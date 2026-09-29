Πώς θα φτιάξετε ξερή μουσταλευριά - Συνταγή

Αν γνωρίζετε την κλασική συνταγή της μουσταλευριάς, ήρθε η ώρα να μάθετε και μία πολύ νόστιμη παραλλαγή της. Μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένη αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει. Σε ορισμένα νησιά όπως είναι η Σύρος και η Κρήτη, συνηθίζουν να φτιάχνουν ξερή μουσταλευριά.

Τι θα χρειαστείτε

- 7 μέρη μούστος κομμένος

- 1 μέρος αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- Σουσάμι

- Ξερά φύλλα δάφνης

Εκτέλεση

Πρώτα θα ρίξετε το αλεύρι σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι. Θα το ζεστάνετε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για μερικά λεπτά μέχρι να πάρει ένα ωραίο ξανθό χρώμα και να αρχίσει να αναδύετε το άρωμα του καβουρντισμένου. Σε αυτή τη φάση χρειάζεται συχνό ανακάτεμα γιατί αν καεί θα πικρίσει.

Μόλις είναι έτοιμο το αλεύρι και αφού το έχουμε αφήσει να κρυώσει, το μεταφέρουμε σε ένα μπολ, αδειάζουμε δύο μέρη από τον μούστο και ανακατεύουμε με το σύρμα για να διαλυθούν όσο το δυνατόν οι σβώλοι που θα σχηματιστούν.

Σε μία άλλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε ελαφρώς τον υπόλοιπο μούστο, μέχρι να γίνει χλιαρός. Σουρώνουμε το μείγμα του μπολ από λεπτό σουρωτήρι για να απομακρύνουμε τυχόν σβώλους που απέμειναν, και το αδειάζουμε στην κατσαρόλα.

Σιγοβράζουμε το μείγμα για περίπου 20-30 λεπτά, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα ή με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να αρχίσει να δένει σε μια λεία και πυκνή κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Διαλέγουμε ένα μέτριο ταψί με μέγεθος τέτοιο ώστε όταν ρίξουμε τη μουσταλευριά να φτάσει σε πάχος το 1 ½ εκ. Ραντίζουμε το ταψί με λίγο νερό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ρίχνουμε μία γενναιόδωρη ποσότητα.

Αδειάζουμε προσεκτικά την μουσταλευριά στο ταψί και πασπαλίζουμε την επιφάνειά της με αρκετό σουσάμι. Αφήνουμε το ταψί σε εξωτερικό χώρο και σε σκιερό μέρος μέχρι να στεγνώσει καλά η μουσταλευριά. Θα χρειαστούν περίπου 2 ημέρες. Φροντίζουμε να καλύψουμε από πάνω το ταψί ώστε να μην πλησιάσουν έντομα.

Κόβουμε την μουσταλευριά σε μικρά τετράγωνα κομμάτια και τα ρίχνουμε σε ένα μπολ με μπόλικο σουσάμι, ανακατεύοντας για να καλυφθούν παντού. Τακτοποιούμε τα κομμάτια σε ένα μεγάλο ταψί, σε μονή στρώση, χωρίς να ακουμπάνε μεταξύ τους, το σκεπάζουμε ξανά με ένα τουλπάνι και το αφήνουμε και πάλι σε σκιερό και καλά αεριζόμενο μέρος, για άλλες 2-3 ημέρες. Γυρίζουμε τα κομματάκια κάθε 12 ώρες, για να αερίζονται ομοιόμορφα.

Στη συνέχεια προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150 °C. Ψήνουμε τα κομματάκια μουσταλευριάς μέχρι να στεγνώσουν εντελώς. Όταν τα βγάλουμε από τον φούρνο και αφού τα αφήσουμε πρώτα να κρυώσουν, τα ενώνουμε ανά δύο σαν σάντουιτς και βάζουμε ένα ξερό φύλλο δάφνης ανάμεσά τους.

Τα αποθηκεύουμε σε γυάλινο δοχείο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να διατηρηθούν για πολλούς μήνες και να έχουμε ένα υγιεινό γλυκό κάθε φορά που θέλουμε να φάμε κάτι.