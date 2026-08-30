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Πώς θα διώξετε τη σκόνη από τα σοβατεπί με ένα απλό προϊόν για τα ρούχα

Ευ Ζην
Πώς θα διώξετε τη σκόνη από τα σοβατεπί με ένα απλό προϊόν για τα ρούχα
Max Vakhtbovych / Pexels
Newsroom
Κυριακή, 30/08/2026 - 03:22
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Xρησιμοποιήστε μαντηλάκια στεγνωτηρίου για να απομακρύνετε γρήγορα και εύκολα τη σκόνη και τις τρίχες από τα σοβατεπί.

Τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι με πολλούς εκπληκτικούς τρόπους. Ποιος θα φανταζόταν ότι μπορούν να διαλύσουν τα καμένα υπολείμματα φαγητού στα τηγάνια; Επίσης, κάνουν εξαιρετική δουλειά στη συλλογή της σκόνης και των τριχών από τα πάντα - από επίπεδες οθόνες τηλεόρασης μέχρι σοβατεπί.

Η ελαφρώς κολλώδης και σαγρέ υφή που έχει ένα μαντηλάκι στεγνωτηρίου κάνει το ξεσκόνισμα παιχνιδάκι. Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον όφελος: τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου εμποδίζουν τη συσσώρευση της σκόνης στα σοβατεπί.

Γιατί τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου εμποδίζουν τη συσσώρευση της σκόνης

Θα δείτε αυτό το κόλπο ξανά και ξανά στο TikTok, ενώ και οι επαγγελματίες καθαριστές εξαίρουν τα οφέλη του.

Το σκούπισμα των σοβατεπί με ένα μαντηλάκι στεγνωτηρίου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα τα διατηρεί καθαρά για περισσότερο χρόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο στατικός ηλεκτρισμός κάνει τη σκόνη και τις τρίχες να προσκολλώνται σε επιφάνειες όπως τα σοβατεπί. Τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου περιέχουν μαλακτικές ουσίες με θετικά φορτισμένα ιόντα, τα οποία εξουδετερώνουν τον στατικό ηλεκτρισμό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα μαντηλάκι στεγνωτηρίου για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης στα σοβατεπί

Τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου χάνουν μέρος της ιδιότητάς τους να καταπολεμούν τον στατικό ηλεκτρισμό αφού χρησιμοποιηθούν, οπότε για αυτόν τον σκοπό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε καινούργια. Σε λιγότερο επιβαρυμένες επιφάνειες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαντηλάκι τόσο για το ξεσκόνισμα όσο και για την αφαίρεση του στατικού ηλεκτρισμού.

Απλώς περάστε γρήγορα τα σοβατεπί, φροντίζοντας να φτάσετε σε όλες τις εσοχές και τις γωνίες. Ίσως χρειαστεί να περάσετε τα σημεία με την περισσότερη σκόνη με ένα δεύτερο μαντηλάκι.

Για πολύ λερωμένα σοβατεπί, θα χρειαστείτε μια πιο σχολαστική μέθοδο καθαρισμού. Δείτε τι να κάνετε:

  • Ξεκινήστε σκουπίζοντας με ένα ελαφρώς νωπό πανί με μικροΐνες για να μαζέψετε τη περισσότερη βρωμιά.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πανί με σαπουνόνερο για να τρίψετε τυχόν λεκέδες.
  • Μόλις τελειώσετε, στεγνώστε τα σοβατεπί σκουπίζοντάς τα με μια πετσέτα.
  • Στη συνέχεια, περάστε κάθε σοβατεπί με ένα μαντηλάκι στεγνωτηρίου. Τα σοβατεπί σας δεν θα προσελκύουν σκόνη, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τι γίνεται αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαντηλάκια στεγνωτηρίου;

Ορισμένοι προτιμούν να μην χρησιμοποιούν μαντηλάκια στεγνωτηρίου, προκρίνοντας πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους πλύσης. Τα μαντηλάκια στεγνωτηρίου δημιουργούν περιττά απορρίμματα και αφήνουν υπολείμματα στα ρούχα και στο στεγνωτήριό σας.

Αν έχετε υγρό μαλακτικό ρούχων στο σπίτι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δικές του ιδιότητες κατά του στατικού ηλεκτρισμού. Γεμίστε ένα μπολ ή τον νεροχύτη με νερό, προσθέστε μια σταγόνα μαλακτικό και ανακατέψτε το. Βρέξτε το πανί σας στο νερό και χρησιμοποιήστε το για να ξεσκονίσετε.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αντιστατικό σπρέι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρούχα, χαλιά, έπιπλα και άλλα είδη του σπιτιού. Ορισμένες συνθέσεις δεν αφήνουν υπολείμματα. Ψεκάστε λίγο αντιστατικό σπρέι στο πανί με μικροΐνες και σκουπίστε τα σοβατεπί.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2026 - 02:51
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