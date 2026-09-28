ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φθινόπωρο: 7 tips για να προσαρμοστείτε στις αλλαγές της καθημερινότητας

Ευ Ζην
Φθινόπωρο: 7 tips για να προσαρμοστείτε στις αλλαγές της καθημερινότητας
pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 06:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Όταν οι δείκτες του ρολογιού πηγαίνουν μία ώρα πίσω, μπορεί να επηρεαστεί η ενέργεια και η διάθεσή μας.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο μπορεί να μην είναι μία τόσο εύκολη διαδικασία για τους περισσότερους ανθρώπους. Το γεγονός ότι οι μέρες «μικραίνουν» και το ηλιακό φως «αποδυναμώνεται», είναι ικανά να επηρεάσουν τη διάθεση, την ενέργεια και την ψυχολογία μας γενικότερα.

Όμως, υπάρχει λύση. Ακολουθούν 7 tips που θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στις αλλαγές της καθημερινότητας το φθινόπωρο.

1. Εκτεθείτε στο φυσικό φως νωρίς το πρωί

Το ηλιακό φως ρυθμίζει σημαντικά τη διάθεση και τον ύπνο. Προσπαθήστε να βγείτε έξω μέσα στην πρώτη ώρα αφότου ξυπνήσετε. Ακόμη και 5-10 λεπτά μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Πιείτε τον καφέ σας δίπλα σε ένα παράθυρο, βγάλτε βόλτα τον σκύλο σας ή απλώς σταθείτε έξω και αναπνεύστε τον πρωινό αέρα. Απορροφήστε όσο περισσότερο ηλιακό φως μπορείτε.

2. Διατηρήστε μια ήπια ρουτίνα

Οι μικρότερες σε διάρκεια ημέρες μπορούν να διαταράξουν τη ρουτίνα σας. Η καθιέρωση μικρών, σταθερών συνηθειών μπορεί να σας προσφέρει αίσθημα σταθερότητας. Προσπαθήστε να ξυπνάτε και να κοιμάστε τις ίδιες ώρες κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Αν δεν έχετε ήδη μια ρουτίνα πριν από τον ύπνο, δοκιμάστε να δημιουργήσετε μία. Ακόμη και μερικά απλά βήματα, όπως το διάβασμα, οι διατάσεις ή η καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο, μπορούν να δώσουν σήμα στο σώμα σας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει. Η συνέπεια βοηθά το σώμα να προσαρμοστεί στις εποχιακές αλλαγές, υποστηρίζει τη συναισθηματική ισορροπία και αποτρέπει την εξουθένωση.

3. Κινηθείτε, έστω και για λίγο

Η άσκηση ενισχύει τη σεροτονίνη και τις ενδορφίνες, ουσίες του εγκεφάλου των οποίων τα επίπεδα μειώνονται φυσιολογικά όταν υπάρχει λιγότερο ηλιακό φως. Δεν χρειάζεται έντονη προπόνηση, ακόμη και η ήπια κίνηση, όπως το περπάτημα, η γιόγκα ή οι διατάσεις, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει την ένταση. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε κίνητρο μετά τη δουλειά λόγω του σκοταδιού, δοκιμάστε να μεταφέρετε τη σωματική δραστηριότητα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό ή κάνοντας διατάσεις το πρωί.

4. Δημιουργήστε ζεστασιά και φως στον εσωτερικό χώρο

Όταν έξω επικρατεί σκοτάδι, βοηθάει να φέρετε το φως και τη ζεστασιά μέσα στο σπίτι. Χρησιμοποιήστε απαλό φωτισμό τις βραδινές ώρες. Τα φωτιστικά με θερμό φως μπορούν να κάνουν το σπίτι σας να αποπνέει ζεστασιά και φιλοξενία. Διατηρήστε τον χώρο σας τακτοποιημένο και προσθέστε στοιχεία που προσφέρουν άνεση, όπως κουβέρτες, αρωματικά ή φυτά. Το περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση. Μικρές αλλαγές μπορούν να μετατρέψουν τα βράδια σε κάτι που περιμένετε με ανυπομονησία, αντί να αποτελούν απλώς μια υπενθύμιση του φωτός που χάνεται.

5. Δώστε στον οργανισμό σας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Οι μικρότερες μέρες μπορεί να επηρεάσουν την όρεξη και την επιθυμία για συγκεκριμένες τροφές, ειδικά για υδατάνθρακες ή φαγητά που προσφέρουν αίσθημα παρηγοριάς. Προσπαθείστε να τρέφεστε με θρεπτικά, ισορροπημένα γεύματα που περιλαμβάνουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά. Η έλλειψη βιταμίνης D είναι επίσης πολύ συχνή τους χειμερινούς μήνες, επομένως αξίζει να ελέγξετε τα επίπεδά της ή να λάβετε κάποιο συμπλήρωμα, εφόσον το συνιστά ο γιατρός σας. Τα ωμέγα-3 λιπαρά (που βρίσκονται στον σολομό, τα καρύδια και τον λιναρόσπορο) υποστηρίζουν επίσης την υγεία του εγκεφάλου και τη σταθερότητα της διάθεσης.

