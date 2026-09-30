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Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πληκτρολόγιο με μια οδοντόβουρτσα

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πληκτρολόγιο με μια οδοντόβουρτσα
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 30/09/2026 - 06:49
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Με λίγα απλά εργαλεία που έχετε ήδη στο σπίτι, μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά το πληκτρολόγιό σας.

Ένα καθαρό πληκτρολόγιο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγιεινής και σωστής λειτουργίας του υπολογιστή σας. Αν δεν έχετε ειδικό κιτ καθαρισμού, υπάρχει μια απλή λύση που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι: μια παλιά οδοντόβουρτσα.

Η οδοντόβουρτσα μπορεί να γίνει το καλύτερο εργαλείο καθαρισμού!

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς συμβουλές για τον καθαρισμό των κενών ανάμεσα στα πλήκτρα, ξεχωρίζουν δύο μέθοδοι: η χρήση μιας μικρής, μαλακής βούρτσας (όπως ένα πινέλο μακιγιάζ) ή μιας παλιάς οδοντόβουρτσας. Η δεύτερη είναι πιο εύκολη και πρακτική για τους περισσότερους.

Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα στεγνή. Οι τρίχες της αρκούν για να απομακρύνουν ψίχουλα, σκόνη και άλλα μικρά υπολείμματα χωρίς να κινδυνεύσει το πληκτρολόγιο από την υγρασία. Μόνο αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες ή κολλώδη σημεία χρειάζεται να την υγράνετε ελάχιστα.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό...

Ακολουθήστε μερικά βασικά βήματα για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας:

  • Κλείστε εντελώς τον υπολογιστή.
  • Αποσυνδέστε τον φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη.
  • Τοποθετήστε μια χαρτοπετσέτα ή ένα χαρτί κάτω από το πληκτρολόγιο ώστε να συγκεντρωθούν τα υπολείμματα που θα πέσουν.

Πώς να καθαρίσετε σωστά το πληκτρολόγιο

Μην περιμένετε ότι ένα γρήγορο πέρασμα με την οδοντόβουρτσα θα απομακρύνει όλη τη βρωμιά. Το μυστικό είναι η υπομονή και η ακρίβεια.

Κρατήστε τη βούρτσα υπό γωνία ώστε οι τρίχες να εισχωρούν στα μικρά κενά γύρω από κάθε πλήκτρο. Περάστε το πληκτρολόγιο σειρά-σειρά, κάνοντας αρκετές κινήσεις σε κάθε γραμμή μέχρι να συγκεντρωθούν τα ψίχουλα και η σκόνη ανάμεσα στα πλήκτρα. Στη συνέχεια, σκουπίστε τα υπολείμματα προς τη χαρτοπετσέτα και απομακρύνετέ τα.

Τι να κάνετε αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες

Αν διαπιστώσετε ότι κάποια βρωμιά δεν φεύγει, μπορείτε να βρέξετε ελάχιστα την οδοντόβουρτσα.

Ρίξτε μόνο λίγες σταγόνες νερό στις τρίχες και τινάξτε τη μέχρι να είναι σχεδόν στεγνή, απλώς ελαφρώς νωπή στην αφή. Έπειτα επαναλάβετε την ίδια διαδικασία καθαρισμού στις σειρές των πλήκτρων. Η μικρή αυτή υγρασία βοηθά να αποκολληθούν πιο εύκολα τα επίμονα υπολείμματα, χωρίς να βραχεί το πληκτρολόγιο.

Αφού απομακρύνετε τα υπολείμματα, ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή. Ο φωτισμός του πληκτρολογίου (αν διαθέτει οπίσθιο φωτισμό) αποκαλύπτει συχνά μικρά ψίχουλα που δεν φαίνονται όταν το πληκτρολόγιο είναι σβηστό.

Περάστε ξανά μια στεγνή οδοντόβουρτσα στα σημεία που φωτίζονται και απομακρύνετε ό,τι έχει απομείνει.

Για την καθημερινή συντήρηση, χρησιμοποιήστε μπατονέτες

Αν θέλετε να διατηρείτε το πληκτρολόγιό σας καθαρό χωρίς να χρειάζεται βαθύ καθαρισμό κάθε φορά, οι μπατονέτες είναι μια πολύ πρακτική λύση. Περάστε απαλά γύρω από τα πλήκτρα σε τακτική βάση για να απομακρύνετε τη σκόνη πριν αυτή καταλήξει στα κενά του πληκτρολογίου και γίνει πιο δύσκολο να αφαιρεθεί.

Ποια οδοντόβουρτσα είναι η κατάλληλη;

Δεν είναι όλες οι οδοντόβουρτσες ιδανικές για αυτή τη χρήση.

Προτιμήστε:

  • Σκληρές ή σταθερές τρίχες που φτάνουν εύκολα ανάμεσα στα πλήκτρα.
  • Απλή κεφαλή χωρίς λαστιχένια ή σιλικονούχα εξαρτήματα.

Αποφύγετε τις οδοντόβουρτσες με μεγάλες λαστιχένιες προεξοχές γύρω από τις τρίχες, καθώς δυσκολεύουν τον καθαρισμό στα στενά σημεία.

Η μέθοδος με την οδοντόβουρτσα είναι μια απλή, οικονομική και αποτελεσματική λύση όταν δεν διαθέτετε ειδικά εργαλεία καθαρισμού. Χρειάζεται λίγη υπομονή και προσοχή, αλλά μπορεί να απομακρύνει εντυπωσιακά τη σκόνη και τα ψίχουλα, αφήνοντας το πληκτρολόγιό σας αισθητά πιο καθαρό και πιο ευχάριστο στη χρήση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 02:35
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