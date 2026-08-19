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Το υγρό που εξαφανίζει τους κίτρινους λεκέδες από τα μαξιλάρια

Ευ Ζην
Το υγρό που εξαφανίζει τους κίτρινους λεκέδες από τα μαξιλάρια
Priscilla Du Preez / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 03:26
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Aυτό είναι το κόλπο για να γίνουν κάτασπρα σαν καινούρια τα μαξιλάρια σας.

Οι κίτρινοι λεκέδες στα μαξιλάρια είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Ακόμα κι αν τα μαξιλάρια δείχνουν καθαρά εξωτερικά, στο εσωτερικό τους συσσωρεύονται σταδιακά ιδρώτας, φυσικά έλαια από το σώμα και τα μαλλιά, αλλά και υπολείμματα από καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας. Όλα αυτά απορροφώνται από το ύφασμα και με τον χρόνο δημιουργούν εκείνες τις χαρακτηριστικές κιτρινωπές αποχρώσεις που δύσκολα αφαιρούνται με ένα απλό πλύσιμο.

Στην αρχή οι λεκέδες είναι σχεδόν αόρατοι. Με την πάροδο των εβδομάδων και των μηνών όμως γίνονται όλο και πιο έντονοι, κάνοντας το μαξιλάρι να δείχνει «παλιό» ή φθαρμένο, ακόμα κι αν δεν είναι. Γι’ αυτό και πολλοί αναζητούν τρόπους να καθαρίσουν τους λεκέδες χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουν το μαξιλάρι.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη δημοφιλία έχουν αποκτήσει απλές λύσεις καθαρισμού που βασίζονται σε ένα μόνο υλικό, αποφεύγοντας τις κλασικές μεθόδους όπως η μαγειρική σόδα ή το ξίδι. Μία από αυτές έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή μέσω των social media και συγκεκριμένα του TikTok, όπου δημιουργοί περιεχομένου καθαρισμού μοιράζονται πρακτικά tips για το σπίτι διαβάζουμε στο express.co.uk.

Η γνωστή TikToker Lynsey, που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις συμβουλές καθαριότητας που μοιράζεται στο κανάλι της, προτείνει τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ) για τους επίμονους κίτρινους λεκέδες στα μαξιλάρια.

Σύμφωνα με τη μέθοδό της, το μόνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία ενός απλού διαλύματος, αναμειγνύοντας υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% με νερό σε ίσες ποσότητες. Το μείγμα αυτό τοποθετείται σε ένα ψεκαστήρι και εφαρμόζεται απευθείας πάνω στα σημεία όπου υπάρχουν οι λεκέδες. Το ύφασμα πρέπει να ψεκαστεί καλά, χωρίς υπερβολές, ώστε το υγρό να διεισδύσει στις ίνες. Στη συνέχεια, το διάλυμα αφήνεται να δράσει για περίπου 10 έως 15 λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το υπεροξείδιο βοηθά στη διάσπαση των οργανικών ουσιών που έχουν απορροφηθεί από το ύφασμα και ευθύνονται για τον αποχρωματισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ήπια λευκαντική δράση, η οποία δεν απαιτεί τη χρήση ισχυρών χημικών καθαριστικών.

Αφού περάσει το 15λεπτο, ακολουθεί ένα ελαφρύ τρίψιμο με μια μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι, πάντα με προσοχή ώστε να μην καταστραφεί το ύφασμα. Έπειτα, το μαξιλάρι μπορεί να πλυθεί κανονικά στο πλυντήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πολλοί μάλιστα προτείνουν, όπου επιτρέπεται, και στέγνωμα σε στεγνωτήριο, καθώς βοηθά το μαξιλάρι να επανέλθει στον αρχικό του όγκο και να δείχνει πιο «φρέσκο» και αφράτο.

Η μέθοδος αυτή θεωρείται ιδιαίτερα πρακτική, καθώς δεν απαιτεί ακριβά προϊόντα ούτε πολύπλοκες διαδικασίες. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως για καθαρισμό και απολύμανση, ενώ μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες επιφάνειες του σπιτιού, όπως τα στρώματα ή υφασμάτινες επενδύσεις, πάντα όμως με σωστή δοκιμή σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο πριν την πλήρη εφαρμογή.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 01:41
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