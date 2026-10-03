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Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα

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Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα
Αντώνης Ραυτόπουλος
Σάββατο, 03/10/2026 - 06:12
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Πρωταθλήτρια σε μαστογράφους η Ελλάδα, αλλά χωρίς πλήρη εικόνα για τον καρκίνο του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο έγκαιρος έλεγχος και άλλα προληπτικά μέτρα είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων της νόσου και τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας.

Με αφορμή το γεγονός ότι ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος διεθνώς στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τους μαστογράφους, αλλά και για τα δεδομένα για το ποσοστό των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτική μαστογραφία.

Τα μηνύματα για την Ελλάδα έχουν δύο όψεις. Από τη μία, η χώρα μας είναι πρώτη σε εξοπλισμό, με άνοδο μάλιστα μεταξύ της περιόδου 2019-2024. Ωστόσο, την ίδια ώρα τα στοιχεία για τις γυναίκες που υποβάλλονται σε προληπτική μαστογραφία είναι κάτι άγνωστο.

Πρωτιά της Ελλάδας σε εξοπλισμό

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα (7,6 μονάδες) και η Κύπρος (6,9) κατέγραψαν την υψηλότερη διαθεσιμότητα μονάδων μαστογραφίας (μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τη διενέργεια μαστογραφιών) ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενες από την Ιταλία (3,7). Αντιθέτως, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σουηδία και η Ρουμανία παρουσίασαν τη χαμηλότερη διαθεσιμότητα, με 1,1 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους.

Σε σύγκριση με το 2019, ο αριθμός των μονάδων μαστογραφίας ανά 100.000 κατοίκους αυξήθηκε σε 10 χώρες της ΕΕ -με σημαντικότερη την αύξηση στην Κύπρο (+1,3 μονάδες)- και μειώθηκε σε 4, συμπεριλαμβανομένων της Σουηδίας (-0,8 μονάδες) και της Μάλτας (-0,7). Στις υπόλοιπες 6 χώρες, η διαθεσιμότητα παρέμεινε αμετάβλητη.

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Έλλειμμα καταγραφής

Το 2024, η Δανία (82,1%), η Σουηδία (82,0%) και η Φινλανδία (81,6%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού μεταξύ των γυναικών ηλικίας 50 έως 69 ετών που είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία εντός της προηγούμενης διετίας. Ακολουθούσαν σε κοντινή απόσταση η Σλοβενία ​​(77,8%) και η Ιρλανδία (71,2%).

Στο αντίθετο άκρο, η Ουγγαρία (27,2%), η Κύπρος (29,2%), η Πολωνία (33,8%), η Λετονία (38,2%) και η Αυστρία (41,3%) παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.

Σε σύγκριση με το 2019, τα ποσοστά προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού αυξήθηκαν σε 9 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Σλοβακία (+12,5 ποσοστιαίες μονάδες - π.μ.), την Κροατία (+10,0 π.μ.) και την Εσθονία (+9,9 π.μ.). Στη Σουηδία και τη Φινλανδία τα ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ στις υπόλοιπες 11 χώρες της ΕΕ σημειώθηκε μείωση, η οποία κυμάνθηκε από -0,4 π.μ. στην Ιρλανδία έως -21,8 π.μ. στη Μάλτα.

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Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία...

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 03:04
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