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Μια μικρή αλλαγή στα νύχια μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα υγείας

Μελέτες
Μια μικρή αλλαγή στα νύχια μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα υγείας
Jessica Mangano / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 06:40
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Τα νύχια των χεριών σας μπορούν ορισμένες φορές να αποκαλύψουν πληροφορίες για την υγεία σας.

Ορισμένα προβλήματα υγείας που δεν είναι άμεσα ορατά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο σώμα, προτού εμφανιστούν σαφή συμπτώματα. Μια από αυτές τις αλλαγές μπορεί να τη δείτε και στα νύχια σας, σύμφωνα με ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of the Medical Sciences.

Ειδικότερα, ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Rutgers New Jersey εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην ερυθρότητα του λευκού τμήματος σε σχήμα μισοφέγγαρου στη βάση του νυχιού, και σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η κίρρωση του συκωτιού και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Τα λευκά μισοφέγγαρα στη βάση των νυχιών σπάνια γίνονται κόκκινα. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, συχνά συνδέεται με κάποιο πρόβλημα υγείας σε άλλο σημείο του σώματος, αν και οι ερευνητές παραδέχτηκαν ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού οφείλεται αυτή η σχέση.

Στην ανασκόπηση, οι ερευνητές κατέληξαν ότι όσοι εμφανίζουν ερυθρότητα στα μισοφέγγαρα των νυχιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο υγείας, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

«Το εύρημα περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1954 και έκτοτε έχουν καταγραφεί πολλές ακόμη περιπτώσεις, ενώ έχει διαπιστωθεί συσχέτιση με καρδιαγγειακές, αιματολογικές, δερματολογικές και ρευματολογικές διαταραχές, καθώς και με διαταραχές του συκωτιού», έγραψαν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη εργασία τους.

«Παρότι η ακριβής αιτία παραμένει ασαφής, η ερυθρότητα στα μισοφέγγαρα των νυχιών μπορεί να αποτελεί ένδειξη τόσο της δραστηριότητας μιας συστηματικής νόσου όσο και ενός τοπικού προβλήματος, όπως ένας όγκος κάτω από το νύχι».

Αποχρωματισμός νυχιών

Η συγκεκριμένη περιοχή του νυχιού παράγει νέα κύτταρα από κερατίνη. Τα κύτταρα αυτά στη συνέχεια προωθούνται προς τα εμπρός και σκληραίνουν, σχηματίζοντας το υπόλοιπο νύχι. Τα λευκά μισοφέγγαρα είναι συνήθως πιο εμφανή στους αντίχειρες των χεριών και στα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.

Αν και η ερυθρότητα σε αυτά τα σημεία των νυχιών έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με καρδιοπάθειες και άλλα προβλήματα υγείας, αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση των σχετικών περιστατικών μέχρι σήμερα.

Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες που ανέλυσαν οι ερευνητές διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι ο συγκεκριμένος αποχρωματισμός των νυχιών συνδεόταν με παθήσεις του συνδετικού ιστού. Ωστόσο, δεν εμφανίζουν αυτή την ερυθρότητα όλοι όσοι πάσχουν από τις συγκεκριμένες νόσους, ενώ δεν διαπιστώνεται υποκείμενη πάθηση σε όλους όσοι παρουσιάζουν αυτή την αλλαγή στα νύχια τους.

Μελέτες περίπτωσης έχουν επίσης καταγράψει ερυθρότητα στα μισοφέγγαρα των νυχιών σε άτομα με γυροειδή αλωπεκία και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παθήσεις που εμφανίζονταν συχνότερα στην επιστημονική βιβλιογραφία ήταν οι καρδιαγγειακές, οι αυτοάνοσες και οι ρευματολογικές.

Η ανασκόπηση επισημαίνει ότι η ερυθρότητα είναι πιθανότερο να σχετίζεται με συστηματική νόσο όταν εμφανίζεται σε πολλά νύχια και όχι μόνο σε ένα.

Όταν ο αποχρωματισμός περιορίζεται σε ένα νύχι, είναι συνήθως πιθανότερο να οφείλεται σε κάποιο τοπικό πρόβλημα κάτω από αυτό.

«Εάν η περαιτέρω εξέταση δείξει ότι η ερυθρότητα εμφανίζεται μόνο σε ένα νύχι και συνυπάρχει λοίμωξη της κοίτης του νυχιού, όγκος ή αιμορραγία κάτω από το νύχι, ή εάν ο κόκκινος αποχρωματισμός καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά του ή ξεπερνά τα όρια του λευκού μισοφέγγαρου, πιθανότατα δεν θα πρέπει να τίθεται η συγκεκριμένη κλινική διάγνωση», επισήμαναν οι ερευνητές.

Ερυθρότητα στα νύχια

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση των βιολογικών μηχανισμών που συνδέουν την ερυθρότητα σε αυτά τα σημεία των νυχιών με τα διάφορα προβλήματα υγείας. Το φαινόμενο φαίνεται ότι οφείλεται στη διαστολή των τριχοειδών αγγείων, κατά την οποία τα πολύ μικρά αιμοφόρα αγγεία κάτω από το νύχι διευρύνονται, αυξάνοντας τη ροή του αίματος.

Η ανασκόπηση περιλαμβάνει επιπλέον μια απλή δοκιμή που μπορούν να κάνουν οι γιατροί. Εάν η ερυθρότητα οφείλεται πράγματι στη διαστολή των τριχοειδών αγγείων, η άσκηση πίεσης στο κόκκινο μισοφέγγαρο θα το κάνει προσωρινά να ασπρίσει. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο αγγειακό σύστημα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Τα μισοφέγγαρα στη βάση των νυχιών μπορούν να αποκτήσουν και άλλα χρώματα. Το μπλε, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη διαβήτη, ενώ το καφέ έχει συνδεθεί με νεφρική νόσο. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης, όμως, είναι ότι δεν πρέπει να αγνοείτε την ερυθρότητα, εάν εμφανιστεί.

Αυτά τα μικρά και εύκολα παραβλέψιμα σημεία των νυχιών μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του σώματος.

«Επειδή το εύρημα είναι σπάνιο, η πιθανή διαγνωστική σημασία του συχνά παραβλέπεται. Όταν εντοπίζουν ερυθρότητα στα μισοφέγγαρα των νυχιών, οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν εάν συνδέεται με κάποια υποκείμενη συστηματική ή δερματολογική νόσο. Αυτό το ανεπαίσθητο κλινικό εύρημα μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και αναγνώριση μιας σημαντικής συστηματικής νόσου», κατέληξαν οι ερευνητές.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 02:52
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