6. Διατηρήστε την επαφή με τους άλλους, ακόμα κι αν δεν έχετε διάθεση

Όταν τα επίπεδα ενέργειας πέφτουν, είναι εύκολο να απομονωθείτε και να θέλετε να περάσετε περισσότερο χρόνο μόνοι, ειδικά καθώς οι μέρες μικραίνουν και το κρύο εντείνεται. Ωστόσο, η διατήρηση της επαφής με τους γύρω σας αποτελεί σημαντικό τρόπο προστασίας της συναισθηματικής υγείας. Επικοινωνήστε με έναν φίλο, οργανώστε μια βραδιά για προβολή ταινίας ή συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα μικρής ομάδας. Δεν χρειάζεται να γεμίσετε το πρόγραμμά σας. Ακόμα και μία ουσιαστική επαφή την εβδομάδα μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.

7. Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να χαλαρώσει

Η φύση επιβραδύνει τον χειμώνα, και είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ίσως χρειάζεστε περισσότερη ξεκούραση, λιγότερα ερεθίσματα ή περισσότερη ηρεμία. Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά τον φυσικό ρυθμό προσαρμογής του σώματος. Αντί να αντιστέκεστε σε αυτόν τον πιο αργό ρυθμό, παρατηρήστε τι σας βοηθά να νιώσετε γείωση και αναζωογόνηση. Ίσως είναι το διάβασμα δίπλα στο τζάκι, η καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο ή τα ήρεμα βράδια με ένα ζεστό τσάι. Αφήστε αυτή την εποχή να χαρακτηρίζεται από τρυφερότητα και φροντίδα, αντί για παραγωγικότητα, τελειομανία και πίεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 00:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;
Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων; 26 Σεπτεμβρίου 2026
Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία 25 Σεπτεμβρίου 2026
Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτή είναι η καλύτερη σούπα για τις μέρες που είστε άρρωστοι

Αυτή είναι η καλύτερη σούπα για τις μέρες που είστε άρρωστοι

Ευ Ζην
Μυρωδάτη ρεβιθάδα για τις κρύες μέρες του φθινοπώρου - Συνταγή

Μυρωδάτη ρεβιθάδα για τις κρύες μέρες του φθινοπώρου - Συνταγή

Ευ Ζην
Κρυολόγημα - Πώς θα ανακουφιστείτε αποτελεσματικά

Κρυολόγημα - Πώς θα ανακουφιστείτε αποτελεσματικά

Επικαιρότητα
Τι σημαίνει όταν γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα

Τι σημαίνει όταν γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα

Ευ Ζην
Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε θέλουν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την ψυχολογία

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε θέλουν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την ψυχολογία

Ευ Ζην
Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους – Τι προβλέπει

Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους – Τι προβλέπει

Πολιτική Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Τα 7 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σας διαφύγουν
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:32
Ποια είναι η χειρότερη ώρα για ύπνο, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:09
Άνοια: 207.000 πάσχουν στην Ελλάδα - Τι σημαίνει σύγχρονη φροντίδα
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 18:10
Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά
Ευ Ζην
28/09/2026 - 17:48
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, μας είπε ο γιατρός», κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 16:06
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν κρυώνετε συνέχεια
Ευ Ζην
28/09/2026 - 16:05
FDA: Ενέκρινε το Olumiant της Lilly για την αντιμετώπιση της σοβαρής αλωπεκίας σε εφήβους
Φάρμακο
28/09/2026 - 15:38
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 15:04
Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 14:18
Πάρκινσον: Πώς η μυρωδιά του αφαλού μπορεί υποδηλώνει υποψία της νόσου
Μελέτες
28/09/2026 - 14:11
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 13:08
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Γιατί ο πόνος μπορεί να επιμένει ακόμη κι όταν η φλεγμονή έχει υποχωρήσει
Μελέτες
28/09/2026 - 12:50
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΜedWatch ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη και έχει βγάλει ευρήματα»
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 12:50
ΕΟΠΥΥ: Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις με τον κωδικό OTP από την 1η Ιανουαρίου
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 12:34
Προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει;
Ευ Ζην
28/09/2026 - 12:12
Καβάλα: Στην ΜΕΘ 16χρονος ποδοσφαιριστής – Τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 11:58
Πλεύρης: «Δεν μου πρότεινε καμία εναλλακτική θεραπεία ο γιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου»
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 11:47
Εκτινασσόμενος δάκτυλος: Τι είναι – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις τα τελευταία χρόνια
Ευ Ζην
28/09/2026 - 10:57
Ειδικός συμβουλεύει: «Για να έχετε μακροζωία, πάρτε σκύλο»
Ευ Ζην
28/09/2026 - 10:42
ΕΣΥ: Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Πολιτική Υγείας
28/09/2026 - 10:18
Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη
Μελέτες
28/09/2026 - 09:30
Αυτή είναι η καλύτερη σούπα για τις μέρες που είστε άρρωστοι
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:41
Φθινόπωρο: 7 tips για να προσαρμοστείτε στις αλλαγές της καθημερινότητας
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:28
Οι ασκήσεις που θα κάνουν τα οστά σας πιο δυνατά
Ευ Ζην
28/09/2026 - 06:11
Δεύτερο σοβαρό εργατικό ατύχημα μέσα σε λίγους μήνες στο Αττικόν
Επικαιρότητα
28/09/2026 - 06:00
5 μπαχαρικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά
Ευ Ζην
27/09/2026 - 06:47
Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό
Ευ Ζην
27/09/2026 - 06:29
Πώς οι σκύλοι «αποκωδικοποιούν» την ομιλία των ανθρώπων
Μελέτες
27/09/2026 - 06:13
Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σας αν παίρνετε βιταμίνη D χωρίς να έχετε έλλειψη
Μελέτες
27/09/2026 - 06:00
Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;
Ευ Ζην
26/09/2026 - 06:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