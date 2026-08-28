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Πώς θα απομακρύνετε τα καμένα λίπη από την κουζίνα σας φυσικά

Ευ Ζην
Πώς θα απομακρύνετε τα καμένα λίπη από την κουζίνα σας φυσικά
Clay Banks / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 12:23
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Το ξίδι βοηθά να μαλακώσουν τα λίπη και τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στις επιφάνειες της κουζίνας και τα μάτια θα «λάμψουν» χωρίς επίμονο τρίψιμο.

Αν μαγειρεύετε συχνά, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να καταλήξει η κουζίνα με ένα στρώμα λίπους. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να μαγειρέψετε για να λερωθεί η επιφάνεια της εστίας – ακόμη και μια σακούλα με φαγητό σε πακέτο που θα ακουμπήσει πάνω στην κουζίνα μπορεί να αφήσει λιπαρά σημάδια. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό υλικό που πιθανότατα βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι σας και δεν είναι άλλο από το λευκό ξίδι. Το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση του λίπους και αφήνει τις εστίες καθαρές χωρίς επίμονους λεκέδες.

Πώς να καθαρίσετε μια κουζίνα υγραερίου με ξίδι

Αν η κουζίνα υγραερίου έχει γεμίσει με πιτσιλιές και λίπη, κλείστε πρώτα όλους τις εστίες και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν εντελώς. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα της κουζίνας και να ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Το μυστικό είναι να αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να δράσει για λίγα λεπτά, ώστε να μαλακώσει το λίπος και να χρειαστεί λιγότερο τρίψιμο.

1. Μουλιάστε τα εξαρτήματα που αφαιρούνται

Γεμίστε τον νεροχύτη ή ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο με περίπου 4 λίτρα ζεστό νερό. Προσθέστε ένα φλιτζάνι ξίδι και ένα κουταλάκι του γλυκού υγρό πιάτων. Βάλτε μέσα τις σχάρες των καυστήρων, τα μεταλλικά καλύμματα των εξόδων του αερίου και τα περιστροφικά κουμπιά.

2. Φτιάξτε το διάλυμα και εφαρμόστε το στην εστία

Όσο τα εξαρτήματα μουλιάζουν, αναμείξτε σε ένα μπουκάλι ψεκασμού ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, ένα φλιτζάνι ξίδι και μερικές σταγόνες υγρό πιάτων. Ανακινήστε καλά και ψεκάστε την επιφάνεια της εστίας. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 10 λεπτά, ώστε να αρχίσει να διαλύει τα λιπαρά υπολείμματα.

3. Περάστε την επιφάνεια με ένα πανί

Σκουπίστε τη βρωμιά με ένα νωπό σφουγγάρι ή πανί μικροϊνών. Ξεπλένετε συχνά το πανί με ζεστό νερό καθώς καθαρίζετε, ώστε να μην απλώνετε ξανά το λίπος στην επιφάνεια.

4. Τρίψτε τις σχάρες, αν χρειάζεται

Αφαιρέστε τις σχάρες και τα μεταλλικά καλύμματα από το διάλυμα και, εφόσον υπάρχουν επίμονα υπολείμματα, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες ή ένα κατάλληλο σφουγγάρι για να τα απομακρύνετε.

5. Καθαρίστε και ξεπλύνετε τα κουμπιά

Περάστε τα περιστροφικά κουμπιά με ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί μικροϊνών. Ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί μικροϊνών που δεν αφήνει χνούδια.

6. Συναρμολογήστε ξανά την κουζίνα

Πριν τοποθετήσετε ξανά τις σχάρες, τα καλύμματα των καυστήρων και τα κουμπιά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει εντελώς. Μόνο τότε επαναφέρετέ τα στη θέση τους. Με λίγα υλικά και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, η λιπαρή επιφάνεια της κουζίνας μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά. Το ξίδι, σε συνδυασμό με το υγρό πιάτων και το ζεστό νερό, βοηθά να μαλακώσουν τα λιπαρά κατάλοιπα, ώστε να απομακρύνονται ευκολότερα χωρίς επίμονο τρίψιμο.

Πώς να καθαρίσετε την κουζίνα με ξίδι

Η κουζίνα με τις μεταλλικές εστίες μπορεί να καθαριστεί με το ίδιο σπιτικό διάλυμα με ξίδι που χρησιμοποιείται και στις κουζίνες υγραερίου. Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό των ηλεκτρικών εστιών ώστε να μην προκληθούν ζημιές.

