετε τη συμπληρωματική λήψη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 02:30
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