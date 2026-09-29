MedWatch: Έλεγχος για Πατούλη και Καρυστιανού - 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με δήθεν γιατρούς

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας του MedWatch, παρουσίασε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που αφορούν την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, το σύστημα εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ

231 ευρήματα με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία

911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ και διάφορες ενέσιμες θεραπείες που διαφημίζονται, ενώ δεν θα έπρεπε

468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με μη γιατρούς, που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις

16 ευρήματα χωρίς εξέταση συνταγών

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας

Όλα τα σχετικά ευρήματα δίνονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Επίσης, όπως ανέφερε ο υπουργός, οι «κόκκινες» ενδείξεις εμφανίζουν συνεχή πτωτική πορεία, ενώ συνολικά οι διαδικτυακές διαφημίσεις στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών έχουν μειωθεί κατά 91%.

Έλεγος και για Πατούλη και Καρυστιανού

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, όσα καταγγέλθηκαν μέσω δημοσιευμάτων κατά του Γιώργου Πατούλη θα σταλούν στην ΕΑΔ για να ελεγχθούν.

Αναφορικά με την κ. Καρυστιανου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι το Medwatch την κατηγοριοποίησε ως «κίτρινη» περίπτωση, καθώς είχε άδεια. Συμπλήρωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να την τρομοκρατήσει και ότι θα ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στον οποίο ανήκει.

Εξετάζονται πάνω από 10.000 δομές

Ο Γιάννης Δοξαράς, εκπροσωπώντας την εταιρεία που διαχειρίζεται το Medwatch, διευκρίνησε ότι εξετάζονται 12.136 δομές σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα ύποπτα ευρήματα έχουν περίπου διπλασιαστεί, ενώ κάποιες περιπτώσεις αξιολογήθηκαν και αποφασίστηκε πως δεν απαιτείται έλεγχος.

Σε σχέση με τα ιατρεία, αποκάλυψε ότι έχουν βρεθεί 197 «κόκκινα» και 2.606 «κίτρινα» (δεοντολογικά προβλήματα).