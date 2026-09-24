Μυρωδάτη ρεβιθάδα για τις κρύες μέρες του φθινοπώρου - Συνταγή

Τα ρεβίθια είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Μία συνταγή ρεβιθάδας είναι ότι καλύτερο θα μπορούσατε να απολαύσετε το φθινόπωρο.

Η ρεβιθάδα δεν είναι η πιο εύκολη συνταγή που θα μπορούσατε να φτιάξετε. Όμως, αξίζει τον κόπο να την βάλετε στο πρόγραμμά σας γιατί είναι πολύ θρεπτική και συνοδεύει τέλεια τα κρύα φθινοπωρινά μεσημέρια.

Τι θα χρειαστείτε

• 350 γρ. ρεβίθια

• 50 γρ. ελαιόλαδο

• 200 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

• 100 γρ. καρότο, σε μέτρια καρέ

• 80 γρ. σελινόριζα, σε μέτρια καρέ

• 10 γρ. σκόρδο, ψιλοκομμένο

• 30 γρ. πελτές ντομάτας

• 2 φύλλα δάφνης

• 1 κιλό νερό

• 40 γρ. πιπεριά κόκκινη ψητή, κομμένη καρέ

• 8 γρ. ξύσμα λεμονιού

• 8 γρ. χυμός λεμόνι

• 4 γρ. θυμάρι φρέσκο, ψιλοκομμένο

• 2 γρ. δενδρολίβανο φρέσκο, ψιλοκομμένο

• 4 γρ. κρεμμύδι φρέσκο, ψιλοκομμένο

• Αλάτι

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε τα ρεβίθια σε νερό για 12 ώρες. Τοποθετούμε τα ρεβίθια με τη δάφνη και το νερό σε μια γάστρα ή σε ένα ταψί. Σκεπάζουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 140°C για περίπου 2 με 2,5 ώρες. Βγάζουμε το σκεύος από τον φούρνο, αλατίζουμε και αφήνουμε τα ρεβίθια για 10-15 λεπτά να χαλαρώσουν μέσα στον ζωμό.

Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ιδρώνουμε τα καρότα, τη σελινόριζα και το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε αλάτι και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Δυναμώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το σκόρδο και μόλις το σκόρδο μυρίσει προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ξαναχαμηλώνουμε τη φωτιά, μαγειρεύοντας μέχρι ο πελτές να βγάλει τα αρώματά του.

Προσθέτουμε τα ρεβίθια μαζί με τον ζωμό τους. Σιγοβράζουμε τη ρεβιθάδα μέχρι να αρχίσουν να δένουν τα υλικά και παράλληλα προσθέτουμε τις ψητές πιπεριές, το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού και το λευκό μέρος του φρέσκου κρεμμυδιού. Εάν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο.

Τελειώνουμε με το θυμάρι και το δενδρολίβανο. Σερβίρουμε γαρνίροντας με το πράσινο μέρος του φρέσκου κρεμμυδιού και απολαμβάνουμε.

Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες που περιέχονται στα ρεβίθια ενδέχεται να συμβάλουν στον έλεγχο της όρεξης. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες δρουν συνδυαστικά επιβραδύνοντας την πέψη, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα κορεσμού. Επιπλέον, η πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ορμονών που μειώνουν την όρεξη στον οργανισμό. Μάλιστα, η ικανότητα της πρωτεΐνης και των φυτικών ινών στα ρεβίθια να προκαλούν κορεσμό ενδέχεται να μειώσει αυτόματα τη θερμιδική σας πρόσληψη.

Η συνταγή είναι του σεφ Γιάννη Λουκάκου.