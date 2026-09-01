Γεωργιάδης: Αύξηση άνω του 90% στα ΦΥΚ που παραδόθηκαν «κατ’ οίκον» τον Αύγουστο

«Με ποσοστό μεγαλύτερο του 90% πραγματοποιήθηκαν οι παραδόσεις των ΦΥΚ «κατ’ οίκον» από τον ΕΟΠΥΥ, τον Αύγουστο 2026 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025». Τα παραπάνω έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο «X», σημειώνοντας παράλληλα ότι «η αλματώδης αύξηση της «αποστολής κατ’ οίκον» ΦΥΚ στην πόρτα του δικαιούχου είναι η περίτρανη απόδειξη της επιτυχημένης αυτής πρωτοβουλίας ένα μόλις χρόνο από ενάρξεως του προγράμματος «αποστολής κατ΄οίκον».

Η σημαντική αυτή αύξηση, πέρα της αδιαμφισβήτητης αποδοχής της από τους δικαιούχους, δικαιώνει και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθότι τον πλέον απαιτητικό μήνα του χρόνου τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα αυτά σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς καμία αστοχία στο σύνολό τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Μέσα σε ένα χρόνο, σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι που επέλεξαν να παραλάβουν την φαρμακευτική τους αγωγή «κατ’ οίκον», με το σύνολο αυτών να εξυπηρετείται εμπρόθεσμα, ποιοτικά και με αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε κάθε δικαιούχο φαρμακευτικής φροντίδας και ειδικά των δικαιούχων ΦΥΚ. Κάθε ασθενής που παρέλαβε τα φάρμακά του στο σπίτι είναι ένας ασθενής λιγότερος που ταλαιπωρήθηκε».

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο «X»