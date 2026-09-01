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Τι να κάνετε αν έχετε δυσκολία στην αναπνοή

Ευ Ζην
Τι να κάνετε αν έχετε δυσκολία στην αναπνοή
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 10:46
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Τα συμπτώματα των ασθενών με δυσκολία στην αναπνοή.

Η δυσκολία αναπνοής από τη μύτη ονομάζεται δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Η δυσκολία αυτή μπορεί να οφείλεται σε μια πληθώρα αιτιών με τη συχνότερη εξ’ αυτών να είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που συνοδεύεται από υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών.

Ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη ρινική τους αναπνοή εμφανίζουν παράλληλα και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα τους.

Μερικά από αυτά είναι:

Πονοκέφαλος
Ροχαλητό
• Υπνική άπνοια
• Δυσκολία αφύπνισης
• Αίσθημα χρόνιας κόπωσης
• Στυτικές δυσλειτουργίες
• Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης ή αρρυθμίας
• Έλλειψη συγκέντρωσης
• Υποτροπιάζουσες φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού
• Συχνές αμυγδαλίτιδες κ.α.

Τα νέα δεδομένα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής

«Η σύγχρονη τεχνολογία ήρθε να διώξει τον μύθο της δυσκολίας στην αντιμετώπιση του διαφράγματος. Με κάμερες υψηλής ευκρίνειας μέσα από τη μύτη, χωρίς εξωτερικές τομές και με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, αντιμετωπίζεται η υπερτροφία των ρινικών κογχών και ευθυάζεται το διάφραγμα. Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο για 30 λεπτά με γενική αναισθησία και το ίδιο κιόλας βράδυ ή την επόμενη μέρα επιστρέφει στο σπίτι του», αναφέρει ο δρ Χρήστος Γκιώνης, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Metropolitan Hospital.

«Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποθεραπεία είναι απλή, μέσω της χρήσης αλοιφών και πλύσεων με φυσιολογικό όρο. Η επέμβαση δεν εμφανίζει πρήξιμο, μελανιές ή πόνο και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες τις αμέσως επόμενες ημέρες», επισημαίνει, τονίζοντας πως το κέρδος της επέμβασης είναι πολλαπλό καθώς προσφέρει καλή αναπνοή, καλό ύπνο και εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η Πρότυπη Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Metropolitan Hospital

Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πρότυπη, πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. Με άριστο και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό, το εξειδικευμένο προσωπικό της Κλινικής είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών, παρέχοντας αξιόπιστες διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης.

Εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το Ακοολογικό, Νευρωτολογικό και Ενδοσκοπικό Εργαστήριο παρέχουν σύγχρονα μέσα για τη διάγνωση. Με τη βοήθεια και των υπολοίπων διαγνωστικών εργαστηρίων του θεραπευτηρίου, οι γιατροί της κλινικής έχουν τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση στις ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.

Όταν η συντηρητική θεραπεία δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή ή δεν ενδείκνυται, οι γιατροί της κλινικής παρέχουν υψηλού επιπέδου χειρουργικές υπηρεσίες. Εκτός από τις συνήθεις επεμβάσεις στην ειδικότητα, καλύπτονται εξειδικευμένες επεμβάσεις στη μύτη, το αυτί, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, τους σιελογόνους αδένες και τον τράχηλο.

Το Laser και οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται σε πολλές επεμβάσεις, όπως τη φαρυγγοπλαστική για το ροχαλητό και την υπνική άπνοια, την αμυγδαλεκτομή, τη μείωση του όγκου των ρινικών κογχών και στην αντιμετώπιση των παθήσεων των φωνητικών χορδών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 10:57
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