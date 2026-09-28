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Πλεύρης: «Δεν μου πρότεινε καμία εναλλακτική θεραπεία ο γιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου»

Πολιτική Υγείας
Πλεύρης: «Δεν μου πρότεινε καμία εναλλακτική θεραπεία ο γιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου»
Eurokinissi/Δήμητρα Κούτρα
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 11:47
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Για το θέμα της πολύκροτης υπόθεσης σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ρωτήθηκε ο Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του.

«Ο συγκεκριμένος γιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι δεν μου πρότεινε ποτέ καμία εναλλακτική θεραπεία. Ότι συμβουλή μου έδωσε ήταν συμβατής ιατρικής και επίσης αυτά τα οποία με συμβούλεψε τα συζήτησα με τους θεράποντες ιατρούς μου και κρίθηκαν ότι ήταν σωστά. Εγώ λοιπόν αυτή την εμπειρία έχω». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, όταν ρωτήθηκε για τους γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όσον αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είπε: «Αυτό το μηχάνημα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σε χώρο ιατρείου».

Σχετικά με τους ελέγχους σε ιατρεία και άλλες δομές π κ. Πλεύρης τόνισε ότι «το ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχει, το θέμα των ελέγχων είναι που υστερεί. Όχι, μόνο σε ιατρεία αλλά και σε κλινικές και κάναμε και το πλαίσιο των Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας δηλαδή κάτω από ποιους όρους κάποιες πράξεις μπορούν να γίνονται σε χώρους ειδικούς που δεν είναι κλινικές αλλά θα πρέπει να πληρούνται μία σειρά από προϋποθέσεις. Το πρώτο θέμα, το οποίο φαίνεται και αναδεικνύεται είναι το ελεγκτικό πλαίσιο. Ο ΕΟΦ κατατάσσει τα φάρμακα ποια συνταγογραφούνται και ποια όχι. Νομίζω σχεδόν το σύνολο των ενεσίμων στην Ελλάδα συνταγογραφείται άρα υπάρχει και εκεί διαδικασία.

Όπως και κάθε ιατρική πράξη δεν μπορεί να γίνεται από αισθητικό. Η κάθε ιατρική πράξη γίνεται από γιατρό. Άρα, ποιο είναι το θέμα που αναδείχθηκε με εκκωφαντικό τρόπο και με έναν θάνατο ενός μεγάλου μουσικού; Υπάρχουν πολλοί που παραβιάζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και φαίνεται ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν επαρκεί.

Νομίζω ότι αυτό που έχει αναφέρει και ο υπουργός Υγείας, είναι με ποιο τρόπο χρησιμοποιώντας και τα ψηφιακά μέσα θα μπορέσουν να γίνονται πιο συστηματικά αυτοί οι έλεγχοι».

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 11:52
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