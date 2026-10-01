Ψαρόσουπα: Εύκολη και γρήγορη συνταγή με μπακαλιάρο

Καθώς μπαίνει το φθινόπωρο και η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, οι σούπες έχουν την τιμητική τους. Μια ζεστή ψαρόσουπα είναι ιδανική επιλογή για τις πιο δροσερές ημέρες και, στην προκειμένη συνταγή, μπορεί να ετοιμαστεί εύκολα και γρήγορα με λίγα, απλά υλικά.

Ο μπακαλιάρος αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Σε συνδυασμό με πατάτες, καρότα, σέλινο, ρύζι και ελαιόλαδο, η συγκεκριμένη ψαρόσουπα προσφέρει ένα χορταστικό γεύμα με πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Η συνταγή γίνεται στη χύτρα, χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά μαγειρέματος και ολοκληρώνεται με χυμό λεμονιού, που της χαρίζει τη χαρακτηριστική λεμονάτη γεύση της.

Υλικά για 5 μερίδες

1 kg μπακαλιάρο φρέσκο καθαρισμένο

2 πατάτες κομμένες σε μέτρια κομμάτια

3-4 καρότα κομμένα σε χοντρές ροδέλες

1/2 ματσάκι σέλινο

3-4 κ.σ ρύζι καρολίνα

Αλάτι

Πιπέρι

Χυμό 1 λεμονιού

1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Βάζουμε το τρίποδο στη χύτρα, προσθέτουμε 2 lt νερό, το αλατοπίπερο και το ελαιόλαδο.

Κόβουμε και πλένουμε τα λαχανικά μας και τα τοποθετούμε στο σουρωτήρι μαζί με το ψάρι. Τοποθετούμε πάνω στο τρίποδο, αλατοπιπερώνουμε λίγο, περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και κλείνουμε τη χύτρα. Βράζουμε για 10’.

Έπειτα βγάζουμε το σουρωτήρι και το τρίποδο και την ώρα που βράζει ο ζωμός προσθέτουμε το ρύζι. Βράζουμε για 10’ (ανοιχτή η κατσαρόλα) και αφήνουμε πάνω στο μάτι. Ρίχνουμε και τον χυμό λεμονιού.

Αφαιρούμε την πέτσα από το ψάρι και μεταφέρουμε μαζί με τα λαχανικά σε μια πιατέλα. Περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τη σούπα ξεχωριστά.

Πηγή: Cookpad / Αργυρω Κ