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Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;

Ευ Ζην
Είναι αλήθεια ότι το ποδήλατο μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;
David Dvořáček / Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 26/09/2026 - 06:45
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Πόσο μπορεί η ποδηλασία να επηρεάσει τη γονιμότητα;

Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Ανάμεσα στα ερωτήματα που προκύπτουν είναι και ο ρόλος της άσκησης: μπορεί μια δραστηριότητα που γενικά κάνει καλό στην υγεία να έχει επιπτώσεις όταν η προπόνηση γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική;

Για την ποδηλασία υπάρχει μια επιπλέον ανησυχία, κυρίως όσον αφορά τους άνδρες: η πολύωρη άσκηση με ποδήλατο μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία γύρω από τους όρχεις και να επηρεάσει την παραγωγή σπέρματος.

«Η ποδηλασία δεν είναι από τα πρώτα πράγματα που εξετάζουν οι ειδικοί όταν διερευνούν προβλήματα γονιμότητας», εξήγησε στον Guardian ο καθηγητής Κόλιν Ντάνκαν, ειδικός στη γονιμότητα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Στις γυναίκες, πρόσθεσε, το ποδήλατο είναι πιθανό να επηρεάσει τη γονιμότητα μόνο στην περίπτωση πολύ εντατικής προπόνησης, όπως αυτής που κάνουν οι αθλήτριες υψηλού επιπέδου.

«Η υπερβολική άσκηση μπορεί να μειώσει το σωματικό λίπος τόσο ώστε να σταματήσουν να λειτουργούν οι ωοθήκες», είπε. «Οι αθλήτριες υψηλού επιπέδου μπορεί να σταματήσουν να έχουν περίοδο και να μειωθεί η γονιμότητά τους».

Στους άνδρες, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όταν κάποιος κάθεται για πολλή ώρα στη σέλα, η θερμοκρασία γύρω από τους όρχεις μπορεί να ανέβει, «σαν να βρίσκονται σε θερμοκοιτίδα». Αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σπέρματος: τα σπερματοζωάρια παράγονται καλύτερα σε χαμηλότερη θερμοκρασία, γι’ αυτό και οι όρχεις βρίσκονται έξω από το σώμα.

Αν περνάτε πάρα πολλές ώρες στο ποδήλατο, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων σας μπορεί να αλλάξει λίγο

Για τους περισσότερους άνδρες, πάντως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με τον Ντάνκαν. «Οι όρχεις παράγουν πολύ περισσότερα σπερματοζωάρια από όσα χρειάζονται για τη γονιμότητα».

«Αν κάνετε ποδήλατο σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως διαφορά. Αν όμως περνάτε πάρα πολλές ώρες στο ποδήλατο, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων σας θα αλλάξει λίγο».

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή είναι πιθανότερο να έχει σημασία για άνδρες των οποίων ο αριθμός σπερματοζωαρίων είναι ήδη οριακός. «Αν έχετε πολύ καλό αριθμό σπερματοζωαρίων, πιθανότατα δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Θα εξακολουθείτε να έχετε πολλά σπερματοζωάρια με καλή κινητικότητα», ανέφερε.

Ο Ντάνκαν τόνισε ότι, όταν αξιολογεί ένα δείγμα σπέρματος, εξετάζει και τις συνήθειες του ασθενούς. «Αν εντοπίσω κάποια ανωμαλία, προσπαθώ να μάθω περισσότερα για τον τρόπο ζωής του και συζητώ μαζί του τι θα μπορούσε να αλλάξει», ανέφερε. «Αν το παρακάνετε με ορισμένες συνήθειες, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή η σάουνα, μάλλον αξίζει να τις περιορίσετε».

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 23:51
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