  • Κάψτε τα λίπη με θερμότητα. Για να καθαρίσετε τις εστίες, ενεργοποιήστε κάθε εστία στη μέγιστη θερμοκρασία για περίπου τρία λεπτά, ώστε να καεί το λιπαρό φιλμ. Αφήστε τις εστίες να κρυώσουν εντελώς, περιμένοντας περίπου 20 λεπτά, πριν συνεχίσετε.
  • Αφαιρέστε τις εστίες και καθαρίστε τες. Τραβήξτε τις εστίες απαλά για να τις αποσυνδέσετε και σκουπίστε τες με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε διάλυμα από ζεστό νερό, ξίδι και λίγο υγρό πιάτων. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές και στη συνέχεια περάστε τες με ένα πανί βρεγμένο με καθαρό νερό.
  • Αφαιρέστε και καθαρίστε τα ταψάκια. Βγάλτε τα ταψάκια που βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρικές εστίες και αφήστε τα να μουλιάσουν για τουλάχιστον 15 λεπτά σε διάλυμα με ξίδι, ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Τρίψτε τα με ένα σφουγγάρι για να απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού, ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε τα.
  • Ανοίξτε την επιφάνεια της κουζίνας και καθαρίστε την, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε αρκετές ηλεκτρικές κουζίνες η επάνω επιφάνεια ανοίγει. Ψεκάστε το εσωτερικό με το διάλυμα από ζεστό νερό, ξίδι και υγρό πιάτων και σκουπίστε με ένα σφουγγάρι για να απομακρύνετε τα υπολείμματα.
  • Αφήστε το διάλυμα ξιδιού να δράσει. Ψεκάστε την επιφάνεια της κουζίνας με το διάλυμα και αφήστε το να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε τα λίπη με ένα πανί μικροϊνών ή μαλακό σφουγγάρι.
  • Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί μικροϊνών για να στεγνώσετε κάθε εξάρτημα και επανατοποθετήστε τα στη θέση τους.

Πώς καθαρίζετε τις επαγωγικές εστίες με ξίδι

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κεραμικές γυάλινες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των επαγωγικών εστιών. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει κρυώσει. Αναμείξτε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι, ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και λίγες σταγόνες υγρό πιάτων σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 έως 10 λεπτά. Περάστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, νωπό πανί μικροϊνών και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τα σημάδια και τις γραμμές.

Για τα επίμονα λίπη χρειάζεται ένα ακόμη βήμα

Όταν τα λίπη έχουν κολλήσει και δεν απομακρύνονται εύκολα, ψεκάστε πρώτα την περιοχή με το διάλυμα ξιδιού. Στη συνέχεια ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα και καλύψτε το σημείο με ένα νωπό πανί μικροϊνών. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε απαλά με ένα σφουγγάρι και απομακρύνετε τα υπολείμματα. Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό και βοηθά στην απομάκρυνση των επίμονων λιπαρών υπολειμμάτων.

Τρία ακόμη προϊόντα που βοηθούν στην αφαίρεση των λιπών

Λεμόνι

Το κιτρικό οξύ του χυμού λεμονιού βοηθά στη διάσπαση των λιπαρών υπολειμμάτων. Αναμείξτε ένα φλιτζάνι χυμό λεμονιού με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε με σφουγγάρι ή πανί και στεγνώστε.

Υγρό πιάτων

Ένα υγρό πιάτων που εξειδικεύεται στην αφαίρεση λιπών μπορεί επίσης να κάνει τη δουλειά. Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας υγρό πιάτων σε περίπου 3,8 λίτρα ζεστό νερό. Βουτήξτε ένα σφουγγάρι ή μαλακό πανί στο διάλυμα και καθαρίστε την επιφάνεια. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με πανί μικροϊνών.

Καθαρό οινόπνευμα

Το οινόπνευμα μπορεί να λειτουργήσει ως διαλυτικό για τα λίπη. Αναμείξτε ίση ποσότητα ζεστού νερού και καθαρού οινοπνεύματος, εφαρμόστε το διάλυμα στην επιφάνεια και σκουπίστε με μαλακό πανί. Στο τέλος, περάστε την επιφάνεια με πανί μικροϊνών και στεγνώστε καλά.

Πηγή: Dnews.gr

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