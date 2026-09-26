Μουσταλευριά: Εύκολη συνταγή με 3 υλικά για εγγυημένη επιτυχία

Το βασικό συστατικό σε μία συνταγή μουσταλευριάς είναι ο μούστος, ο οποίος παράγεται από τα σταφύλια.

Η εποχή της μουσταλευριάς είναι το φθινόπωρο και συγκεκριμένα η περίοδος του τρύγου όταν παράγεται ο φρέσκος μούστος από τα σταφύλια. Τι καλύτερο λοιπόν από το να φτιάξετε μία εύκολη συνταγή για μουσταλευριά, η οποία θα ικανοποιήσει τη λιγούρα σας και θα σας χορτάσει.

Μία από τις πιο συνηθισμένες συνταγές για μουσταλευριά είναι αυτή με αλεύρι και νισεστέ.

Τι θα χρειαστείτε

- 500 ml μούστο (μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο μούστο ή να τον φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι, αν και είναι μία χρονοβόρα διαδικασία)

- 30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- 20 γραμμάρια νισεστέ

Εκτέλεση

Βάζουμε την μισή ποσότητα του μούστου σε μια κατσαρόλα. Τοποθετούμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε χαμηλή φωτιά. Αραιώνουμε το αλεύρι και το νισεστέ με την μισή ποσότητα του μούστου, ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα. Αφήνουμε το αλεύρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε χαμηλή θερμοκρασία, σιγοβράζουμε μέχρι να πήξει, περίπου 20 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Μεταφέρουμε σε πιάτα ή μπολ. Πασπαλίζουμε με καρύδια, σουσάμι, και κανέλα. Περιμένουμε να κρυώσει και απολαμβάνουμε.

Η μουσταλευριά είναι ένα θρεπτικό πιάτο, πλούσιο σε βιταμίνες. Συγκεκριμένα, ο μούστος είναι πλούσιος σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, καθώς και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ από μεταλλικά στοιχεία περιέχει ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο και σίδηρο. Είναι καλή πηγή φυσικών σακχάρων, με αποτέλεσμα η κατανάλωση της μουσταλευριάς να δίνει γρήγορη ενέργεια στον οργανισμό.

Η θρεπτική αξία της μουσταλευριάς αυξάνεται όταν της προσθέσουμε κανέλα (η οποία μας βοηθά να βελτιώσουμε τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα), σουσάμι (το οποίο είναι πλούσιο σε ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Ε) ή και καρύδια (τα οποία είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε και βιταμίνες του συμπλέγματος Β).

Όλα τα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία βελτιώνουν την πνευματική διαύγεια και τη μνήμη, ενώ σε συνδυασμό με τα φλαβονοειδή του μούστου προστατεύουν την καρδιά, τα αγγεία και τους πνεύμονες και ενισχύουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Να σημειωθεί ότι, η μουσταλευριά δεν περιέχει καθόλου λιπαρά. Αυτό την καθιστά ιδανικό γλύκισμα για όλους, ακόμη και για όσους βρίσκονται σε δίαιτα.