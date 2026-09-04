Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τα πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη λόγω της 90ής ΔΕΘ.

Χθές, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας, μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, εγκαινίασαν το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας. Το παρών έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρος Τσέκος.

Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας

Στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.731.233,95 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εξωτερική θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, κατασκευή νέας στέγης, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και σύγχρονο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα, κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί και ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής, καθώς και τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια.

Στο τέλος της επίσκεψης ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραδίδουμε στους πολίτες της Νέας Μηχανιώνας ένα στολίδι. Δεν έχουμε κάνει μόνο πλήρη ανακατασκευή του κέντρου, έχουμε φροντίσει να φέρουμε καινούριο τεχνολογικό εξοπλισμό. Έχουμε φροντίσει να κάνουμε προσλήψεις για να ενισχύσουμε το προσωπικό, έχουμε φροντίσει να βάλουμε κτίριο τηλεϊατρικής και να το συνδέσουμε με όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδος για να μπορούν οι γιατροί εάν χρειαστούν να δώσουν μια γνωμάτευση. Με όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η άνοδος της παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι πρωτοφανής. Το ΕΣΥ δεν θα περάσει σε νέα εποχή, έχει ήδη περάσει σε νέα εποχή. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους δωρητές μας αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, διότι αυτό το μεγάλο έργο της ανακαίνισης των δομών Υγείας ιδιαίτερα των Κέντρων Υγείας, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση του προσωπικού του».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε: «Τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας δεν αφορούν απλώς ένα ανακαινισμένο κτίριο ή ένα κονδύλι 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφορούν την ποιότητα της καθημερινότητας για τους κατοίκους και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους υγειονομικούς μας, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Από την πρώτη στιγμή έχουμε επιλέξει να επενδύουμε στις υποδομές που υποδέχονται τον πολίτη πριν χρειαστεί να φτάσει στο νοσοκομείο, υλοποιώντας την εντολή του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη ενισχύουμε τριπλά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με προσωπικό, ανακαίνιση υποδομών και νέο εξοπλισμό. Με την ολοκλήρωση της κτιριακής και ενεργειακής αναβάθμισης και πολύ σύντομα με τον νέο, σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η Νέα Μηχανιώνα αποκτά έναν χώρο φροντίδας αντάξιο των αναγκών της. Ένα ισχυρό ΕΣΥ οφείλει να ξεκινά από το σπίτι μας, από τη γειτονιά μας, από τον τόπο μας, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε κάθε στάδιο της ζωής μας».

Κέντρο Υγείας Λαγκαδά

Σήμερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Λαγκαδά. Το παρών έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θοδωρής Καράογλου.

Στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά ολοκληρώθηκε έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 1.975.644,33 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν πλήρη ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των χώρων, δημιουργία Ιατρείων Χρονίων Νοσημάτων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και σύστημα ενεργειακής και κτιριακής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Μετά τα εγκαίνια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Στέκομαι εδώ ενώπιον σας, σε αυτό το πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας, έχοντας να παρουσιάσουμε τα εξής αποτελέσματα: Πρώτα απ' όλα, πετύχαμε όχι απλώς το 100% της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μιας τεράστιας ευκαιρίας που βρέθηκε στον δρόμο μας, αλλά παραπάνω από το 100%.

Εμείς είχαμε αναλάβει την υποχρέωση να απορροφήσουμε 1.480.000.000 ευρώ και τελικά απορροφήσαμε 1.750.000.000 ευρώ, αντλώντας πόρους και από αδιάθετα προγράμματα άλλων Υπουργείων. Σε αυτά τα έργα είναι 170 πλήρως ανακατασκευασμένα Κέντρα Υγείας. Κάθε μέρα ανακαινίζουμε μονάδες, είναι η τέταρτη μέρα της περιοδείας μου, έχω γυρίσει στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών και τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάσαμε και ανακατασκευάσαμε όχι 80, όπως ήταν η υποχρέωσή μας, αλλά 93 νοσοκομεία. Αλλάξαμε το σύνολο σχεδόν των νοσοκομείων της χώρας. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δήμαρχο. Εμείς βλέπουμε τη συνεργασία των διαφόρων επιπέδων του Κράτους, στην ίδια ομάδα είμαστε, τους ίδιους πολίτες υπηρετούμε, των ίδιων πολιτών τη ζωή θέλουμε να κάνουμε καλύτερη. Άρα κι εμείς εμπιστευόμαστε το Κέντρο Υγείας σε εσάς, όπου σας χρειάζεται να είστε παρόντες και να κάνετε αυτό που μπορείτε.

Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας που μας βοήθησαν να κάνουμε τη δουλειά μας, να πιάσουμε όλα τα ορόσημα και να ολοκληρώσουμε τα έργα, όπως αυτό το υπέροχο Κέντρο Υγείας σήμερα. Δεν θα είχε γίνει αυτό πραγματικότητα χωρίς τους εργαζόμενους όχι την απλή τους συνεργασία, αλλά τη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια. Τους εμπιστευόμαστε λοιπόν αυτό το Κέντρο Υγείας, όπως σήμερα το βλέπουμε ένα πραγματικό στολίδι».