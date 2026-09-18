Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι

Μια σπιτική κοτόπιτα μπορεί να αποτελέσει ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα, ιδιαίτερα όταν η γέμισή της περιλαμβάνει καλές πηγές πρωτεΐνης. Η παρακάτω συνταγή είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, χάρη στο κοτόπουλο, τα αυγά, το γιαούρτι και το κατίκι. Δεν περιέχει βούτυρο, ενώ το κατίκι αντικαθιστά τα πιο λιπαρά τυριά που συναντάμε συχνά στις πίτες. Οι πατάτες προσφέρουν υδατάνθρακες και βοηθούν να δέσει το μείγμα, ενώ τα ντοματίνια και το κρεμμύδι προσθέτουν γεύση και φυτικές ίνες.

Υλικά για 4 μερίδες

1/2 κιλό φιλέτα κοτόπουλο

200 γρ γιαούρτι (κατσικίσιο ή στραγγιστό)

200 γρ Κατίκι

4 αυγά

2 μεγάλες πατάτες (βρασμένες)

150 γρ ντοματίνια

1 κρεμμύδι κομμένο καρέ

10 γρ πελτέ

1 κγ μέλι

1 κγ πάπρικα καπνιστή

1 κγ κρεμμύδι σκόνη

1/2 κγ σκόρδο σκόνη

5 γρ σουσάμι

1/2 κγ αλάτι

Λίγο πιπέρι

2 κγ ελαιόλαδο για τα ντοματίνια, το ψήσιμο του κοτόπουλου, και το πυρέξ

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό πυρέξ βάζετε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. Τα αλείφετε ελαφρώς με ελαιόλαδο, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, και προσθέτετε ελάχιστο αλάτι, λίγο θυμάρι και λίγη ρίγανη. Ψήνετε για 10–15 λεπτά.

Παράλληλα, αλείφετε το κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο, στο οποίο έχετε ανακατέψει τη μισή ποσότητα από τα μπαχαρικά. Αλατίζετε και βάζετε στον φούρνο μαζί με τα ντοματίνια, για περίπου 15–20 λεπτά.

Μόλις βγάλετε το κοτόπουλο από τον φούρνο, το αφήνετε να κρυώσει και το μαδάτε σε μικρά κομμάτια.

Βάζετε στο μπλέντερ τις πατάτες, αφού κρυώσουν, το κατίκι, το γιαούρτι, τα αυγά, τον πελτέ, το μέλι και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Χτυπάτε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Αδειάζετε το μείγμα σε ένα ελαφρώς λαδωμένο πυρέξ διαστάσεων 22 × 22 εκ. Προσθέτετε το μισό κρεμμύδι και το κοτόπουλο και ανακατεύετε καλά.

Μοιράζετε στην επιφάνεια τα ντοματίνια και το υπόλοιπο κρεμμύδι. Πασπαλίζετε με το σουσάμι και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.

Αφήνετε την κοτόπιτα να σταθεί για μία ώρα πριν την κόψετε.

Πηγή: LNE+YETI / Cookpad