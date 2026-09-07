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Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το άδειο καλάθι και η παραδοχή αποτυχίας

Πολιτική Υγείας
Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το άδειο καλάθι και η παραδοχή αποτυχίας
Αντώνης Ραυτόπουλος
Δευτέρα, 07/09/2026 - 06:00
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Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την Υγεία δεν έκρυβαν λύσεις για τους υγειονομικούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην 90η ΔΕΘ και ουσιαστικά επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που ήθελε το καλάθι για την Υγεία να είναι άδειο. Οι εξαγγελίες που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα ήταν ελάχιστες και καμία από αυτές δεν ικανοποιεί κάποιο βασικό αίτημα του κλάδου.

Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται η αναδρομική καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, για το φορολογικό έτος 2024.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για το φορολογικό έτος 2025.

Ειδικότερα για την Υγεία, οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους από το 2027 για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, καθώς και στοχευμένη διεύρυνση, από τον ΕΟΠΥΥ, της αποζημίωσης των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι θα υλοποιηθούν υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για 400.000 ηλικιωμένους.

Παραδοχή ελλείψεων και πανηγυρισμοί για τις υποδομές

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την Κυριακή το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΕΣΥ και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις νοσηλευτών. Συμπλήρωσε, όμως, ότι σήμερα υπηρετούν περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές σε σχέση με το 2019.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δύσκολη τη στελέχωση συγκεκριμένων νοσοκομείων και κυρίως των μονάδων της περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρότερα κίνητρα προς τους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων και μέσω μέτρων όπως η επιδοτούμενη κατοικία.

Αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στο ζήτημα των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, όπου και σε αυτή την περίπτωση παραδέχτηκε ότι δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα του ιδιωτικού τομέα.

Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις υποδομές του ΕΣΥ, κάνοντας λόγο για «τεράστιας σημασίας» παρέμβαση. Όπως ανέφερε, έχουν ανακαινιστεί ή κατασκευαστεί Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε περισσότερα από 80 νοσοκομεία, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από 160 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. «Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτιριακές υποδομές του ΕΣΥ» εξήγησε, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των χώρων αφορά όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους εργαζομένους, οι οποίοι περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους μέσα στις συγκεκριμένες δομές.

Ανικανοποίητη οι υγειονομικοί

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι υγειονομικοί δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι. Βασικά αιτήματα, όπως οι προσλήψεις, οι αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η στήριξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας κ.α. έμειναν στα χαρτιά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 02:09
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